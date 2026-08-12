ചൈനയ്ക്ക് അതേ നാണയത്തില് തിരിച്ചടി നല്കി ഇന്ത്യ, അരുണാചല്പ്രദേശിലെ 27 പ്രദേശങ്ങളുടെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഭൂപടം പുറത്തിറക്കി
അതിർത്തിയിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ 27 സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ത്യൻ പേരുകൾ നൽകി സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭൂപടം പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിറക്കി
Published : August 12, 2026 at 7:04 AM IST
അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ 27 പ്രദേശങ്ങള്ക്ക് വ്യാജ പേരുകൾ നൽകി സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ചൈനയ്ക്ക്, ഭൂപടത്തിലൂടെ തന്നെ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. അതിർത്തിയിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ 27 സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ത്യൻ പേരുകൾ നൽകി സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭൂപടം പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിറക്കി കഴിഞ്ഞു. അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ തങ്ങളുടേതാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ചൈന കാലാകാലങ്ങളായി ഭൂപടങ്ങളിൽ തിരിമറി നടത്താറുണ്ട്. അരുണാചൽ പ്രദേശിനെ 'സാങ്നാൻ' (തെക്കൻ തിബറ്റ) എന്ന് വിളിച്ച്, അവിടുത്തെ ഗ്രാമങ്ങൾക്കും മലനിരകൾക്കും ചൈനീസ് പേരിടുന്നതായിരുന്നു അവരുടെ സ്ഥിരം ശൈലി. എന്നാൽ, ഇനി ആ കളി നടക്കില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അരുണാചൽ സർക്കാരുമായി ചേർന്ന്, അതിർത്തിയിലെ 27 പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഇന്ത്യൻ നാമങ്ങൾ നൽകി ഭൂപടത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ പരമാധികാരം ഉറപ്പിച്ചത്.
നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോഴും തങ്ങളുടെ പ്രദേശിക പരമാധികാരത്തിൽ ഇന്ത്യ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ലെന്ന കൃത്യമായ സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 7-നാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് സർക്കാരുമായി ആലോചിച്ച് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭൂപടങ്ങളിൽ 27 സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ക്രമീകരിച്ചത്. പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൃത്യമായ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ലോങ്ജു, മജ, ബിസ, ബാര കുന്ദുൻ, ഛോട്ടാ കുന്ദുൻ, ജയറാംപൂർ, ജസ്വന്ത് ഗഡ് തുടങ്ങി 21 ജനവാസ മേഖലകളും തന്ത്രപ്രധാനമായ ചില ഭൗമമേഖലകളും ഈ പട്ടികയിലുണ്ട്. ഡിസോ ലാ, റിസ ലാ, പുക്കൂർ ലാ, താങ് ലാ, സംഭോ സരോവർ, ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ ധീരതയുടെ പ്രതീകമായ ഷേർ-ഇ-ഥാപ്പാ മെമ്മോറിയൽ എന്നിവയുമുണ്ട്. ഭൂപടങ്ങളും സ്ഥലപ്പേരുകളും ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തം അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള അവകാശം ഉറപ്പിക്കുന്ന ഈ നയത്തെ 'കാർട്ടോഗ്രാഫിക് സ്റ്റേറ്റ്ക്രാഫ്റ്റ്' എന്നാണ് വിദഗ്ധർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. 2017 മുതൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ചൈനീസ് പേരുകൾ നൽകി അവകാശവാദമുന്നയിക്കാൻ ചൈന ശ്രമിച്ചുവരികയായിരുന്നു (2017, 2021, 2023, 2024 വർഷങ്ങളിലായി നാല് പട്ടികകളാണ് ചൈന പുറത്തുവിട്ടത്). ചൈനയുടെ ഈ ഏകപക്ഷീയമായ തന്ത്രത്തിന്, അതേ നാണയത്തിൽ ഇന്ത്യ നൽകിയ മറുപടിയാണ് സ്വന്തം മാപ്പുകളിൽ ഈ പേരുകൾ ഔദ്യോഗികമായി ഉറപ്പിച്ചത്.
ചൈനയുടെ എതിർപ്പും ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടും
ഇന്ത്യയുടെ നടപടി 'നിയമവിരുദ്ധവും അസാധുവും' ആണെന്നാണ് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഗുവോ ജിയാകുൻ പ്രതികരിച്ചത്. അരുണാചൽ പ്രദേശിനെ 'സാങ്നാൻ' (തെക്കൻ ടിബറ്റ്) എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ചൈന, ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത പേരുകൾക്ക് പകരം പുതിയ പേരുകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചു.
എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങളെ ഇന്ത്യ പൂർണമായും തള്ളി. അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നത് സ്വയം വ്യക്തമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ വ്യക്തമാക്കി. "അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നത് തർക്കമില്ലാത്ത യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, വെറും പേരുകൾ മാറ്റിയതുകൊണ്ട് ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഇല്ലാതാകില്ല" എന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. അതിർത്തിയിലെ സമാധാനവും ശാന്തതയുമാണ് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിത്തറയെന്നും, അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യ കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നയതന്ത്ര സമവാക്യങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന ഭാവിഫലങ്ങളും
2020-ലെ ഗൽവാൻ താഴ്വരയിലെ സംഘർഷത്തിന് ശേഷം ഇരുരാജ്യങ്ങളും സൈനിക-നയതന്ത്ര തലങ്ങളിൽ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സിക്കിം, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവ വഴി അതിർത്തി വ്യാപാരം പുനരാരംഭിച്ചത് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും അമേരിക്കൻ നയങ്ങളിലെ പ്രവചനാതീതതയും കാരണം ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും ചില മേഖലകളിൽ സഹകരിച്ചു പോകേണ്ടത് ആവശ്യവുമാണ്.
എന്നാൽ, സാമ്പത്തിക-സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ സഹകരണം തുടരുമ്പോഴും തർക്കപ്രദേശങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് ഇന്ത്യ നൽകുന്നത്. അഥവാ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിരത ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിനർത്ഥം തർക്കങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പരിഹാരമായി എന്നല്ല. ചുരുക്കത്തിൽ, ചൈനയുമായി തുറന്ന യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ, തങ്ങളുടെ അതിർത്തികളെയും പരമാധികാരത്തെയും ഉറപ്പോടെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന 'നിയന്ത്രിത മത്സരത്തിൻ്റെ' പുതിയൊരു നയതന്ത്ര ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധം ഇപ്പോൾ എത്തിനിൽക്കുന്നത്.