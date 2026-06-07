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'ഇന്ത്യ ജൻബന്ധൻ' ഐക്യം നാളെ; 23 പാർട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ്

നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നും വ്യക്തിപരമായോ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയപരമായോ ആയ കാരണങ്ങളാൽ ചില പാർട്ടികൾക്ക് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ്.

INDIA JANBANDHAN 23 PARTIES CONFIRMED PARTICIPATION POLITICAL PARTIES CONGRESS LEADER JAIRAM RAMESH
Congress leader Jairam Ramesh (ANI)
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By PTI

Published : June 7, 2026 at 5:35 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിൻ്റെ 'ഇന്ത്യ ജൻബന്ധൻ' യോഗത്തിൽ 23 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരണവുമായി കോൺഗ്രസ് ജൂൺ 8 തിങ്കളാഴ്‌ച ന്യൂഡൽഹിയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലബ്ബിലാണ് സുപ്രധാന യോഗം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് ആണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.

യോഗത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പങ്കെടുക്കും, വ്യക്തിപരമായോ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയപരമായോ ആയ കാരണങ്ങളാൽ ചില പാർട്ടികൾക്ക് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അവർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും ബിജെപിയുടെയും ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നിലപാടിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജയറാം രമേശ് എക്‌സ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ ഐക്യം, പൊതുലക്ഷ്യത്തോടെയും വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയും കൂടിക്കാഴ്‌ച... പല പാർട്ടികളും ഈ കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ജയറാം രമേശിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ടാഗ് ചെയ്‌തുകൊണ്ട് ടിഎംസി എംപി ഡെറക് ഒബ്രയൻ പറഞ്ഞു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വോട്ടവകാശം കവർന്നെടുക്കുന്ന, ഭരണഘടനയെ ദിനംപ്രതി ആക്രമിക്കുന്ന, അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വഴി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ ആക്രമിക്കുന്ന, കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഉപജീവനമാർഗത്തിന് നാശനഷ്‌ടം വരുത്തുന്ന, നിരന്തരമായ വിലക്കയറ്റത്തിലൂടെ ഗാർഹിക ബജറ്റുകൾ തകർക്കുന്ന, ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷകളെയും അഭിലാഷങ്ങളെയും വഞ്ചിക്കുന്ന, വിദേശനയത്തിലൂടെ ദേശീയ താൽപര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്‌ച ചെയ്യുന്ന മോദി സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളോടും നടപടികളോടും ശക്തമായ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടും വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത പാർട്ടികളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയെപ്പോലെ, ഇന്ത്യ ജൻബന്ധൻ അതിൻ്റെ വൈവിധ്യത്തിലൂടെ ഐക്യത്തോടെ നിലകൊള്ളുന്നത് തുടരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിൻ്റെ 'വഞ്ചന' എന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഡിഎംകെ യോഗം വിട്ടുനിൽക്കുകയും കേരളത്തിൽ ബിജെപിയുമായി ഇടതുപക്ഷം ഒത്തുകളിച്ചുവെന്ന ഉന്നത കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ആരോപണത്തിൽ സിപിഎം അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌ത സാഹചര്യത്തിലാണ് യോഗം.

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കേരളത്തിൽ സിപിഐഎമ്മും ബിജെപിയും തമ്മിൽ രാഷ്ട്രീയ ധാരണയുണ്ടാകുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പരാമർശങ്ങളിൽ വിശദീകരണം തേടി സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയ്ക്ക് കത്തെഴുതിയതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പശ്ചിമ ബംഗാളിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലും ടിഎംസിയും ഡിഎംകെയും അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട സമീപകാല നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തലവും യോഗത്തിൽ പരിശോധിക്കും.

പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ ഏകോപനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമായാണ് ഈ യോഗം കാണുന്നത്. എഎപി പരസ്യമായി ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയാണ്. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ കോൺഗ്രസ് ടിവികെയെ പിന്തുണച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിഎംകെ യോഗം ബഹിഷ്‌കരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്ക് നേതൃത്വം ഔപചാരികമായി കൂടിയാലോചനകൾക്കായി ഒത്തുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ചർച്ചകൾ നടത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ സംയുക്തമായി ഉന്നയിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്‌തിരുന്നു.

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INDIA JANBANDHAN
23 PARTIES CONFIRMED PARTICIPATION
POLITICAL PARTIES
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