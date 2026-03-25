തെറ്റായ വാർത്തകള്‍ പ്രചപിപ്പിക്കരുത്; ഇന്ത്യയിൽ മതിയായ ഇന്ധന ശേഖരം ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണക്കമ്പനികള്‍

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പാർലമെൻ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ എല്ലാ വെല്ലുവിളികൾക്കും ജനങ്ങള്‍ തയ്യാറാകണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും പമ്പുകളിൽ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

INDIAN OIL CORPORATION BPCL HPCL Be Prepared Advisory
People queue up at a petrol pump in large numbers amid rumours of fuel shortage in the wake of the West Asia conflict, in Hyderabad (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 25, 2026 at 4:28 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിൽ മതിയായ ഇന്ധന ശേഖരം ഉണ്ടെന്ന് ആവർത്തിച്ച് സർക്കാരും എണ്ണക്കമ്പനികളും. പെട്രോൾ, ഡീസൽ, എൽപിജി ക്ഷാമം സംബന്ധിച്ച അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞാണ് പ്രഖ്യാപനം.

"പെട്രോളിൻ്റെയോ ഡീസലിൻ്റെയോ ക്ഷാമമില്ല. ഓൺലൈനിൽ പ്രചരിക്കുന്ന കിംവദന്തികൾ അനാവശ്യമായ ആശങ്ക സൃഷ്‌ടിക്കുകയും സാധാരണ വിതരണ രീതികളെ തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും'' ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ (ഐഒസി) എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. ജനങ്ങള്‍ പരിഭ്രാന്തിയോടെ ഇന്ധനം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. സ്ഥിരീകരിച്ച വിവരങ്ങളിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കാണമെന്നും ഐഒസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡും സമാന പ്രസ്‌താവന പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെട്രോൾ, ഡീസൽ ക്ഷാമം സംബന്ധിച്ച കിംവദന്തികൾ പൂർണ്ണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നാണ് ഭാരത് പെട്രോളിയം വ്യക്കമാക്കുന്നത്. "പെട്രോൾ, ഡീസൽ ക്ഷാമം സംബന്ധിച്ച കിംവദന്തികൾ പൂർണ്ണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം ഇന്ധന ശേഖരമുണ്ട്, വിതരണ ശൃംഖലകൾ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു," - ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്തുടനീളം പെട്രോൾ, ഡീസൽ, എൽപിജി എന്നിവയുടെ ക്ഷാമമില്ലെന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡും (HPCL) വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തുടനീളം പെട്രോൾ, ഡീസൽ, എൽപിജി എന്നിവയുടെ ക്ഷാമമില്ലെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി പത്രകുറിപ്പിറക്കി.

“ഉപഭോക്താക്കളെ, രാജ്യത്തുടനീളം പെട്രോൾ, ഡീസൽ, എൽപിജി എന്നിവയുടെ ക്ഷാമമില്ല. ഇന്ധന വിതരണം സ്ഥിരമായി തുടരുന്നു, ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റോക്കുണ്ട്. പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. ദയവായി സാധാരണ ഉപഭോഗ രീതികളിൽ തുടരുക. തടസമില്ലാത്ത ഇന്ധന വിതരണം ഉറപ്പാക്കാൻ എച്ച്പിസിഎൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്'' - എച്ച്പിസിഎൽ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തിയോടെ ഇന്ധനം വാങ്ങുന്നത് വാർത്തയായതോടെയാണ് എണ്ണക്കമ്പനികള്‍ പത്രകുറിപ്പിറക്കിയത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പാർലമെൻ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ സ്ഥിതിഗതികളിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞിരുന്നു. എല്ലാ വെല്ലുവിളികൾക്കും ജനങ്ങള്‍ തയ്യാറാകണമെന്നും മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും പമ്പുകളിൽ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

പ്രസംഗത്തിന് പിന്നാലെ മാർച്ച് 24 മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാജ വാർത്തകള്‍ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധം അസംസ്‌കൃത എണ്ണ, എൽഎൻജി, എൽപിജി എന്നിവയുടെ വിതരണത്തെ തടസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആഫ്രിക്ക, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക, യുഎസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ സ്രോതസുകളെയാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യ ആശ്രയിക്കുന്നത്.

