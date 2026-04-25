ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ചുട്ടുപൊള്ളുന്നു, ഈ ജില്ലയില് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 44.5°C...
രാജ്യത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിലായി പരമാവധി താപനില 40-44 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്... ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ച് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്.
Published : April 25, 2026 at 8:32 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും കടുത്ത വേനൽച്ചൂട് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ച് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശനിയാഴ്ച സമഗ്രമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. താപനില ഇനിയും വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സംരക്ഷണം നേടാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
താപനില ഉയരുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണി
രാജ്യത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിലായി പരമാവധി താപനില 40-44 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജസ്ഥാനിലെ ശ്രീ ഗംഗാനഗറിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില (44.5°C) രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പലയിടങ്ങളിലും താപനില സാധാരണയേക്കാൾ 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ കൂടുതലാണ്. ഇത് കടുത്ത ഉഷ്ണ തരംഗത്തെയും പൊതുജനാരോഗ്യ ഭീഷണിയാണെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
ഡൽഹിയിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2020-ൽ ഏപ്രിലിൽ താപനില 38-40 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നത് 2021-ൽ 42-44 ഡിഗ്രിയായും 2023-ൽ 45-47 ഡിഗ്രിയായും ഉയർന്നു. ഈ വർഷം സാധാരണയേക്കാൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇത്രയും ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നത് ഗൗരവകരമാണ്.
മാറുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം
നേരത്തെ തന്നെയുള്ള ഈ കടുത്ത ചൂട് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ സൂചനയാണെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. സി.ഇ.ഇ.ഡബ്ല്യു (CEEW) നടത്തിയ പഠനമനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ 57 ശതമാനം ജില്ലകളും കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗ ഭീഷണിയിലാണ്. ഇത് രാജ്യത്തെ 76 ശതമാനം ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു. ഏപ്രിലിലെ താപനില സാധാരണയേക്കാൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ എത്തുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോ. ഹിഷ്മി ജാമിൽ ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു.
വിവിധ മേഖലകളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം
ജമ്മു കശ്മീർ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ചണ്ഡീഗഡ്, ഡൽഹി, ഉത്തർപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉഷ്ണതരംഗത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നു. വടക്കൻ സമതലങ്ങളിൽ രാത്രികാല താപനില ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ചൂട് മൂലമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും. വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ ഏപ്രിൽ 27 വരെ താപനില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമെന്നും അതിനുശേഷം നേരിയ കുറവുണ്ടാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ താപനില ക്രമേണ ഉയർന്നേക്കും.
പ്രധാന മുൻകരുതലുകൾ:
- ഉച്ചസമയങ്ങളിൽ നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
- ധാരാളം വെള്ളം കുടിച്ച് ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്തുക.
- കനം കുറഞ്ഞതും കാറ്റ് കടക്കുന്നതുമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക.
- കഠിനമായ പുറംജോലികൾ ഒഴിവാക്കുക.
- കുട്ടികൾ, പ്രായമായവർ, മറ്റ് രോഗങ്ങളുള്ളവർ എന്നിവർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക.
വരും ദിവസങ്ങളിലും ഒഡീഷ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉഷ്ണവും ഈർപ്പവുമുള്ള കാലാവസ്ഥ തുടരും. കേരളത്തിലും മാഹിയിലും ഉയർന്ന താപനില അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രദേശങ്ങൾ (ഏപ്രിൽ 2026)
- ശ്രീ ഗംഗാനഗർ (രാജസ്ഥാൻ): രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനിലയായ 44.5°C ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി. മുൻ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ 47°C വരെ ഉയർന്നിരുന്നു.
- പ്രയാഗ്രാജ് (ഉത്തർപ്രദേശ്): ഏപ്രിൽ 24-ന് 44.8°C രേഖപ്പെടുത്തി. ബന്ദയിൽ മുൻപ് 45.4°C വരെ എത്തിയിരുന്നു.
- ഝാർസുഗുഡ (ഒഡീഷ): ഏപ്രിൽ 22-ലെ കണക്കനുസരിച്ച് 44.6°C രേഖപ്പെടുത്തി. മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇവിടെ 46.2°C വരെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
- തെലങ്കാന: നിർമ്മൽ ജില്ലയിൽ 44.4°C, ജഗിത്യാലിൽ 44.4°C എന്നിങ്ങനെ ഉയർന്ന താപനില തുടരുന്നു.
- മഹരാഷ്ട്ര: അക്കോളയിലും വാർധയിലും 44.2°C - 45°C വരെ താപനില ഉയർന്നു.
- ഛത്തീസ്ഗഡ്: രാജ്നന്ദഗാവിലും ലാച്ചൻപൂരിലും 45°C വരെ ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- കർണാടക: കലബുർഗിയിൽ 44°C രേഖപ്പെടുത്തി
കേരളത്തില് കൂടുതൽ ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ലകൾ (ഏപ്രിൽ 2026)
- പാലക്കാട്: ഇത്തവണത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനിലയായ 41.1°C ഏപ്രിൽ 22-ന് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ സീസണിൽ പല ദിവസങ്ങളിലും ഇവിടെ താപനില 40°C-ന് മുകളിൽ തുടരുകയാണ്.
- കൊല്ലം (പുനലൂർ): രണ്ടാമത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇടമാണിത്. ഇവിടെ 39.8°C വരെ താപനില ഉയർന്നു.
- തൃശ്ശൂർ (വെള്ളാനിക്കര): ഇവിടെ 39.3°C വരെ ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
