ഖത്തറിലെ എൽഎൻജി പ്ലാൻ്റിലെ ഇറാൻ മിസൈലാക്രമണം; ആഗോള ഇന്ധന വിപണിയിൽ ആശങ്ക

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എൽഎൻജി കയറ്റുമതി പ്ലാൻ്റായ ഖത്തറിലെ റാസ് ലഫാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റിക്ക് നേരെ നടന്ന മിസൈലാക്രമണത്തിൽ വൻ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു.

INDIA LNG IMPORTS യുഎസ് ഇസ്രയേൽ ഇറാൻ സംഘർഷം റാസ് ലഫാൻ ഇൻഡസ്ട്രി എൽഎൻജി കയറ്റുമതി
A gas production facility at Ras Laffan, Qatar (File/ AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 20, 2026 at 11:55 AM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിവാതക (എൽഎൻജി) പ്ലാൻ്റ് ആയ ഖത്തറിലെ റാസ് ലഫാനുനേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈലാക്രമണം ഇന്ത്യയെയും ബാധിക്കും. ആക്രമണത്തിൽ ഉത്‌പാദന കേന്ദ്രത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് രാജ്യത്തെ ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതക (എൽഎൻജി) കയറ്റുമതി ശേഷി 17 ശതമാനം കുറച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യ ഊർജ്ജ വിതരണത്തിൽ പുതിയ സമ്മർദ്ദം നേരിടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിര എൽഎൻജി വിതരണക്കാരായ ഖത്തർ, ദീർഘകാല തടസങ്ങൾ ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ ലഭ്യതയെയും വിലയെയും ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ ഖത്തറിൻ്റെ എൽഎൻജി കയറ്റുമതി ശേഷി 17 ശതമാനം കുറച്ചുവെന്നും വാർഷിക വരുമാനത്തിൽ 20 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ നഷ്‌ടം കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഊർജ്ജകാര്യ സഹമന്ത്രിയും ഖത്തർ എനർജി പ്രസിഡൻ്റും സിഇഒയുമായ സാദ് ഷെരിദ അൽ-കാബി പറഞ്ഞു.

ഖത്തറിൻ്റെ ഉത്‌പാദന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വ്യാപകമായ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇത് നന്നാക്കാൻ വളരെക്കാലമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ബുധനാഴ്‌ച (മാർച്ച് 18, 2026) വ്യാഴാഴ്ച (മാർച്ച് 19, 2026) പുലർച്ചെയുണ്ടായ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ റാസ് ലഫാൻ വ്യാവസായിക നഗരത്തിനുണ്ടായ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ മൂലം പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 20 ബില്യൺ ഡോളർ വരുമാന നഷ്‌ടമുണ്ടാകും. ഇത് നന്നാക്കാൻ അഞ്ച് വർഷം വരെ എടുക്കുമെന്ന് ഖത്തർ എനർജി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് യൂറോപ്പിലെയും ഏഷ്യയിലെയും വിപണികളിലേക്കുള്ള വിതരണത്തെ ബാധിക്കും," ഖത്തർ എനർജി എക്‌സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

സൗത്ത് പാഴ്‌സിലെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിനു മറുപടിയായി റാസ് ലഫാൻ ഉൾപ്പെടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ 5 എണ്ണപ്പാടങ്ങൾക്കു നേരെയാണ് ഇറാൻ വ്യാഴാഴ്‌ച പുലർച്ചെ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ദോഹയിൽ നിന്ന് 80 കിലോമീറ്റർ വടക്കുകിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റാസ് ലഫാൻ കോംപ്ലക്സ് ആഗോള എൽഎൻജി വിതരണത്തിൻ്റെ 20 ശതമാനവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്പാദന കേന്ദ്രമാണ്.

ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇന്ധനമാണ് ഏഷ്യൻ, യൂറോപ്യൻ വിപണികളെ പ്രധാനമായും സന്തുലിതമാക്കുന്നത്. റാസ് ലഫാൻ്റെ ഉത്പാദനം നിർത്തിവച്ചതിനാൽ പെട്ടെന്ന് ആഗോള വിതരണത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകില്ലെങ്കിലും ഭാവിയിൽ വില കൂടുതൽ കാലം ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരാൻ ഇത് കാരണമാകുമെന്ന് സെൻ്റർ ഫോർ എ ന്യൂ അമേരിക്കൻ സെക്യൂരിറ്റിയിലെ റേച്ചൽ സിയംബ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദഗ്‌ധർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം നോർഡ് സ്ട്രീം പൈപ്പ്‌ലൈനുകൾ തകർന്നതോടെ ജർമനിയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും എൽഎൻജിയെ വലിയ തോതിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. വില വർധനവ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ബാബക് ഹഫേസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ചരക്ക് നീക്കം തടസപ്പെട്ടതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതക വിലകൾ കുതിച്ചുയരുകയാണ്. ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 5 ശതമാനം വർധിച്ച് ബാരലിന് 108 ഡോളറിന് മുകളിലെത്തി. അമേരിക്കയിൽ ഡീസൽ വില ഗാലണിന് 5 ഡോളറും കടന്നു.

