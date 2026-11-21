പഹൽഗാം, ചെങ്കോട്ട ഭീകരാക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും; ന്യൂഡൽഹിയിൽ 18-ാം ഭീകരവിരുദ്ധ യോഗം
ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ-ഫ്രാൻസ് ഭീകരവിരുദ്ധ സംയുക്ത പ്രവർത്തക സമിതിയുടെ 18-ാം യോഗത്തിലാണ് (India France Counter Terror Meet) ഇരുരാജ്യങ്ങളും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്
Published : November 21, 2026 at 11:26 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദക്ഷിണ കശ്മീരിലെ പഹൽഗാമിലും ന്യൂഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപവും നടന്ന ഭീകരാക്രമണങ്ങളെ ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും ശക്തമായി അപലപിച്ചു. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദവും അക്രമാസക്തമായ തീവ്രവാദവും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള ഭീകരതയെയും നേരിടാനുള്ള സംയുക്ത പ്രതിബദ്ധത ഇരുരാജ്യങ്ങളും ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി.
വെള്ളിയാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ-ഫ്രാൻസ് ഭീകരവിരുദ്ധ സംയുക്ത പ്രവർത്തക സമിതിയുടെ 18-ാം യോഗത്തിലാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. 2025 ഏപ്രിൽ 22ന് ജമ്മു കശ്മീരിലെ പഹൽഗാമിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തെയും 2025 നവംബറിൽ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപമുണ്ടായ ഭീകരസംഭവത്തെയും യോഗം നിശിതമായി അപലപിച്ചു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഭീകരവിരുദ്ധ വിഭാഗം അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി സുഹൈൽ അജാസ് ഖാനും ഭീകരവാദത്തിനും സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും എതിരായ ഫ്രഞ്ച് പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ഒലിവിയർ കാരോണുമാണ് യോഗത്തിൽ സംയുക്തമായി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്. 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ പാരിസിൽ നടന്ന 17-ാം യോഗത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ആഗോള ഭീഷണികളും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ദുരുപയോഗവും
ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും മേഖലകളിലും ആഗോളതലത്തിലും നിലനിൽക്കുന്ന ഭീകരവാദ ഭീഷണികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ യോഗത്തിൽ പങ്കുവച്ചതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഭരണകൂട പിന്തുണയോടെയുള്ള ഭീകരവാദവും അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരതയും ചർച്ചയിൽ പ്രധാന വിഷയങ്ങളായി. ഭീകരവാദത്തെ ചെറുക്കുന്നതിലെ പരമ്പരാഗതവും പുതിയതുമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇരുപക്ഷവും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ഭീകരരും ഭീകരസംഘടനകളും നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങളും യോഗം അവലോകനം ചെയ്തു.
പ്രഹാർ നയവും ഉഭയകക്ഷി സഹകരണവും
ഇന്ത്യയുടെ സമഗ്ര ദേശീയ ഭീകരവിരുദ്ധ നയവും തന്ത്രവുമായ പ്രഹാറിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘം ഫ്രഞ്ച് സംഘത്തിന് വിശദീകരിച്ചു നൽകി. 2026 ഫെബ്രുവരി 23ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രഹാർ, ഭീകരവാദത്തോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സമഗ്ര നയമാണ്. ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ തടയൽ, വേഗത്തിലുള്ള പ്രതികരണം, ആഭ്യന്തര ശേഷി ഏകോപനം, നിയമവാഴ്ചയും മനുഷ്യാവകാശവും ഉറപ്പാക്കൽ, തീവ്രവാദവത്കരണം ചെറുക്കൽ, ആഗോള സഹകരണം, സമൂഹത്തിൻ്റെ അതിജീവനം എന്നീ ഏഴ് പ്രധാന തൂണുകളിലാണ് ഈ തന്ത്രം അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം തടയൽ, ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള തീവ്രവാദവത്കരണം ചെറുക്കൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇരുരാജ്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു. വിവരങ്ങൾ കൈമാറൽ, ശേഷി വികസനം, പരിശീലനം, അനുഭവങ്ങളും മികച്ച രീതികളും പങ്കുവയ്ക്കൽ എന്നിവയിൽ സഹകരണം വിപുലപ്പെടുത്താനും തീരുമാനമായി.
ബഹുമുഖ വേദികളിലെ കൂട്ടായ്മ
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ, ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്, നോ മണി ഫോർ ടെറർ തുടങ്ങിയ ബഹുമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും ആവർത്തിച്ചു. ആഗോളതലത്തിൽ ഭീകരർക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇത്തരം വേദികളിലെ ഏകോപനം അനിവാര്യമാണെന്ന് ഇരുപക്ഷവും വിലയിരുത്തി. സംയുക്ത പ്രവർത്തക സമിതിയുടെ 19-ാം യോഗം ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും സൗകര്യപ്രദമായ തീയതിയിൽ ഫ്രാൻസിൽ വച്ച് ചേരാൻ ധാരണയായതായും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
Also read:ഡോ. ഗണേഷ് ബറയ്യയ്ക്ക് റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2026; ഉയരക്കുറവിനെ തോൽപിച്ച മൂന്നടിക്കാരൻ്റെ അതിജീവന കഥ