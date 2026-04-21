''നാവികരുടെ സുരക്ഷ പ്രധാനം''... സുഗമമായ ചരക്ക് നീക്കത്തിനായി ഇറാനുമായി ചർച്ചകള്‍ നടക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയാണ് വെടിവയ്പ്പ് ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ ഇറാൻ അംബാസഡറുമായി ഇന്ത്യ ബന്ധപ്പെട്ടു. ആഴത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഇറാനെ അറിയിച്ചതായും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 21, 2026 at 4:10 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകളുടെ സുഗമമായ ചരക്ക് നീക്കത്തിനായി ഇറാൻ അധികൃതരുമായി ചർച്ചകള്‍ നടന്നുവരുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. പശ്ചിമേഷ്യൻ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ചുള്ള പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാള്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വച്ച് ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകള്‍ ആക്രമണത്തിനിരയായ സംഭവത്തിലാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ മറുപടി. ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ചും മന്ത്രാലയം വിശദീകരിച്ചു.

"കഴിഞ്ഞ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകളായ വിഎൽസിസി സാംനാർ ഹെറാൾഡ്, ബൾക്ക് കാരിയർ ജാഗ് അർനവ് എന്നിവ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ഇതോടെ കപ്പലുകള്‍ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ സുരക്ഷയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ മുൻ‌ഗണന'' എന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിരവധി കപ്പലുകളുണ്ട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി പുറത്തുകടക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഇറാനുമായും മറ്റുള്ളവരുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ശ്രമത്തിൽ, ഇന്ത്യയുടെ 10 കപ്പലുകൾ ഇതുവരെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് സുരക്ഷിതമായി കടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു കപ്പൽ എത്താനുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയാണ് വെടിവയ്പ്പ് ഉണ്ടായത്. സംഭവം അറിഞ്ഞ നിമിഷം തന്നെ സംഭവത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയ ഇറാനിയൻ അംബാസഡറുമായും ബന്ധപ്പെട്ടു. വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മുഖേന ഇന്ത്യയുടെ ആഴത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു. നാവികരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും വാണിജ്യ ചരക്ക് നീക്കത്തിനും ഇന്ത്യ ഉയർന്ന പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുവെന്നും വിദേശകാര്യ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

"ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ തടസമില്ലാത്ത ഗതാഗതം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തുകടക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ ഇറാനിയൻ അധികാരികളുമായി ബന്ധം തുടരുന്നു'' - രൺധീർ ജയ്‌സ്വാള്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം സംഘർഷത്തിനിടെ മാർച്ച് ആദ്യം ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് കടന്ന പത്താമത്തെ ഇന്ത്യൻ പതാകയുള്ള കപ്പലാണ് ഷിപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌സി‌ഐ) ടാങ്കർ. ശേഷം 31 ഇന്ത്യൻ നാവികരുമായി ക്രൂഡ് ഓയിൽ ടാങ്കർ ദേശ് ഗരിമ ഏപ്രിൽ 18 ന് ഹോർമുസ് കടന്നിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.

എന്നാൽ വ്യോമ പാതവഴിയുള്ള സഞ്ചാരം സുഗമമാണെന്നും ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങൾ തുടർന്നും സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് എംഇഎ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി (ഗൾഫ്) അസീം ആർ മഹാജൻ പറഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ, ഏകദേശം 11.3 ലക്ഷം യാത്രക്കാർ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

