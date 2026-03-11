പാചകവാതക ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്രം; വിതരണം നിരീക്ഷിക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് കർശന നിർദേശം
ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും അവശ്യ മേഖലകൾക്കും വാതക വിതരണത്തിൽ മുൻഗണന നൽകുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
Published : March 11, 2026 at 10:41 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ പാചകവാതക ക്ഷാമത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കി. റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി വർധിപ്പിച്ച് വിപണിയിൽ എൽപിജി ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനാണ് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. പ്രതിസന്ധി അതിവേഗം പരിഹരിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തടസമില്ലാതെ സിലിണ്ടറുകൾ ലഭ്യമാക്കും. എൽപിജി വിതരണം നിരീക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദേശം നൽകി. പാചകവാതകത്തിന് ക്ഷാമമുണ്ടെന്ന പ്രചാരണം നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഉത്പാദനവും വിതരണവും
രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര പാചകവാതക ഉത്പാദനം 25 ശതമാനത്തോളം വർധിച്ചതായും ഇത് പൂർണമായും ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി മാറ്റിവച്ചതായും കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ആശുപത്രികൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അവശ്യ മേഖലകൾക്കാണ് ഗാർഹികേതര എൽപിജി വിതരണത്തിൽ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാഷണൽ മീഡിയ സെൻ്ററിൽ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്. പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതകം, വിദേശകാര്യം, തുറമുഖം കപ്പൽ ഗതാഗതം, വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണം എന്നീ മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. വിതരണ ശൃംഖലയിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാൻ എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റഷ്യയുമായുള്ള പുതിയ കരാറുകൾ പ്രകാരം കൂടുതൽ കപ്പലുകൾ എത്തുന്നതോടെ വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധി പൂർണമായും മാറും. വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉറപ്പാക്കാനും വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
വിലയും നഷ്ടപരിഹാരവും
അടുത്തിടെ 60 രൂപ വർധിപ്പിച്ചതോടെ ഡൽഹിയിൽ ഗാർഹിക പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന് നിലവിൽ 913 രൂപയാണ് വില. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സിലിണ്ടറിന് 613 രൂപയായി തുടരും. എൽപിജി വിൽപനയിലുണ്ടായ നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനായി എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾക്ക് 30,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകി. ഇന്ത്യയിലെ എൽപിജി ഉപയോഗത്തിൻ്റെ 60 ശതമാനവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ 90 ശതമാനവും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയാണ് എത്തുന്നത്.
നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇറക്കുമതിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാചകവാതകം സുതാര്യവും നീതിയുക്തവുമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ഹോട്ടലുകൾക്കും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ള വിഹിതം പരിശോധിക്കാനുമായി ഐഒസിഎൽ, എച്ച്പിസിഎൽ, ബിപിസിഎൽ എന്നീ കമ്പനികളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാർ അടങ്ങുന്ന മൂന്നംഗ സമിതിക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രകൃതിവാതക നിയന്ത്രണം
പ്രകൃതിവാതക വിതരണം സുഗമമാക്കുന്നതിനും മുൻഗണന മേഖലകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി അവശ്യസാധന നിയമപ്രകാരം 2026 മാർച്ച് ഒൻപതിന് സർക്കാർ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കൺട്രോൾ ഓർഡർ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ഗ്യാസ് (പിഎൻജി), വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള സിഎൻജി എന്നിവയുടെ വിതരണത്തിൽ യാതൊരു കുറവും വരുത്തില്ല.
ഗ്യാസ് ഗ്രിഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തേയില വ്യവസായങ്ങൾ, നിർമാണ യൂണിറ്റുകൾ, മറ്റ് വ്യാവസായിക ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നിവർക്ക് കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തെ ശരാശരി ഉപയോഗത്തിൻ്റെ 80 ശതമാനം പ്രകൃതിവാതകം നൽകും. മുൻഗണന മേഖലകൾക്ക് തടസമില്ലാതെ ഗ്യാസ് നൽകുന്നതിനായി വളം നിർമാണ ശാലകൾക്ക് വിഹിതത്തിൻ്റെ 70 ശതമാനവും നൽകും. റിഫൈനറികൾക്കും പെട്രോകെമിക്കൽ യൂണിറ്റുകൾക്കുമുള്ള വിതരണത്തിൽ 35 ശതമാനത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടാകും.
ക്രൂഡ് ഓയിൽ ലഭ്യത
ഇന്ത്യയിലെ ആകെ പ്രകൃതിവാതക ഉപയോഗം 189 എംഎംഎസ്സിഎംഡി ആണ്. ഇതിൽ 97.5 എംഎംഎസ്സിഎംഡി രാജ്യത്ത് തന്നെയാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിത സാഹചര്യങ്ങളെ തുടർന്ന് 47.4 എംഎംഎസ്സിഎംഡിയുടെ വിതരണം തടസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിതരണം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിദിന ഉപയോഗം ഏകദേശം 55 ലക്ഷം ബാരലാണ്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി ഈ കാലയളവിൽ സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അളവ് മറ്റ് സ്രോതസുകളിലൂടെ സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നാൽപതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ വൈവിധ്യവത്കരണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് പുറത്തുള്ള പാതകളിലൂടെയുള്ള ഇറക്കുമതി 55 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 70 ശതമാനമായി വർധിച്ചു. അവശ്യസാധനങ്ങൾ പൂഴ്ത്തിവയ്ക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനും സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്കും പൊലീസ് മേധാവിമാർക്കും (ഡിജിപി) നിർദേശം നൽകി.
ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷ
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിശദീകരിച്ചു. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഒരാളെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ മന്ത്രാലയം അനുശോചനം അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ചികിത്സയും ഇന്ത്യൻ മിഷനുകളുടെ സഹായവും ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ്രയേലിൽ പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യക്കാരൻ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയാണ്. ദുബായിൽ പരിക്കേറ്റ മറ്റൊരാൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ട്. ഇറാനിൽ നിലവിലുള്ള ഒൻപതിനായിരത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരുമായി ഇന്ത്യൻ മിഷൻ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളെയും തീർഥാടകരെയും ടെഹ്റാനിന് പുറത്തുള്ള സുരക്ഷിത നഗരങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. വാണിജ്യ വിമാനങ്ങളിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ താത്പര്യമുള്ളവർക്കായി അർമേനിയ, അസർബൈജാൻ അതിർത്തികൾ കടക്കുന്നതിനുള്ള സഹായവും നൽകുന്നുണ്ട്. കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ മിഷനുകളുടെയും ഔദ്യോഗിക സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പൗരന്മാരോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read:- 'വിദേശ വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് മേൽ ഇന്ത്യക്ക് കർശന മേൽനോട്ടം വഹിക്കാം'; പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങളുമായി ഡിജിസിഎ