ആഗോള മെഡിക്കൽ ടൂറിസം ഹബ്ബായി ഇന്ത്യ; അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ എത്തിയത് 18 ലക്ഷം വിദേശികൾ
രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര ഹെൽത്ത് കെയർ വിപണി ഏകദേശം 33 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്
Published : August 5, 2026 at 12:56 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കാൻസർ ചികിത്സയും അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകളും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി 176-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ എത്തുന്നതോടെ ഇന്ത്യ ആഗോളതലത്തിൽ മികച്ച മെഡിക്കൽ ടൂറിസം കേന്ദ്രമായി വളരുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ ചികിത്സയ്ക്കായി രാജ്യത്ത് എത്തുന്ന വിദേശികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയിലധികമായി വർധിച്ചു. 2023 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 18 ലക്ഷത്തിലധികം വിദേശികളാണ് ചികിത്സയ്ക്കായി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത്.
ആഗോള വിപണിയിലെ മുന്നേറ്റം
ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ (ഫിക്കി) റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ആഗോള ഹെൽത്ത് കെയർ വിപണി 139.17 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലെത്തി. ഇതിൽ 3.4 ശതമാനം പങ്കാളിത്തം ഇന്ത്യയ്ക്കാണ്. രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര ഹെൽത്ത് കെയർ വിപണി ഏകദേശം 33 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ വിപണിയുടെ 80 ശതമാനവും ആശുപത്രി മേഖലയുടെ സംഭാവനയാണെന്ന് സർക്കാർ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ ആഗോള ആവശ്യകതയുടെ 20 ശതമാനവും ഇന്ത്യ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിറവേറ്റുന്നത്.
മെഡിക്കൽ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് ലോകമെമ്പാടും വലിയ സാധ്യതകളുണ്ടെന്നും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിവിധ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ സഹമന്ത്രി അനുപ്രിയ പട്ടേൽ വ്യക്തമാക്കി. മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെൻ്റ് അംഗം ദർശൻ സിങ് ചൗധരിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ഈ മേഖല കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ടൂറിസം മന്ത്രാലയം സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുമായും മറ്റ് സർക്കാർ വകുപ്പുകളുമായും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ മെഡിക്കൽ, വെൽനസ് ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
വിസ കണക്കുകളും രാജ്യങ്ങളും
2023ൽ ഇ-വിസ ഉൾപ്പെടെ 6,43,541 പേർ മെഡിക്കൽ വിസയിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയതായി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതേ വർഷം 15,650 പേർ മെഡിക്കൽ അറ്റൻഡൻ്റ് വിസയിലും എത്തി. എന്നാൽ, ആയുഷ് (ആയുർവേദ, യോഗ ആൻഡ് നാച്ചുറോപ്പതി, യുനാനി, സിദ്ധ, ഹോമിയോപ്പതി), ആയുഷ് അറ്റൻഡൻ്റ് വിസകളിൽ ആരും തന്നെ ഈ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. 2024ൽ മെഡിക്കൽ വിസയിൽ എത്തിയവരുടെ എണ്ണം 6,24,761 ആയി കുറഞ്ഞെങ്കിലും, 1054 പേർ ആയുഷ് വിസയിലും 104 പേർ ആയുഷ് അറ്റൻഡൻ്റ് വിസയിലും രാജ്യത്തെത്തി. 2025ൽ ആകെ 5,08,330 പേരാണ് ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തിയത്.
വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായ അസുഖം ബാധിക്കുകയും അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്കായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരികയും ചെയ്താൽ സർക്കാർ കാലതാമസമില്ലാതെ വിസ അനുവദിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി മെഡിക്കൽ, ആയുഷ് വിസകൾ അനുവദിക്കുന്ന നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കും. ഏത് രാജ്യത്തുള്ള രോഗികൾക്കും അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും അവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം കേസുകൾക്കായി സർക്കാർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകളും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബംഗ്ലാദേശ്, ഇറാഖ്, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, സൊമാലിയ, തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ, ഒമാൻ, കെനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തുന്നവരിൽ കൂടുതലെന്നും സർക്കാർ വക്താവ് പറഞ്ഞു. 2025ൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് മാത്രം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം രോഗികൾ എത്തിയപ്പോൾ ഇറാഖാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.
2023 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിദേശ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും, 2020 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇരട്ടിയിലധികമായി വർധിച്ചതായി അനുപ്രിയ പട്ടേൽ പാർലമെൻ്റിൽ പറഞ്ഞു. 2020ൽ വെറും 183 രോഗികൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത്. കൊവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണമാണ് 2020ൽ എണ്ണം കുറഞ്ഞത്. എന്നാൽ 2025ൽ ഇത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികമായി ഉയർന്നു.
മുൻപന്തിയിൽ ഈ നഗരങ്ങൾ
ഈ വർഷം ജൂണിൽ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂർ വേൾഡ് പുറത്തിറക്കിയ ലോകത്തെ 50 മെഡിക്കൽ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ തുർക്കിയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. തായ്ലൻഡ്, ഇന്ത്യ, മെക്സിക്കോ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, മലേഷ്യ, കോസ്റ്റാറിക്ക, സിംഗപ്പൂർ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, കൊളംബിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് തുടർന്നുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ. ഹൃദ്രോഗം, അസ്ഥികൾ, സന്ധികൾ, പേശികൾ, ഞരമ്പുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശസ്ത്രക്രിയകൾ, അവയവമാറ്റം, ന്യൂറോളജിക്കൽ ചികിത്സകൾ, കോസ്മെറ്റിക് സർജറി, ദന്തചികിത്സ, വന്ധ്യതാ ചികിത്സ, ആയുഷ് അധിഷ്ഠിതമായ വെൽനസ് തെറാപ്പികൾ, കാൻസർ എന്നിവയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായാണ് പ്രധാനമായും വിദേശികൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നത്.
ചെന്നൈ, മുംബൈ, ന്യൂഡൽഹി, അഹമ്മദാബാദ്, ഗോവ, ബെംഗളൂരു, കൊച്ചി എന്നീ നഗരങ്ങളാണ് മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയകളും അവയവമാറ്റവും ചെന്നൈയിൽ വ്യാപകമായി നടക്കുമ്പോൾ, മുംബൈ കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കും ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കും പേരുകേട്ടതാണ്.
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ന്യൂഡൽഹി കാർഡിയോളജി ചികിത്സകൾക്കും അഹമ്മദാബാദ് വൃക്കരോഗങ്ങൾക്കും മറ്റ് അസുഖങ്ങൾക്കുമുള്ള ചികിത്സകൾക്കും മുൻഗണന നൽകുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ 69,364 സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലായി ഏകദേശം 12 ലക്ഷത്തോളം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. ചികിത്സയ്ക്കായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിദേശികൾക്ക് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിരവധി ഇളവുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇ-മെഡിക്കൽ വിസകളുടെ കാലാവധി 60 ദിവസത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷമായി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
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