ഇന്ത്യയുടെ സൗഹൃദത്തെ വിലമതിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുമായി നാം നല്ല ബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജയശങ്കര്‍

രാജ്യങ്ങള്‍ ആഭ്യന്തരമായി വളര്‍ന്ന ശേഷം വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ഇടപെടുമ്പോഴാണ് വികസനം സാധ്യമാകുന്നതെന്നും ജയശങ്കര്‍.

S Jaya Shankar (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 2, 2026 at 6:40 PM IST

4 Min Read
ചെന്നൈ: നമ്മുടെ സൗഹൃദത്തെ വിലമതിക്കുന്നവരുമായി നല്ല ബന്ധം നാം സൂക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്‌.ജയശങ്കര്‍. ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മദ്രാസ് ഐഐടിയില്‍ ആഗോള ഗവേഷണ ഫൗണ്ടേഷന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത ശേഷം കുട്ടികളുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മദ്രാസ് ഐഐടിയെ ആഗോള രംഗത്ത് അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള സുപ്രധാന ചുവട് വയ്‌പാണിത്. ലോകത്തെ ആദ്യ ബഹുരാഷ്‌ട്ര സര്‍വകലാശാലയാകുന്നതിനുള്ള മദ്രാസ് ഐഐടിയുടെ ആദ്യ ചുവട് വയ്‌പാണിത്. ഐഐടിയെ വിദ്യാഭ്യാസ, ഗവേഷണ, നൂതനത, സംരംഭകത്വം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ ആഗോള ശൃംഖലയുടെ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

ഐഐടിഎംലെ ദ്വൈവാര ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കും അദ്ദേഹം തുടക്കമിട്ടു. ഐഐടിഎമ്മിലെ പരീക്ഷണശാലകളിലേക്കും നൂതനതാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് കടന്ന് വരാനുള്ള അവസരവും ഐഐടിയുടെ വാര്‍ഷിക സാംസ്‌കാരിക ആഘോഷവുമാണിത്.

ശാസ്‌ത്ര 2026 ഇന്ന് മുതല്‍ ആറു വരെ നടക്കും. സാരംഗ് 2026എട്ട് മുതല്‍ പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ്.

ഐഐടി മദ്രാസ് മേധാവി പ്രൊഫ.വി കാമകോടി, ഗ്ലോബല്‍ എന്‍ഗേജ്മെന്‍റ് ഡീന്‍ പ്രൊഫ.രഘുനാഥന്‍ രംഗസ്വാമി, മദ്രാസ് ഐഐടിയുടെ ഗ്ലോബല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്‍ സിഇഒ മാധവ് നാരായണ്‍ എന്നിവരും അധ്യാപകരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ജീവനക്കാരും അടക്കമുള്ളവര്‍ ചടങ്ങില്‍ സംബന്ധിച്ചു.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച എന്‍ജിനീയറിങ് സ്ഥാപനമായി നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല്‍ റാങ്കിങ് ഫ്രെയിം വര്‍ക്ക് (എന്‍ഐ ആര്‍എഫ്) അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണിത്. വര്‍ഷങ്ങളായി തുടര്‍ച്ചയായി ഈ സ്ഥാനം നിലനിറുത്തി പോരുന്നു. ലോക സര്‍വകലാശാല റാങ്കിങി 180ാം സ്ഥാനവും ഏഷ്യന്‍ സര്‍വകലാശാലകളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ 5ാം സ്ഥാനവും മദ്രാസ് ഐഐടിക്കുണ്ട്.

ഇന്ത്യയുടെ താത്‌പര്യങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങുമയാി ആശയസംവാദത്തിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ ചുരുക്കണമന്നും ജയശങ്കര്‍ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കവെ പറഞ്ഞു. നിങ്ങള്‍ നന്നായി സംവദിച്ചാല്‍-വ്യക്തതയോടും വിശ്വാസ്യതയോടും സംവദിച്ചാല്‍ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും അവിടുത്തെ ജനതയു നിങ്ങളെ ആദരിക്കുകയും ഇത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ജയശങ്കര്‍ കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനത അവരുടെ സംസ്‌കാരം, പാരമ്പര്യം, പൈതൃകം എന്നിവയില്‍ അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മളും അങ്ങനെയല്ലാതിരിക്കാന്‍ ഒരു കാരണവും താന്‍ കാണുന്നില്ല. വളരെ കുറച്ച് പൗരാണിക നാഗരികതകള്‍ മാത്രമാണ് വലിയ ആധുനിക രാഷ്‌ട്രങ്ങളായി പരിണമിച്ചിട്ടുള്ളത്. നാം അതിലൊന്നാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ട്. വളരെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് അതുള്ളത്. ജനാധിപത്യ രാഷ്‌ട്രീയ മാതൃകയെന്നത് ന്മുടെ തീരുമാനമായിരുന്നു. ജനാധിപത്യമെന്നത് മഹത്തായ ആഗോള രാഷ്‌ട്രീയ ആശയമാണ്. നാം ആ വഴി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ നമ്മള്‍ പ്രാദേശികരും ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിക്കാരുമായി ചുരുങ്ങിപ്പോകും. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം സുപ്രധാനമാണ്. അങ്ങനെയാണ് നാം ലോകത്തെ പരുവപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ആഭ്യന്തരമായി വളര്‍ന്ന ശേഷം വിദേശവുമായുള്ള ഇടപെടലിലൂടെയാണ് രാജ്യങ്ങള്‍ മുന്നേിയത്. രാജ്യാന്തര പരിസ്ഥിതികള്‍ ഇതിന് സംഭാവന നല്‍കുകയും അതില്‍ നിന്ന് നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഐഐടി മദ്രാസ് മേധാവി പ്രൊഫ.വി കാമകോടി സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

വസുധൈവകകുടുംബകം എന്ന് നാം പറയുമ്പോള്‍ ലോകം ഒരു ശത്രുതയുള്ള ഇടമോ അതിനെ പ്രതിരോധകരമായി സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഇടമോ അല്ല. നമ്മുടെ വിഭവങ്ങള്‍ പരിമിതമാണ്. ഈ പരിമിതമായ വിഭവങ്ങള്‍ കൊണ്ട് നാം എങ്ങനെ പരമാവധി വ്യാപ്‌തിയുണ്ടാക്കും. ഈ പ്രശ്‌നമാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത്.

ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തിലും നയതന്ത്രത്തിലും നാം ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മത്സരക്ഷമതയിലൂടെയും കരുത്തിലൂടെയുമാണ് ഇതിനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നത് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഇതിലുള്‍പ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഐഐടി മദ്രാസ് ആഗോള ഗവേഷണ ഫൗണ്ടേഷന്‍ ഉദ്ഘാടനം (ETV Bharat)

നമ്മുടെ പല അയല്‍രാജ്യങ്ങളും നമുക്ക് പലവിധത്തില്‍ അനുഗ്രഹമാണ്. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് താന്‍ ബംഗ്ലാദേശിലായിരുന്നു. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നാണ് ആദ്യമായി നമ്മുടെ അയല്‍രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വാക്‌സിനുകള്‍ എത്തിച്ചത്. യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധമടക്കമള്ള പരിമിതികള്‍ക്കിടയിലും നാം നമ്മുടെ അയല്‍രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷണമെത്തിച്ചു. ശ്രീലങ്ക സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ 400 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ സഹായം നല്‍കി. ഇതൊരു നല്ല അയല്‍ക്കാരന്‍റെ കടമയാണ്. ശ്രീലങ്കയില്‍ ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റ് വീശിയടിച്ചപ്പോള്‍ അന്ന് തന്നെ സഹായവുമായി ഇന്ത്യയവിടെയെത്തി. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തി. എന്നാല്‍ ചില അയല്‍രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നമ്മുടെ പൗരന്‍മാരെ ഭീകരതയില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പരമപ്രധാന കര്‍ത്തവ്യമാണ്. അത് നമ്മുടെ അവകാശം കൂടിയാണ്.

ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ജനതയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും കൈക്കൊള്ളും. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഭീകരത നടമാടിയിരുന്നതിനാല്‍ ഒരു അയല്‍രാജ്യവുമായി നല്ല ബന്ധം അസാധ്യമായിരുന്നു. ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു രാജ്യവുമായി വെള്ളം പങ്കിടല്‍ പോലുള്ള സഹകരണമോ നല്ല ബന്ധമോ പ്രതീക്ഷിക്കാനാകില്ല.

ബംഗ്ലാദേശില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയകരമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സാഹചര്യങ്ങള്‍ സുസ്ഥിരമായാല്‍ ആ രാജ്യവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധവും മെച്ചപ്പെടും.

അഫ്‌ഗാനുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉള്ളതാണെന്നും ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ പക്ഷേ പല വെല്ലുവിളികളും ഈ ബന്ധം നേരിടുന്നുണ്ട്. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ പല പ്രശ്‌നങ്ങളും നേരിടുന്നു. അവിടുത്തെ അധികൃതരുമായി താന്‍ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട് വരികയാണ്. ഭാവിയില്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അരുണാചല്‍ പ്രദേശില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു സ്‌ത്രീയെ ചൈനീസ് ഇമിഗ്രേഷന്‍ അധികൃതര്‍ തടവിലാക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇന്ത്യ ഈ സംഭവത്തെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരുണാചല്‍ പ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. ഭാവിയിലും അങ്ങനെ തന്നെ തുടരും. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു

രാജ്യാന്തര സഹകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഐഐടിഎം ഗ്ലോബല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്‍ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രൊഫസര്‍ കാമകോടി പഞ്ഞു. നമ്മുടെ സാങ്കേതികതകളെ വിദേശത്ത് എത്തിക്കുക, വ്യത്യസ്‌ത വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ അവസരങ്ങളെ സാങ്കേതിക കൈമാറ്റത്തിനായി ഉയോഗിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സംയുക്ത വികസിത കരാറുകളിലൂടെ ഈ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് പദ്ധതികള്‍ കൊണ്ടുവരാനും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു. ആഗോള വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാന്‍ ഇത് നമ്മുടെ അധ്യാപക സമൂഹത്തെ സഹായിക്കും. നമ്മുടെ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപുകള്‍ക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങില്‍ വ്യവസായ അവസരങ്ങള്‍ തുറന്ന് കൊടുക്കാനും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. നമ്മുടെ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപുകള്‍ക്ക് വിദേശ നിക്ഷേപം ആകര്‍ഷിക്കുക എന്നതും ലക്ഷ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മദ്രാസ് ഐഐടിയിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുമായി സംവദിക്കുന്ന ജയശങ്കര്‍ (ETV Bharat)

പ്രാഥമികമായി അമേരിക്ക, ദുബായ്, മലേഷ്യ, ജര്‍മ്മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഇതിനായി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതില്‍ വിജയിച്ചാല്‍ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

