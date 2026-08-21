രാജ്യത്തെ 28 കോടി ജനങ്ങളും കടക്കാര്, ഒരാളുടെ ശരാശരി കടം 4.77 ലക്ഷം, ഇഎംഐ ഒരു ശീലമാകുന്നുവോ?
ഏറ്റവും കൂടുതല് വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉത്തര്പ്രദേശ്, ബിഹാര്, മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവര്. ഗാര്ഹിക കടം മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 45.5ശതമാനം
Published : August 21, 2026 at 11:03 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്തെ ഇടത്തരം താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാര് ഇന്ന് ഇഎംഐ വലയില് കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മാര്ച്ച് 2025ലെ കണക്കുകള് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് 28 കോടി പേരും കടക്കാരാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാര്ലമെന്റില് ധനകാര്യമന്ത്രാലയം അവതരിപ്പിച്ച ട്രാന്സ് യൂണിയന് സിബില് ഡേറ്റയിലാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുള്ളത്. ഇവര്ക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു വായ്പ എങ്കിലും ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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ശരാശരി ആളോഹരി കടം 4.77 ലക്ഷമായി വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. 2026 മാര്ച്ചിലെ കണക്കുകള് പ്രകാരം വ്യക്തിഗത നിക്ഷേപം 69.39 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. വായ്പ എടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും കൂടുതല് ഉത്തര്പ്രദേശ്, ബിഹാര്, മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഉള്ളവരാണ്. റിസര്വ് ബാങ്കിന്റെ സുസ്ഥിര റിപ്പോര്ട്ട് 2026 പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ഗാര്ഹിക കടം മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 45.5 ശതമാനമാണ്. അതായത് ഗാര്ഹിക കടം വാങ്ങല് വര്ദ്ധിക്കുന്നുവെന്നര്ത്ഥം.
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ഇഎംഐ പുത്തന് ജീവിത ശൈലിയുടെ ഭാഗമാകുന്നുവോ എന്നാണ് ഞങ്ങള് ഈ റിപ്പോര്ട്ടിലൂടെ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഏത് തരം വായ്പകളാണ് വര്ദ്ധിക്കുന്നത് എന്നും ഈ റിപ്പോര്ട്ട് ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നു. വീടിനും കാറിനും മൊബൈല് ഫോണിനും തുടങ്ങി നിത്യ ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് പോലും വായ്പ എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ശീലം ഇന്ത്യാക്കാരുടെ മാറിയ സാമ്പത്തിക ശീലമായിരിക്കുന്നു.
2017-18ല് കടമുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം 12.8 ആയിരുന്നുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക്സഭയില് ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി പങ്കജ് ചൗധരി വച്ച കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2024-25ല് ഇത് 28.3 കോടി ആയെന്നും ഈ കണക്കുകള് പറയുന്നു. അതായത് കടക്കാരുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയിലേറെ വര്ദ്ധിച്ചു. 2026 ജൂണ് മുപ്പതിന് പുറത്ത് വിട്ട ആര്ബിഐയുെട സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിര റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ ഗാര്ഹിക മേഖലയിലെ കടം വര്ദ്ധിച്ച് കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴിത് രാജ്യത്തെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 45.5ശതമാനമാണ്. ഭവനേതര ചെറുകിട വായ്പകളിലുണ്ടായ വര്ദ്ധനയാണ് ഇതിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. മൊത്തം ഗാര്ഹിക വായ്പകളില് 58.4ശതമാനവും ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. ഇവയാണ് കാര്ഷിക, ഗാര്ഹിക, വ്യവസായ വായ്പകളെക്കാള് കൂടുന്നതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
രാജ്യത്ത് ഓരോരുത്തര്ക്കുമുള്ള വായ്പകളുടെ കണക്ക് ഇങ്ങനെ
2018 മാര്ച്ചിലെ കണക്കുകള് പ്രാകരം രാജ്യത്തെ 12.8 കോടി ആള്ക്കാര്ക്കായി ആകെ 43,61,013കോടിയുടെ വായ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആര്ബിഐയുടെയും സിബില് പോലുള്ള കമ്പനിയുടെയും കണക്കുകളാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതായത് ആളോഹരി വായ്പ3,41,478രൂപ ആയിരുന്നു. ഇത് 2025 മാര്ച്ചിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും 28.3 കോടി വായ്പക്കാര്ക്കായി 1,35,09,017കോടി രൂപയുടെ കടമായി. ആളോഹരി വായ്പ 4,77,583 രൂപ. വായ്പ എടുക്കുന്നവരുടെയും വായ്പ തുകയുടെയും കാര്യത്തില് വര്ദ്ധന ഉണ്ടായി.
വ്യക്തിഗത, ഭവന വായ്പകള്ക്ക് ആവശ്യക്കാരേറെ
ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഭവന വ്യക്തിഗത വായ്പകള് എടുക്കുന്നത്. മൊത്തം വായ്പകളില് ഭവന വായ്പകളാണ് കൂടുതല്. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വ്യക്തിഗത വായ്പകളുടെ എണ്ണത്തിലും വര്ദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മൊബൈല്, ഇലക്ട്രോണിക്, വിദ്യാഭ്യാസ, മറ്റ് ഉപഭോക്തൃ വായ്പകളുടെ എണ്ണത്തില് വര്ദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ഡിജിറ്റള് ആപ്പുകളുടെയും വേഗത്തില് വായ്പകള് പാസാകുന്നത് മൂലവും നിത്യവുമുള്ള സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങള് വര്ദ്ധിച്ചതുമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സ്വര്ണ പണ വായ്പയ്ക്കും പ്രിയമേറെയാണ്. കുറഞ്ഞ നടപടിയിലൂടെ പെട്ടെന്ന് പണം ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇിതന് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിന്റെ ആവശ്യകതയുമില്ല. വ്യക്തിഗത വായ്പകളെക്കാള് പലിശയും കുറവാണ്. അതേസമയം തന്നെ വില്ക്കാതെ തന്നെ സ്വര്ണത്തിന്റെ മൂല്യവും ഉടമസ്ഥര്ക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു അവസരവുമാണിത്.
ചെറിയ ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് വായ്പ എടുത്ത് കുടുങ്ങുന്നവര്
നിത്യജീവിതത്തിലെ ചെലവുകള്ക്കായി വായ്പ എടുക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇവര് എഎംഐയുടെ ചക്രത്തില് പെട്ടു പോകുന്നു. പിന്നീട് പഴയ വായ്പകള് അടയ്ക്കാന് പുതിയ വായ്പകള് എടുക്കുന്നു. ഇതങ്ങനെ തുടരുന്നു.
- വീട് വാങ്ങാന്
സ്വന്തമായി ഒരു വീടെന്നത് ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തസിന്റെ ഭാഗമായാണ് പലരും കരുതുന്നത്. വിലക്കയറ്റവും വീടിന്റെ ഉയര്ന്ന വിലയുമെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് മാത്രം വീട് വാങ്ങല് ദുഷ്ക്കരമാക്കുന്നു. വീടിനുള്ള വായ്പ സുരക്ഷിതമാണ്. ഭവന വായ്പ എടുക്കുന്നതിലൂടെ ആളുകള്ക്ക് നികുതി ഗുണങ്ങളും കിട്ടുന്നു.
- വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ
വിദേശത്തും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിലും പഠിക്കാന് പോകുന്നത് വലിയ തോതില് വര്ദ്ധിക്കുകയാണഅ. കോളജ് സ്കൂള് ഫീസ് വര്ദ്ധന പലപ്പോഴും നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികള്ക്ക് നല്കാന് രക്ഷിതാക്കള്ക്ക് കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തില് വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ചെലവിനായി വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എടുക്കാന് രക്ഷിതാക്കള് നിര്ബന്ധിതരാകുന്നു. കോളജ് ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിന് പുറമെ ഇതിലൂടെ മറ്റ് നേട്ടങ്ങളുമുണ്ട്.
- വിവാഹ ചെലവുകള്ക്കും വായ്പ
ഇന്ത്യന് വിവാഹങ്ങള് പലപ്പോഴും അമിതമായ ധൂര്ത്തിന്റെ ഇടങ്ങളാണ്. രാജ്യത്തെ വിവാഹ വ്യവസായം കോടികളുടെ ഇടപാടുകളാണ്. ഓരോ ദിവസവും പുത്തന് ട്രെന്ഡുകള് വരുന്നു. വിവാഹം എന്നത് വലിയ ചെലവുള്ള ഒരു ഇടപാടായി മാറുന്നു. ഒരു സാധാരണ കല്യാണത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് വേണ്ടി വരുന്നു. സ്വപ്ന വിവാഹങ്ങള്ക്കായി പലരും വ്യക്തിഗത വായ്പകള് എടുക്കുന്നു.
- സഞ്ചാരത്തിനും വായ്പ
മിക്ക ഇന്ത്യാക്കാരും യാത്ര ചെയ്യാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങള് അറിയാനും ഇവര്ക്ക് താത്പര്യമുണ്ട്. എന്നാല് ഓരോ ഇടത്തേക്ക് പോകുന്നത് അത്ര ചെലവ് കുറഞ്ഞ കാര്യമല്ല. ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിക്കണമെങ്കില് ഇതിന് പണം വേണം. ഇതിനായി പലരും വായ്പ എടുക്കുന്നുണ്ട്.
- വ്യവസായം മെച്ചപ്പെടുത്താന്
ഇന്ത്യന് സമ്പദ്ഘടന അതിവേഗം വളര്ന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായങ്ങളുടെ വിജയമാണ് ഇതിന് വലിയ തോതില് സഹായിക്കുന്നത്. ബാങ്കുകളും എന്ബിഎഫ്സികളും വ്യവസായികള്ക്ക് വന്തോതില് വായ്പകള് നല്കുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നിത്യ ചെലവുകള്ക്കും വ്യവസായ കൂടുതല് വിപുലമാക്കാനും വായ്പകള് എടുക്കുന്നു.
- വായ്പ അടയ്ക്കാന്
ഇപ്പോള് നമ്മുടെ നാട്ടില് എല്ലാവരുടെയും കയ്യില് ക്രെഡിറ്റ് കാര്ഡുകളുണ്ട്. വ്യക്തിഗതവായ്പയും കാര് വായ്പയും എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാല് വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട കാര്യം വരുമ്പോള് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാകുന്നു. ഒന്നിലേറെ വായ്പകള് ഉള്ളവര്ക്കാണ് തിരിച്ചടവ് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നത്. ഇവര് പലപ്പോഴും ഭൂമിയോ വസ്തുവോ വീടോ ഒക്കെ വച്ച് വായ്പകള് എടുക്കുന്നു. ഇത്തരത്തില് ഒരു വായ്പയോ അതിന്റെ പലിശയോ മാത്രമേ അടയ്ക്കാനാകുന്നുള്ളൂ.
ആളുകള് എന്ത് കൊണ്ട് ഇഎംഐയുടെ വലയില് കുരുങ്ങുന്നു
ഇന്ത്യാക്കാരുടെ വായ്പകളില് കൂടുതലും വ്യക്തിഗത വായ്പകളും സ്വര്ണപ്പണയ വായ്പകളും മറ്റുമാണ്. ലഭ്യത വളരെ സുഗമമാണ് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ കാരണം.സ്വര്ണത്തോടുള്ള മനോഭാവത്തിലും പുത്തന് തലമുറയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും അപ്പൂപ്പന്മാരും അമ്മൂമ്മമാരും ഒക്കെ വായ്പകളോട് വിമുഖത കാണിച്ചവരാണെങ്കില് പുതിയ തലമുറ വായ്പകളോട് അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു.
ചില്ലറ വായ്പയുടെ വര്ദ്ധന
ഭവനേതര ചില്ലറ വായ്പകളുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. മാര്ച്ച് 2026ലെ കണക്കുകള് പ്രകാരം ആകെ കടങ്ങളുടെ അഞ്ചില് മൂന്നും അല്ലെങ്കില് 58.4ശതമാനവും ഇത്തരം വായ്പകളാണ്. 2025 മാര്ച്ചില് ഇത് 54.9 ശതമാനമായിരുന്നു. 2019-2020ല് ഭവനേതര ചില്ലറ വായ്പകള് അന്പത് ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വ്യവസായങ്ങള്ക്കോ, കൃഷിക്കോ വീട് വയ്ക്കാനോ വേണ്ടി വായ്പകള് എടുക്കുന്നതിനെക്കാള് ഇത്തരം വായ്പകള് വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാങ്കുകള്, ക്രെഡിറ്റ് കാര്ഡുകള്, ഡിജിറ്റല് ഇടപാടുകാര് , ബൈ നൗ പേ ലേറ്റര് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയുമുള്ള വായ്പകള് എളുപ്പമായിരിക്കുന്നു. ഇതിന് വലിയസാമൂഹ്യ സ്വീകാര്യതയും ഉണ്ട്.
പ്യൂ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിലയിരുത്തല് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ 84ശതമാനവും അതായത് 1,162 മില്യണ് അതായത് 116 കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം ജനങ്ങള് താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരാണ്. 4.8ശതമാനം വരുന്ന 660 ലക്ഷം പേര് ഇടത്തരം വരുമാനക്കാരുടെ വിഭാഗത്തില് പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ മധ്യവര്ത്തി ജനസമൂഹം 2047ഓടെ 61ശതമാനമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. നിരന്തരമായ രാഷ്ട്രീയ സുസ്ഥിരതയും സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളും കൊണ്ട് വളര്ച്ചാനിരക്ക് ആറ് ശതമാനത്തിനും ഏഴ് ശതമാനത്തിനും ഇടയില് നിലനില്ക്കുന്നു. അടുത്ത ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഇങ്ങനെ നിലനിര്ത്താനാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇങ്ങനെ രാജ്യത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണികളിലൊന്നാക്കി മാറ്റാനാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കടം ചൈനയെയും മലേഷ്യയെയുംകാള് കുറവ്
റിസര്വ് ബാങ്കിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എഫ്എസ്ആര് റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കടം വളര്ന്ന് വരുന്ന സമ്പദ്ഘടനകളായ ചിലി, ബ്രസീല്, ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്ക എന്നിവയെക്കാള് കൂടുതലാണ്. എന്നാല് ചൈന, മലേഷ്യ, തായ്ലന്ഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെക്കാള് കുറവും. ആളോഹരി വായ്പകള് 2023 മാര്ച്ചില് 3.9 ലക്ഷം ആയിരുന്നത് 2025 മാര്ച്ചില് 4.7 ലക്ഷം ആയെന്നും കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് ഇനിയും വര്ദ്ധിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.