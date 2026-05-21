ഇന്‍ഡോ മെഡിറ്ററേനിയൻ കരാർ: തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിന് പിന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘ വീക്ഷണം

അണ്ടർസീ കേബിൾ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾക്കൊപ്പം സമുദ്രാന്തര കേബിളുകളുടെയും പൈപ്പ്‌ലൈനുകളുടെയും സംരക്ഷണം, തുറമുഖ ഊർജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ സുരക്ഷ, ആസൂത്രണം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘ വീക്ഷണവും കരാറിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു.

Prime Minister Narendra Modi and Italy’s Prime Minister Giorgia Meloni pose at the end of a press conference at Villa Doria Pamphili in Rome (AFP)
By Aroonim Bhuyan

Published : May 21, 2026 at 7:24 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: മോദിയുടെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിലെ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിരുന്നു തുറമുഖ നവീകരണവും ലോജിസ്റ്റിക്‌സും. ഇന്തോ-പസഫിക് പരസ്‌പരബന്ധിതമാണെന്ന ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണിയുടെ പരാമർശത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി ഇന്ത്യയുടെ വീക്ഷണമാണ് വിഷയത്തിൽ നിരീക്ഷകർ അടിവരയിടുന്നത്.

ഇന്ത്യ-പസഫിക്കിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ കവാടമായി ഇന്ത്യയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഉയർന്നുവരുന്നു. സമുദ്ര സുരക്ഷ, വിതരണ ശൃംഖലകൾ, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സമുദ്ര ഗതാഗതം, ഷിപ്പിങ്, തുറമുഖ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

"സമുദ്ര ശക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ, കണക്റ്റിവിറ്റി മേഖലയിൽ അടുത്ത സഹകരണം ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇറ്റലിക്കും ആവശ്യമാണ്. ഷിപ്പിങ്, തുറമുഖ നവീകരണം, ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ എന്നിവയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും," എന്നാണ് റോമിൽ മെലോനിയുമായുള്ള സംയുക്ത മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ മോദി പറഞ്ഞത്.

President of Italy Sergio Mattarella, shaking hands with Prime Minister Narendra Modi before a meeting at Quirinale Palace in Rome (AFP)

ഈ രണ്ട് പ്രധാന മേഖലകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്‌പരബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങേയറ്റം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 2023 ൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ജി 20 ഉച്ചകോടിയിൽ സ്ഥാപിതമായ ഐഎംഇസി (ഇന്ത്യ-മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്-യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി) കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാൻ ഇറ്റലി തീരുമാനമെടുത്തതിന് പിന്നിലും ഇതുതന്നെയാകണം ലക്ഷ്യം.

ഇന്ത്യ-മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്-യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയിൽ (IMEC) സഹകരിക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാരും വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു. ആഗോള വ്യാപാരം, കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലുമുള്ള പരിവർത്തന സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 2026 ൽ ഈ സംരംഭം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് കൃത്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുവെന്നും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള വ്യാപാരം, ഊർജ്ജം, ഡാറ്റ, സെക്യൂരിറ്റി എന്നിവ വഹിക്കുന്ന സമുദ്ര മാർഗത്തിലേക്ക് രണ്ട് നേതാക്കളുടെയും പ്രസ്‌താവനകൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റലിയുമായി പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇന്തോ-പസഫിക് ആശയത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാണ്.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ഇന്തോ-പസഫിക് കടൽ പാതകൾ ചെങ്കടലിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല. അവ സൂയസ് കനാൽ വഴി മെഡിറ്ററേനിയനിലേക്കും തുടർന്ന് ജിബ്രാൾട്ടർ കടലിടുക്ക് വഴി അറ്റ്ലാൻ്റിക്കിലേക്കും കടന്നുപോകുന്നു. ഇന്ത്യ-യൂറോപ്പ് വ്യാപാരത്തിൻ്റെയും ഊർജ്ജ ചരക്കുകളുടെയും വലിയൊരു പങ്കും ഈ ഇടനാഴിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. സൂയസ് യുദ്ധത്തിനു ശേഷമുള്ള നിർണായക സമുദ്ര കരാറായി ഇറ്റലിയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സഹകരണം മാറുന്നു.

വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ തുറമുഖങ്ങൾ - പ്രത്യേകിച്ച് ട്രീസ്റ്റെ തുറമുഖം - മധ്യ, കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലേക്ക് അതിവേഗ മൾട്ടിമോഡൽ പ്രവേശനം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിക്കാർക്കും ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് പ്ലാനർമാർക്കും ചെറുതും കൂടുതൽ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതുമായ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിപണികളിലേക്കുള്ള റെയിൽ-റോഡ് ഇടനാഴികൾ, തുറമുഖ നവീകരണം, സ്‌മാർട്ട് ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്, ഷിപ്പിങ് സഹകരണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.

യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള വലിയ അളവിലുള്ള ഹൈഡ്രോകാർബണുകളും എൽഎൻജിയും മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. ആഗോള ഡാറ്റ വഹിക്കുന്ന ഇടതൂർന്ന അണ്ടർസീ കേബിൾ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾക്കൊപ്പം സമുദ്രാന്തര കേബിളുകളുടെയും പൈപ്പ്‌ലൈനുകളുടെയും സംരക്ഷണം, തുറമുഖ ഊർജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ സുരക്ഷ, ആസൂത്രണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇറ്റലിയുമായുള്ള സംയുക്ത സംഭാഷണങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ കണക്കുകൂട്ടലുകളിലേക്കും വ്യാപാരത്തിനും ധനകാര്യത്തിനും അടിവരയിടുന്ന ഡിജിറ്റൽ ധമനികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലുള്ള താൽപ്പര്യത്തിലേക്കും നേരിട്ട് നയിക്കുന്നു.

ഷിപ്പിങ്, തുറമുഖ നവീകരണം, ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ എന്നിവയിലെ മോദിയുടെ ഊന്നൽ ഇറ്റലിയുടെ കപ്പൽ നിർമ്മാണം, മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിങ്, തുറമുഖ മാനേജ്മെൻ്റ്, തീരദേശ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മോഡലുകൾ എന്നിവയിലെ ശക്തികളുമായി യോജിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തിൽ ഗ്രീൻ പോർട്ട് സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഡിജിറ്റൈസ്‌ഡ് ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് ശൃംഖലകളും, സമുദ്ര ഗവേഷണം, മത്സ്യബന്ധന മാനേജ്മെൻ്റ്, തീരദേശ സുസ്ഥിരത, ഇന്ത്യയുടെ 'ആത്മനിർഭർത' (സ്വാശ്രയത്വം) ഡ്രൈവിന് കീഴിലുള്ള സമുദ്ര ആപ്ലിക്കേഷനുകളുമായുള്ള വ്യാവസായിക പങ്കാളിത്തം എന്നിവയും ഉൾപ്പെടും.

ഇന്ത്യ-ഇയു സമുദ്ര സഹകരണം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാനും, യൂറോപ്യൻ നാവിക ഇടപെടലുകളിൽ കൂടുതൽ ഗണ്യമായി പങ്കെടുക്കാനും, ഷിപ്പിംഗിനെ ബാധിക്കുന്ന പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്നും വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഉയർന്നുവരുന്ന ഭീഷണികളെ മറികടക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇറ്റലിയുമായുള്ള ഏകോപിത നയതന്ത്ര, സമുദ്ര ഇടപെടൽ, അമിത വ്യാപനമില്ലാതെ ഈ വിപുലീകൃത അയൽപക്കത്ത് സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ ഇന്ത്യയെ പ്രാപ്‌തമാക്കും.

