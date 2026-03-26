രാജ്യത്ത് അറുപത് ദിവസത്തെ ഇന്ധന കരുതല്‍ ശേഖരമുണ്ട്, മറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തെറ്റെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍

യപ്പെട്ട് ഇന്ധനം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രചാരണ തന്ത്രമാണ് ഇന്ധനക്ഷാമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളെന്നും പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം

By PTI

Published : March 26, 2026 at 3:34 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് അറുപത് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഇന്ധന കരുതല്‍ ശേഖരമുണ്ടെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍. പെട്രോളിനോ ഡീസലിനോ പാചകവാതകത്തിനോ രാജ്യത്ത് യാതൊരു ക്ഷാമവും ഇല്ല. ആളുകള്‍ ഭയപ്പെട്ട് ഇന്ധനം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രചാരണ തന്ത്രമാണ് ഇന്ധനക്ഷാമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളെന്നും പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

രാജ്യത്തെ എല്ലാ പെട്രോള്‍ പമ്പുകളിലും ആവശ്യത്തിന് ഇന്ധന ശേഖരമുണ്ട്. സാധാരണ നിലയില്‍ എല്ലാ പമ്പുകളും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പെട്രോളിനോ ഡീസലിനോ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ലോകത്തെ നാലാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ലോകത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പെട്രോളിയം ഉത്പന്ന കയറ്റുമതി രാഷ്‌ട്രവും. ആഭ്യന്തര ഇന്ധനത്തിന് യാതൊരു ക്ഷാമവും ഇല്ല. ഒപ്പം 150 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യ ശുദ്ധീകരിച്ച എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം ഒരു വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു.

അസംസ്‌കൃത എണ്ണയെ പെട്രോളും ഡീസലുമായി വേര്‍തിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ എല്ലാ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകളും പൂര്‍ണതോതില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. വിതരണത്തില്‍ യാതൊരു ഇടവേളയുടെയും ആവശ്യമില്ല. രാജ്യത്ത് എഴുപത്തിനാല് ദിവസത്തേക്ക് അസംസ്‌കൃത എണ്ണയും ഇന്ധനവും ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്നും വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം 27ാം ദിവസത്തേക്ക് കടന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നിലവില്‍ അറുപത് ദിവസത്തേക്കുള്ള കരുതലുണ്ട്.

ആഗോളതലത്തില്‍ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അറുപത് ദിവസം രാജ്യത്ത് എല്ലാവര്‍ക്കും ആവശ്യമായ ഇന്ധനം ലഭിക്കും. രാജ്യം ഏതായാലും പൂര്‍ണായും കുറേ മാസങ്ങളിലേക്ക് സുരക്ഷിതമാണ്.

രാജ്യത്ത് ഇന്ധന ക്ഷാമമുണ്ടെന്ന പ്രചാരണങ്ങള്‍ അര്‍ഹിക്കുന്ന അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളയുന്നുവെന്നും മന്ത്രാലയം പറയുന്നു. പാചകവാതക വിതരണവും ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ട്. ഇറക്കുമതി കുറഞ്ഞതോടെ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ചരക്ക് കപ്പലുകള്‍എത്തുന്നുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ലഭ്യത കുറയില്ല.

അനാവശ്യ ഉത്കണ്‌ഠ സൃഷ്‌ടിക്കാനായി തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ സാമൂഹ്യമാധ്യമ പോസ്റ്റുകളും കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെയും സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ഇതിനുത്തരവാദികളായവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

ഇതിനിടെ ഹോര്‍മൂസ് കടലിടുക്കിലൂടെ ചരക്ക് നീക്കത്തിന് സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇറാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഹോര്‍മൂസില്‍ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ ചില കപ്പലുകള്‍ ഇതിനകം തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ നയാര എണ്ണക്കമ്പനി പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചത് ആശങ്കയായിട്ടുണ്ട്.

