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ഇന്ത്യ-ഇസ്രായേൽ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ; രണ്ടാംഘട്ട ചർച്ച പൂർത്തിയായി, സാമ്പത്തിക ബന്ധത്തിൽ പുതിയ കുതിപ്പ്

ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ നിർദിഷ്‌ട സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിനായുള്ള രണ്ടാമത് ചർച്ചകൾ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി.

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ഇന്ത്യ-ഇസ്രായേൽ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ (X@DoC_GoI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 24, 2026 at 5:50 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ നിർദിഷ്‌ട സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിനായുള്ള (Free Trade Agreement - FTA) രണ്ടാം ഘട്ട ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി. ജൂലൈ 20 മുതൽ 23 വരെ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നാല് ദിവസം നീണ്ട നിർണായക കൂടിയാലോചനകൾ നടന്നത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹകരണവും വ്യാപാരബന്ധവും പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കരാർ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നത്.

വിവിധ മേഖലകളിൽ വിശദമായ സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾ

രണ്ടാം ഘട്ട ചർച്ചകൾ വളരെ പുരോഗമനാത്മകവും ഫലപ്രദവുമായിരുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്ത് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ വിശദമായ അവലോകനം നടത്തി.

പ്രധാനമായും താഴെ പറയുന്ന മേഖലകളിലാണ് സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾ നടന്നത്:

  • ചരക്ക് സേവന വ്യാപാരം
  • ഉത്ഭവ നിയമങ്ങൾ
  • ശുചിത്വ സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ
  • വ്യാപാരത്തിലെ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ
  • ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം
  • കസ്റ്റംസ് നടപടിക്രമങ്ങളും വ്യാപാര സൗകര്യങ്ങളും
  • സാമ്പത്തിക സഹകരണം

ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും പരിഹരിച്ച് പൊതുവായ ധാരണയിലെത്താൻ നാലു ദിവസത്തെ യോഗത്തിന് സാധിച്ചതായി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

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സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിൽ പുതിയ പ്രതീക്ഷ

ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇസ്രായേലിനും വിവിധ വ്യവസായ വാണിജ്യ മേഖലകളിൽ പരസ്‌പര പൂരകങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വലിയ ശേഷിയുണ്ട്. ഈ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി നിക്ഷേപങ്ങളും കച്ചവട സാധ്യതകളും ഗണ്യമായി വർധിക്കും. പരസ്‌പരം പ്രയോജനകരവും സമഗ്രവുമായ ഒരു വ്യാപാര കരാറിലേക്ക് എത്രയും വേഗം എത്തിച്ചേരാൻ ഇരുപക്ഷവും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വക്താക്കൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഉയരുന്ന ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം

ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ശക്തമായ വളർച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആകെ ചരക്ക് വ്യാപാരം 3.93 ബില്യൺ യു എസ് ഡോളറിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.

നിർദിഷ്‌ട സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ (FTA) യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക കൂട്ടുകെട്ട് കൂടുതൽ സുദൃഢമാകും. ചരക്ക് സേവന മേഖലകളിലെ നികുതി തടസ്സങ്ങളും കസ്റ്റംസ് സങ്കീർണ്ണതകളും നീങ്ങുന്നത് ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നിക്ഷേപകർക്കും ഒരുപോലെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യ, കൃഷി, പ്രതിരോധം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ വ്യാപാര വളർച്ച കൈവരിക്കാനും, അനായാസമായ വാണിജ്യ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിക്കാനും ഈ ആഗോള കരാർ വഴിതുറക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

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