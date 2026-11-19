ഹോർമുസ് പ്രതിസന്ധി; ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യത്തിലും 60 ദിവസത്തെ ഇന്ധന ശേഖരമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി
ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പൊതുമേഖലാ എണ്ണ കമ്പനികളുമായി നടത്തിയ വിലയിരുത്തലിലാണ് രാജ്യം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Published : November 19, 2026 at 8:43 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ ഊർജ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെയും പ്രകൃതി വാതകത്തിന്റെയും 60 ദിവസത്തെ കരുതൽ ശേഖരം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം-പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി. ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പൊതുമേഖലാ എണ്ണ കമ്പനികളുമായി നടത്തിയ വിലയിരുത്തലിലാണ് രാജ്യം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എഫ്ഐസിസിഐയുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിതരണ തടസം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ആഭ്യന്തര എൽപിജി ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കുകയും, അന്താരാഷ്ട്ര വിതരണക്കാരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും, വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചത് ലോക രാജ്യങ്ങളെ സ്തംഭിച്ചപ്പോഴും ഇന്ത്യ ഏകോപന സമീപനത്തിലൂടെ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിട്ടുവെന്ന് പുരി പറഞ്ഞു. ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം പൂർണമായും നിലച്ചേക്കാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലും എണ്ണ വിപണന കമ്പനികളുമായി ചേർന്ന് സർക്കാർ വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
"എണ്ണ വിപണന കമ്പനികളുമായി ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും മോശമായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. അതായത് നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം കൂടി നിലച്ചാൽ എന്തുസംഭവിക്കും? അപ്പോൾ എത്ര ദിവസത്തേക്കുള്ള ശേഖരം നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ടാകും? ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെയും പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെയും 60 ദിവസത്തേക്കുള്ള ശേഖരം നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന നിഗമനത്തിൽ ഞങ്ങൾ എത്തി" പുരി പറഞ്ഞു.
India is already the fourth largest refiner in the world and as global economic realities change, India will be one of the two big hubs for refining. Simultaneously, we are also making inroads into biofuel. So, on the issue of energy security, India is on safe coordinates, but those coordinates are also helping India transition to energy sustainability: Shri Hardeep Singh Puri, Hon’ble Minister of Petroleum and Natural Gas, Government of India at #FICCIAGM #Bharat2047— FICCI (@ficci_india) November 19, 2026
എൽപിജിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിട്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യയുടെ എൽപിജി ഇറക്കുമതിയുടെ ഏകദേശം 90 ശതമാനവും ഗൾഫിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഖത്തർ, യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ എന്നിവയാണ് പ്രധാന വിതരണക്കാർ. അതേസമയം അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെയും പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഈ മേഖലയെ ഇന്ത്യ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഏകദേശം 40-50 ശതമാനം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ക്ഷാമം മുന്നിൽ കണ്ട് സർക്കാർ ആഭ്യന്തര എൽപിജി ഉൽപാദനം പ്രതിദിനം ഏകദേശം 35,000 മെട്രിക് ടണ്ണിൽ നിന്ന് 55,000 മെട്രിക് ടണ്ണായി വർധിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ എൽപിജി പ്രതിസന്ധി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമായി. ഇതോടെ സിലിണ്ടറുകളുടെ ബുക്കിങ്ങിൽ വൻ വർധനവുണ്ടായി. പ്രതിദിനം 52 ലക്ഷം സിലിണ്ടറുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അത് 92 ലക്ഷമായി ഉയർന്നു. തുടർന്ന് ബുക്കിങ്ങുകൾ കുറയ്ക്കാനും ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കാനും ഉപഭോഗം നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ എൽപിജി വിതരണ ശൃംഖല വിപുലീകരിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച മന്ത്രി, 2014-ൽ 14 കോടിയായിരുന്ന എൽപിജി കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ 33 കോടി കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്നതായി അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് നിലവിൽ ഏകദേശം 1.07 ലക്ഷം റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നും, പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഒരിടത്തും ഇന്ധനക്ഷാമം ഉണ്ടായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
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എങ്കിലും ആഗോള ഊർജ സാഹചര്യം പൂർണമായും സുരക്ഷിതമായ അവസ്ഥയിലല്ലെന്ന് പുരി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് അപ്പുറമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ചെങ്കടലിലും തുടരുന്ന സൈനിക നീക്കങ്ങളും തടസങ്ങളും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ വിതരണ തടസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വിതരണക്കാരുമായും ഷിപ്പിങ് മേഖലയിലുള്ളവരുമായും ഇന്ത്യ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കപ്പലുകൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന വിവിധ തടസങ്ങളെയും സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. ഇറാനും അമേരിക്കയും ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും, കടലിൽ സ്ഥാപിച്ച മൈനുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. "ഇവിടെ രണ്ട് പ്രധാന തടസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറാനിയൻ പക്ഷത്തുനിന്നും അമേരിക്കൻ പക്ഷത്തുനിന്നും ഉപരോധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ ഒരു തടസം മറികടന്നാലും മറ്റൊരു തടസത്തിന് മുന്നിൽ ചരക്കുകൾ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി" പുരി പറഞ്ഞു.
ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും റിഫൈനിങ് ശേഷി കുറയുമ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ റിഫൈനിങ് ശേഷി വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പുരിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, യൂറോപ്പിൽ പ്രതിദിനം ഏകദേശം 2.5 ലക്ഷം ബാരൽ എന്ന തോതിൽ റിഫൈനിങ് ശേഷി കുറയുകയാണ്. ചൈനയിലാകട്ടെ മത്സരക്ഷമതയില്ലാത്ത നിരവധി ചെറിയ റിഫൈനറികൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.
കമ്പനികൾക്കായി എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജ് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. തടസമില്ലാത്ത ഇന്ധന വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനിടയിൽ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിങ് കമ്പനികൾക്കുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾ സർക്കാർ തുടർച്ചയായി നികത്തി നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് പുരി പറഞ്ഞു. ഓയിൽ മാർക്കറ്റിങ് കമ്പനികൾ നല്ല കോർപ്പറേറ്റ് പൗരന്മാരാണെന്നും സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും പുരി പറഞ്ഞു.
തടസമില്ലാതെ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നതിനിടയിൽ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിങ് കമ്പനികൾക്ക് ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു വർഷം കമ്പനികൾക്ക് 28,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായപ്പോൾ, അതിൽ 22,000 കോടി രൂപ സർക്കാർ തിരികെ നൽകിയ കാര്യം അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദം മൂലം അവ തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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