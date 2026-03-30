ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ സെൻസസ് വരുന്നു; ലിവ്-ഇൻ പങ്കാളികൾക്കും ഇനി വിവാഹിതരുടെ പദവി
സെൻസസ് നടപടികൾ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കും. 30 ലക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥർ മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. പൗരന്മാർക്ക് പോർട്ടൽ വഴി സ്വന്തമായി വിവരങ്ങൾ നൽകാനും അവസരമുണ്ട്.
Published : March 30, 2026 at 1:25 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ 16-ാമത് സെൻസസ് നടപടികൾ ഏപ്രിലിൽ ആരംഭിക്കും. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി നടക്കുന്ന പൂർണമായും ഡിജിറ്റലായ സെൻസസാണിത്. ജനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സെൽഫ് എന്യൂമറേഷൻ പോർട്ടലിൻ്റെ മാർഗരേഖയും പതിവുചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
വിവാഹിതരായി പരിഗണിക്കും
ലിവ്-ഇൻ ബന്ധത്തിലുള്ള ദമ്പതികൾ അവരുടെ ബന്ധത്തെ സ്ഥിരതയുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ സെൻസസിൽ വിവാഹിതരായി രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് പോർട്ടലിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വീടുകളിൽ നേരിട്ടെത്തിയുള്ള കണക്കെടുപ്പിന് മുമ്പ് പൗരന്മാർക്ക് സ്വന്തമായി വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ പോർട്ടലിലൂടെ സാധിക്കും. ജനങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാനും സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനുമാണ് പതിവുചോദ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക പോർട്ടലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഇത് പൊതുജനങ്ങളെ സഹായിക്കും.
രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ
രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് സെൻസസ് നടക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ഒന്നാം ഘട്ടവും 2027 ഫെബ്രുവരിയിൽ രണ്ടാം ഘട്ടവും നടക്കും. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഭവന പട്ടികപ്പെടുത്തലും ഭവന സെൻസസുമാണ് നടക്കുക. ഈ ഘട്ടത്തിൽ പൗരന്മാരോട് ചോദിക്കുന്ന 33 ചോദ്യങ്ങൾ സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
മുനിസിപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം നൽകിയ കെട്ടിട നമ്പർ, സെൻസസ് വീട്ടു നമ്പർ, വീടിന് ഉപയോഗിച്ച പ്രധാന വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർവേ ആരംഭിക്കുന്നത്. വീടിൻ്റെ തറയ്ക്കും മേൽക്കൂരയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർമാണ സാമഗ്രികൾ, അവിടെ താമസിക്കുന്ന വിവാഹിത ദമ്പതികളുടെ എണ്ണം, കുടുംബനാഥൻ്റെ വിവരങ്ങൾ, കുടിവെള്ളം, വൈദ്യുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഇൻ്റർനെറ്റ് ലഭ്യത, വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ചോദ്യാവലിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുക.
വിവരശേഖരണം മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ
വീടിൻ്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ, താമസക്കാരുടെ എണ്ണം എന്നിവ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിച്ചറിയും. കുടുംബനാഥൻ്റെ പേര്, ലിംഗഭേദം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശേഖരിക്കും. കുടുംബനാഥൻ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സമുദായങ്ങളിൽ പെട്ടയാളാണോ എന്നും വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ നിലയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ചോദിക്കും.
രാജ്യത്തുടനീളം ഏകദേശം 30 ലക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് സെൻസസ് നടപടികൾക്കായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവർ ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വിവരശേഖരണം നടത്തുന്നത്. കടലാസ് രഹിത സെൻസസ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത്തവണത്തെ കണക്കെടുപ്പിൽ ജാതി വിവരങ്ങളും പൂർണമായും ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിലായിരിക്കും ശേഖരിക്കുക.
വികസനരേഖയാകും സെൻസസ്
രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി വികസന പദ്ധതികൾക്കും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും രൂപം നൽകുന്നതിൽ സെൻസസ് വിവരങ്ങൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കും. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ആരോഗ്യ രംഗത്തെ പദ്ധതികൾ എന്നിവ സെൻസസ് വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ ലോക്സഭ, നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പുനർനിർണയത്തിനും ഈ കണക്കുകൾ അടിസ്ഥാനമാകും.
ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളുടെ പൂർണ സുരക്ഷ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ സെൻസസ് ആയതിനാൽ വിവരങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ക്രോഡീകരിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ സെൻസസ് നടപടികൾ 2011ലാണ് പൂർത്തിയായത്. പത്ത് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന കണക്കെടുപ്പാണ് കൊവിഡ് കാരണം വൈകിയത്. പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ വഴി സെൻസസ് നടപടികൾ കൂടുതൽ സുതാര്യവും വേഗത്തിലുമാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Also Read: 'ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഇനി ജലക്ഷാമമില്ല...' മാൻ കി ബാത്തിൽ മുഡിഗുണ്ട ഗ്രാമവാസികളെ പ്രശംസിച്ച് മോദി