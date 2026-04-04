ഇറാൻ എണ്ണയുമായി വന്ന കപ്പൽ വഴിതിരിച്ച് വിട്ടത് മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ; വിശദീകരിച്ച് ഇന്ത്യ
നിലവിലെ എണ്ണ പ്രതിസന്ധി ഇന്ത്യ നേരിടുന്നില്ലെന്നും 40-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യം ക്രൂഡ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും വിശദീകരണം.
Published : April 4, 2026 at 5:19 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇറാനിൽ നിന്ന് അസംസ്കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ മറ്റ് തടസങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും പണമിടപാടുകൾ കഴിഞ്ഞെന്നും വിശദീകരിച്ച് ഇന്ത്യ. ഇറാനിൽ നിന്നും മറ്റ് ആഗോള വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും എണ്ണ ശേഖരിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെന്നും പെട്രോളിയം, പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം പണമിടപാടിലെ അവ്യക്തത കാരണം ഇറാൻ എണ്ണയുമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന കപ്പൽ ചൈനയിലേക്ക് വഴിതിരിച്ച് വിട്ടുവെന്ന വാർത്ത വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ്. കപ്പലിൻ്റെ പ്രവർത്തനമോ എഞ്ചിൻ കാരണങ്ങളാലോ ചരക്ക് ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് വൈകുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്നും നിലവിൽ എണ്ണ, എൽപിജി വിതരണമെല്ലാം കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
The news reports and social media posts of an Iranian crude cargo being diverted from Vadinar, India to China due to “payment issues” are factually incorrect. 🇮🇳India imports crude oil from 40+ countries, with companies having full flexibility to source oil from different sources…— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) April 4, 2026
ഇറാനിൽ നിന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ പിങ് ഷുൻ എന്ന കപ്പൽ ചൈനയിലേക്ക് വഴിമാറി സഞ്ചിരിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണം. ഇറാൻ ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം നിലനിൽകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം നിലച്ചത് ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ബാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ അത്തരം പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നില്ലെന്നും 40-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ക്രൂഡ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ എസ്വാതിനിയുടെ പതാക ഘടിപ്പിച്ച കപ്പലിൽ ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷം ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലുമായി ഏപ്രിൽ നാലിന് ഗുജറാത്തിലെ ദീൻദായാൽ തുറമുഖത്ത് കപ്പൽ എത്തുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് മാറി സഞ്ചരിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അതേസമയം ഇതെ സംബന്ധിച്ച് പല റിപ്പോർട്ടുകളും വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമല്ല. ഇന്ത്യ, ചൈന, റഷ്യ, ഇറാഖ്, പാകിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങൾക്ക് തടസമില്ലാതെ ഹോർമൂസിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ ഇറാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.
നേരത്തെ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ 10 മുതൽ 12 ശതമാനം വരെ ഇറാനിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സാമീപ്യവും ഇറാനിയൻ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ഗുണമേന്മയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറെ ലാഭകരമായിരുന്നു. എന്നാൽ 2019-20 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറക്കുമതി പൂജ്യം ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നതോടെ സൗദി അറേബ്യ, ഇറാഖ്, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഇന്ത്യ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. 2019 ൽ ട്രംപ് ഭരണൂടം ഇറാനെതിരെ കർശനമായ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ഇന്ത്യ ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി പൂർമായും നിർത്തിവെച്ചിരുന്നത്.
നിലവിലെ ആഗോള രാഷട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷക്ക് മുൻണന നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള നിർണ്ണായകമായ നീക്കമായാണ് വീണ്ടും വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം ആരംഭിച്ച വ്യാപരത്തിലാണ് വീണ്ടും പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നത്. ഇറാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ഷിപ്പ്മെൻ്റായി മാറേണ്ടതായിരുന്നു ഈ വ്യാപാരം. അതേസമയം 44,000 ടൺ ഇറാനിയൻ എൽപിജിയുമായി വന്ന സീ ബേർഡ് എന്ന കപ്പൽ ഏപ്രിൽ 2 ന് മംഗലാപുരത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും നിലവിൽ ചരക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
Also Read: ബഹിരാകാശ മനുഷ്യ ദൗത്യങ്ങളില് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന് മിത്രയുമായി ഐഎസ്ആര്ഒ