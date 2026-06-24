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പൊതുമേഖലാ ഓഡിറ്റിങ് ശക്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യയും ഇസ്രയേലും; സുപ്രധാന ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നീക്കം

STRENGTHENING OF PUBLIC SECTOR INDIA ISRAEL CORPORATION SIGN MOU TO STRENGTHEN COOPERATION INDIA ISRAEL MOU
CAG K Sanjay murthy presenting a momento to Matanyahu Englman (ANI)
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By ANI

Published : June 24, 2026 at 11:55 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പൊതുമേഖലാ ഓഡിറ്റിങ് രംഗത്തെ സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയുടെ കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലും (സിഎജി) ഇസ്രയേലിലെ സുപ്രീം ഓഡിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും (എസ്എഐ) തമ്മിൽ സുപ്രധാന ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നീക്കം. ഭരണനിർവഹണത്തിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കരാർ.

ഇസ്രയേൽ സ്റ്റേറ്റ് കംപ്ട്രോളറും ഓംബുഡ്‌സ്‌മാനും യൂറോപ്യൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സുപ്രീം ഓഡിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് (യൂറോസായ്) പ്രസിഡൻ്റുമായ മത്തന്യാഹു എംഗൽമാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതതല സംഘം ഇന്ത്യയിലെ സിഎജി ഓഫിസ് സന്ദർശിച്ചു. സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയുടെ കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ കെ. സഞ്ജയ് മൂർത്തിയും മത്തന്യാഹു എംഗൽമാനും തമ്മിൽ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തി. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും സുപ്രീം ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഒപ്പുവച്ചത്.

സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പ്
പൊതുമേഖലാ ഓഡിറ്റിങ് മേഖലയിൽ പ്രൊഫഷണൽ അറിവുകൾ, നൂതന രീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ, സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം, പരിശീലന അവസരങ്ങൾ, മികച്ച മാതൃകകൾ എന്നിവ പരസ്പരം കൈമാറുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ ചട്ടക്കൂടാണ് ഈ ധാരണാപത്രം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.

പരസ്പര താത്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പ്രൊഫഷണൽ വൈദഗ്ധ്യവും അനുഭവസമ്പത്തും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിലും ഇസ്രയേലിലുമായി മാറിമാറി ഉഭയകക്ഷി സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും ഇരു വിഭാഗവും ചർച്ച ചെയ്തു. പൊതുഭരണത്തിൽ സുതാര്യത, ഉത്തരവാദിത്തം, സദ്ഭരണം, നൂതനാശയങ്ങൾ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇരു സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രതിബദ്ധത ഈ സഹകരണത്തിലൂടെ കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുകയാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള ഇസ്രയേലുമായി സഹകരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഓഡിറ്റിങ് സംവിധാനങ്ങളെ കൂടുതൽ ആധുനികവത്കരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സാധ്യതകൾ
സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ മത്തന്യാഹു എംഗൽമാൻ പ്രത്യേക പ്രഭാഷണം നടത്തി. "പൊതുമേഖലാ ഓഡിറ്റിങ്ങിലെ നിർമിത ബുദ്ധി: ആധുനിക സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റിങ്ങിലെ നൂതന പ്രയോഗങ്ങൾ, പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റിങ്, പുതിയ ടൂളുകൾ" എന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു പ്രഭാഷണം. പൊതുമേഖലാ ഓഡിറ്റുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയും കാര്യക്ഷമതയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർമിത ബുദ്ധി (എഐ), ഡാറ്റാ അനലിറ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കുള്ള പരിവർത്തന സാധ്യതകൾ അദ്ദേഹം എടുത്തുകാട്ടി. പൊതുജനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം ശക്തമാക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്തം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉയർന്നുവരുന്ന ഭരണപരമായ വെല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇസ്രയേൽ സ്റ്റേറ്റ് കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓംബുഡ്‌സ്‌മാൻ ഓഫിസിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും ഉൾക്കാഴ്ചകളും അദ്ദേഹം വേദിയിൽ പങ്കുവച്ചു.

ഉന്നതതല പ്രതിനിധി സംഘം
സിഎജി കെ. സഞ്ജയ് മൂർത്തിക്ക് പുറമെ ഡെപ്യൂട്ടി കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ കെ.എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ചീഫ് ടെക്നോളജി ഓഫിസർ ബി.കെ. മൊഹന്തി, എസ്എഐ ഇന്ത്യ ഡയറക്ടർ ജനറൽ വിമലേന്ദ്ര പട്‌വർധൻ എന്നിവരും ഉഭയകക്ഷി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്രയേൽ അംബാസഡർ റൂവൻ അസാർ, ഇസ്രയേൽ സ്റ്റേറ്റ് കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓംബുഡ്‌സ്‌മാൻ ഓഫിസിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിഭാഗം മേധാവി മിരി വെയ്സ് എന്നിവരായിരുന്നു ഇസ്രയേൽ പ്രതിനിധി സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനൊപ്പം ഭരണനിർവഹണത്തിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാനും ഇത്തരം അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്യും.

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