പുതിയ 'കെജിഎഫ്'... ഇന്ത്യ പ്രതാപകാലം വീണ്ടെടുക്കാൻ 'ജൊന്നഗിരി' സ്വർണം; ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ-സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്വർണ ഖനനത്തിനാണ് ഇതോടെ തുടക്കമാകുന്നത്.
By ANI
Published : June 24, 2026 at 8:25 PM IST
അമരാവതി: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്വകാര്യ സ്വർണ ഖനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവും ലോയ്സ് മെറ്റൽസ് & എനർജിയുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും ചെയർമാനുമായ ബി പ്രഭാകരനും. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ-സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്വർണ ഖനനത്തിനാണ് ഇതോടെ തുടക്കമാകുന്നത്.
തുഗ്ഗലി മണ്ഡലത്തിലെ ജോന്നാഗിരി, എറഗുഡി, പഗിദിറായി ഗ്രാമങ്ങളിലായാണ് ഖനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഖനി പ്രവർത്തനമാകുന്നതോടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ ഉപഭോക്താക്കളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യയും ഇടംപിടിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര സ്വർണ ഉൽപാദന ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പ് കൂടിയാണിത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ്ണ ഉപഭോക്താക്കളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. ജിയോമൈസോർ സർവീസസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതും ലോയ്ഡ്സ് മെറ്റൽസ് & എനർജി, ത്രിവേണി ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ ഈ പദ്ധതി 400 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ഇതിനകം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഏകദേശം 598 ഹെക്ടറിലായാണ് ഖനി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നത്. പരമാവധി ശേഷിയിൽ പ്രതിവർഷം 1,000 കിലോഗ്രാം വരെ ശുദ്ധീകരിച്ച സ്വർണ്ണം വരെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കൂടാതെ ഏകദേശം 15 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന കരാറുമാണ് നിലവിലുള്ളത്. നിലവിൽ സർട്ടിഫൈഡ് സ്വർണ സ്രോതസുകൾ ഏകദേശം 13.1 ടൺ ആണ്.
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ആഭ്യന്തര ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഇന്ത്യ എല്ലാ വർഷവും 700 മുതൽ 1,000 ടൺ വരെ സ്വർണമാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്വർണ ഉൽപ്പാദനം വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാനും ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ജോന്നാഗിരി പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു.
"ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണ ഖനന വ്യവസായത്തിന് ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ജോന്നാഗിരി സ്വർണ ഖനി. പതിറ്റാണ്ടുകളായി, ഇറക്കുമതിയെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ ഉപഭോക്താക്കളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യ. ഇന്ന്, വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകോത്തര സ്വർണ ഖനന ആസ്തികൾ കണ്ടെത്താനും വികസിപ്പിക്കാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കുകയാണ്. രൊറ്റ പദ്ധതിക്കപ്പുറം ഞങ്ങളുടെ ദർശനം വ്യാപിക്കുന്നു.
സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും, തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും, ദേശീയ വിഭവ സുരക്ഷയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുകയും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ വിപണികളിൽ 'ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ചത്' എന്ന ശുദ്ധീകരിച്ച സ്വർണം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സുസ്ഥിര ആഭ്യന്തര സ്വർണ ആവാസവ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം."- ബി പ്രഭാകരൻ വ്യക്തമാക്കി. സ്വർണ്ണ വില റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലും ആഗോള വിപണികളിലെ ചാഞ്ചാട്ടം ഉയർന്ന നിലയിലും നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഖനി ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
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