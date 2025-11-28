ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയില് വന് ഉണര്വ്; ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ 8.2% വളർച്ച
സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയത്. 2013-14 ൽ 11-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ഇന്ത്യ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാണ്.
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയില് വന് ഉണര്വ് വ്യക്തമാക്കുന്ന കണക്കുകള് പുറത്ത്. നടപ്പുസാമ്പത്തിക വര്ഷം ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ യഥാർഥ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം (GDP) 8.2 ശതമാനം വളർച്ച നേടിയതായി ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ.
മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഇതേ പാദത്തിലെ 5.6 ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്കിനെ മറികടന്നാണ് ഈ നേട്ടം. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആന്ഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപിമെന്റേഷന് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫീസ് ആണ് ഈ പാദത്തിലെ ജിഡിപി കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്.
സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നാമമാത്ര ജിഡിപി 8.7 ശതമാനം നിരക്കിലാണ് വളർന്നത്. ഏപ്രിൽ-ജൂൺ പാദത്തിൽ യഥാർത്ഥ ജിഡിപി 7.8 ശതമാനം വളർന്നിരുന്നു, അതേസമയം നാമമാത്ര ജിഡിപി 8.8 ശതമാനം നിരക്കിലായിരുന്നു വളർച്ച.
2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ യഥാർഥ ജിഡിപി വളർച്ചാ നിരക്ക് 8.0 ശതമാനത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിൽ ദ്വിതീയ (8.1%), തൃതീയ (9.2%) മേഖലകൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.
ദ്വിതീയ മേഖലയിൽ, നിർമ്മാണത്തിന് (9.1%) 7.0 ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള വളർച്ചാ നിരക്ക് സ്ഥിരവിലകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. തൃതീയ മേഖലയിൽ, ധനകാര്യം, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾ (10.2%) എന്നിവ ഈ പാദത്തിൽ സ്ഥിരവിലകളിൽ കാര്യമായ വളർച്ചാ നിരക്ക് നിലനിർത്തി.
കാർഷിക, അനുബന്ധ മേഖല (3.5%), വൈദ്യുതി, ഗ്യാസ്, ജലവിതരണം, മറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി സേവന മേഖല (4.4%) എന്നിവയുടെ യഥാർത്ഥ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഈ പാദത്തിൽ മിതമായ നിലയിലായിരുന്നു. യഥാർത്ഥ സ്വകാര്യ അന്തിമ ഉപഭോഗച്ചെലവ് മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഇതേ കാലയളവിലെ 6.4 ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ പാദത്തിൽ 7.9 ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി.
2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ (ഏപ്രിൽ-സെപ്റ്റംബർ) യഥാർഥ ജിഡിപി 8.0 ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി, ഇത് 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ H1-ലെ 6.1 ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്കിനെക്കാൾ കൂടുതലാണ്.
2024-25 ൽ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ യഥാർഥത്തിൽ 6.5 ശതമാനം വളർന്നു. 2023-24 ൽ ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി 9.2 ശതമാനം വളർച്ച നേടി, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന പ്രധാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയായി രാജ്യം തുടർന്നു. 2021-22 ലും 2022-23 ലും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ യഥാക്രമം 8.7 ശതമാനവും 7.2 ശതമാനവും വളർന്നതായി ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പറയുന്നു.
2047 ഓടെ വികസിത രാജ്യമായി മാറാനുള്ള 'വികസിത് ഭാരത്' എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന്, ഏകദേശം പത്തോ രണ്ടോ ദശാബ്ദക്കാലത്തേക്ക് ശരാശരി 8 ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്ക് സ്ഥിരവിലകളിൽ നേടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഈ വർഷം ജനുവരി 31 ന് അവതരിപ്പിച്ച 2024-25 ലെ സാമ്പത്തിക സർവേ രേഖയിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു.
2047 ഓടെ വികസിത രാജ്യമായി മാറാൻ അടുത്ത 22 വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ശരാശരി 7.8 ശതമാനം വളരണം എന്ന് ലോകബാങ്കും നേരത്തെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.
