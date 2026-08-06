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യുവാക്കള്‍ക്ക് ജോലിയില്ല, രാജ്യത്ത് ബിരുദധാരികളില്‍ തൊഴിലില്ലായ്‌മ രൂക്ഷം; കേരളം മുന്നിൽ

രാജ്യത്ത് ബിരുദധാരികൾക്കിടയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് ആശങ്കാജനകമായി തുടരുന്നുവെന്ന് 'സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഇന്ത്യ 2026' റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

State of Working India 2026 Kerala graduate unemployment rate Azim Premji University PLFS graduate unemployment rate
Representative Image (Getty Image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 6, 2026 at 8:10 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിൽ ബിരുദധാരികളായ യുവാക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടായെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന കണക്കുകൾ പുറത്ത്. അസിം പ്രേം ജി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ 'സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഇന്ത്യ 2026' റിപ്പോർട്ടും ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ലേബർ ഫോഴ്‌സ് സർവേയും (PLFS) ആസ്‌പദമാക്കിയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് രാജ്യത്തെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിൽ മേഖലയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

1.1 കോടി ബിരുദധാരികൾ തൊഴിൽരഹിതർ

റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ പൊതു തൊഴിലില്ലായ്‌മ നിരക്ക് 2024-ലെ 3.20 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 2025-ൽ 3.10 ശതമാനമായി ചെറിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, 20 മുതൽ 29 വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായപരിധിയിലുള്ള ബിരുദധാരികൾക്കിടയിലെ തൊഴിലില്ലായ്‌മ നിരക്ക് ഉയർന്ന നിലയിൽ തന്നെ തുടരുന്നു. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് ഏകദേശം 1.1 കോടി ബിരുദധാരികളാണ് അനുയോജ്യമായ ജോലി ലഭിക്കാതെ തുടരുന്നത്. മൊത്തം തൊഴിൽരഹിതരിൽ 67 ശതമാനവും 20-29 പ്രായപരിധിയിലുള്ള ബിരുദധാരികളാണെന്നതും സ്ഥിതിയുടെ തീവ്രത വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

43 വർഷത്തിനിടെ ബിരുദധാരികൾ 13 ഇരട്ടിയായി

1983-ൽ 20-29 പ്രായപരിധിയിലുള്ള ബിരുദധാരികളുടെ എണ്ണം 50 ലക്ഷമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്നത് 6.3 കോടിയായി വർദ്ധിച്ചു (ഏകദേശം 13 ഇരട്ടി വർദ്ധനവ്). എന്നാൽ ഇതിനൊപ്പം ബിരുദധാരികളായ തൊഴിൽരഹിതരുടെ എണ്ണം 7 ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും 1.1 കോടിയായി (16 ഇരട്ടി) ഉയർന്നതായി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 1983-ൽ രാജ്യത്തെ ഓരോ 8 തൊഴിൽരഹിതരിലും ഒരാൾ ബിരുദധാരിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്നത് 3-ൽ 2 പേർ എന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന നിരക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്നു. 25 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ബിരുദധാരികളിൽ തൊഴിലില്ലായ്‌മ നിരക്ക് 39.3 ശതമാനമാണ്.

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സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അവസ്ഥ: കേരളം മുന്നിൽ

ബിരുദധാരികൾക്കിടയിലെ തൊഴിലില്ലായ്‌മ നിരക്കിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്.

  • കേരളം: 19.8%
  • ഒഡീഷ: 18.9%
  • ബീഹാർ: 16.6%
  • തമിഴ്‌നാട്: 16.3%

താരതമ്യേന ഡൽഹിയിൽ 5.7 ശതമാനവും ഗുജറാത്തിൽ 6.0 ശതമാനവുമാണ് ബിരുദധാരികൾക്കിടയിലെ തൊഴിലില്ലായ്‌മ നിരക്ക്.

മാറുന്ന തൊഴിൽ സംസ്‌കാരം

പരമ്പരാഗതമായി സ്വയംതൊഴിലിനോടും കൃഷിയോടും താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥിരവരുമാനമുള്ള ജോലികളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. 2024-ൽ സ്ഥിരവരുമാനമുള്ള ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവരുടെ വിഹിതം 22.4 ശതമാനമായിരുന്നത് 2025-ൽ 23.6 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. അതേസമയം സ്വയംതൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ പങ്കാളിത്തം 57.5 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 56.2 ശതമാനമായും, കാർഷിക മേഖലയിലെ തൊഴിൽ വിഹിതം 44.8 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 43 ശതമാനമായും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉൽപ്പാദന , സേവന മേഖലകളിലേക്കാണ് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടുതലായി മാറുന്നത്.

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STATE OF WORKING INDIA 2026
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