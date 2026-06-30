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കൊച്ചി ബ്രിക്‌സ് വനിതാ സമ്മേളനം; മൂന്നാമത് ഒരുക്ക യോഗം പൂർത്തിയായി

ബ്രിക്‌സ് വനിതാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ മൂന്നാം തയ്യാറെടുപ്പ് യോഗം വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിച്ചു.

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India convenes third preparatory meet of BRICS Women's Working Group (x account/@MinistryWCD)
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By PTI

Published : June 30, 2026 at 4:48 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ബ്രിക്‌സ് വനിതാ സമിതി യോഗങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നോടിയായി കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശുവികസന മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിച്ച മൂന്നാമത് ഒരുക്ക യോഗം വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പൂർത്തിയായി. ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിക്‌സ് അധ്യക്ഷതയിലാണ് ഈ യോഗം ചേർന്നത്. ജൂലൈ 6 മുതൽ 9 വരെ കേരളത്തിലെ കൊച്ചിയിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രിക്‌സ് വനിതാ സമിതി യോഗവും ബ്രിക്‌സ് വനിതാ മന്ത്രിതല യോഗവും നടക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ നിർണായക സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ചേർന്ന ഒരുക്ക യോഗത്തിൽ വനിതാ ശിശുവികസന മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി അനിൽ മാലിക് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന കൊച്ചി സമ്മേളനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം യോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു.

'പ്രതിരോധശേഷി, നവീകരണം, സഹകരണം, സുസ്ഥിരത എന്നിവയ്ക്കായുള്ള നിർമ്മിതി' എന്ന പ്രമേയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു ഈ ഒരുക്ക യോഗത്തിലെ ചർച്ചകൾ നടന്നത്. ഡിജിറ്റൽ റെപ്പോസിറ്ററി ഓഫ് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ്, ബ്രിക്‌സ് വനിതാ ശേഷി വികസന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മുൻഗണനാ മേഖലകളും അവയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പ്രധാന നേട്ടങ്ങളും യോഗം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തതായി മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ബ്രിക്‌സ് അംഗരാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ഒത്തൊരുമയോടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിക്‌സ് അധ്യക്ഷ പദവിയെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അംഗരാജ്യങ്ങൾ അഭിനന്ദിച്ചു. വനിതാ ശാക്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇതുവരെ കൈവരിച്ച പുരോഗതിയെ പ്രശംസിച്ച രാജ്യങ്ങൾ, ഈ മേഖലയിലെ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ തുടർ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്ത വിവിധ പ്രതിനിധി സംഘങ്ങളുടെ നിർണായക സംഭാവനകൾക്ക് അനിൽ മാലിക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ബ്രിക്‌സ് രാജ്യങ്ങളിലുടനീളം സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രായോഗികമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധത അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിക്‌സ് അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരുക്ക യോഗം കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 30-നായിരുന്നു വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ വെച്ച് മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിച്ചത്

ബ്രിക്‌സ് വനിതാ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്

ബ്രിക്‌സ് കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, ലിംഗസമത്വം, സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വികസനം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന വേദിയാണ് ബ്രിക്‌സ് വനിതാ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് . “പ്രതിരോധം, നവീകരണം, സഹകരണം, സുസ്ഥിരത എന്നിവയ്ക്കായുള്ള നിർമ്മാണം” എന്ന പ്രമേയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിലവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിക്‌സ് പ്രസിഡൻസിക്ക് കീഴിൽ വെർച്വൽ മോഡിൽ 2026 ഏപ്രിൽ 30 ന് മന്ത്രാലയം ബ്രിക്‌സ് വനിതാ വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആദ്യ തയ്യാറെടുപ്പ് യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തു. ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇത്തരം സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത വികസന മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ബ്രിക്‌സ് അംഗരാജ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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