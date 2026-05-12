ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യ ചുട്ടുപൊള്ളുന്നു, ലോകത്തിന് തന്നെ അമ്പരപ്പായി ഈ ഏപ്രില്‍ 27

രാജ്യത്ത് അതിതീവ്ര ചൂട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ 50 നഗരങ്ങളും ഇന്ത്യയില്‍. എക്യൂഐയുടെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്. വിശദമായി അറിയാം...

HOTTEST CITIES CLIMATE CHANGE GLOBAL WARMING HEATWAVE
Representational image (Getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 12, 2026 at 5:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരബാദ്: 2026 ഏപ്രിൽ 27 ഇന്ത്യയിൽ അസാധരണവും ആശങ്കജനകവുമായ ഒരു ദിനമായിരുന്നു. ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഭയത്തോടും, ജാഗ്രതയോടും നോക്കികാണുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്ന ആഗോള പ്രതിസന്ധി ഇന്ത്യയിൽ രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു എന്നതിനു തെളിവു കൂടിയായിരുന്നു ആ ദിനം. രാജ്യത്ത് അത്യന്തം രൂക്ഷമായ താപനിലയാണ് ഏപ്രിൽ 27 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ 50 നഗരങ്ങൾ ആ ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നതും ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്.

എ ക്യൂ ഐയുടെ താപ സൂചിക കണക്കുകൾ

എ ക്യൂ ഐയുടെ ദൈനംദിന താപ സൂചികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ നഗരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽനിന്നായിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ നിന്നോ, സബ്-സഹാറൻ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നോ ഒരു പ്രദേശം പോലും അവരുടെ പട്ടികയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നത് ഇന്ത്യയെ സംമ്പന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭീതിജനകമാണ്. സൂചികയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് മുതൽ 50-ാം റാങ്ക് വരെയും ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളായിരുന്നു എന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ പ്രതിസന്ധിയുടെ വ്യാപ വിളിച്ചോതുന്നതാണ്.

ഒന്നാമത് യുപിയിലെ ബന്ദ

പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബന്ദ നഗരമായിരുന്നു. അന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടുള്ള നഗരമായി മാറിയ ബന്ദ ഇന്ത്യയിൽ ജലക്ഷാമത്തിനും, വരൾച്ചക്കും പേരുകേട്ട ഒരു അർദ്ധ വരണ്ട പീഠഭൂമിയാണ്. 46.2°C ആയിരുന്നു അന്ന് നഗരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ താപനില.

അടുത്തതായി പട്ടികയിൽ രണ്ടാമത് വരുന്നത് അമരാവതിയാണ് (പരമാവധി 44.3°C, അള്‍ട്രാവയലറ്റ് രശ്‌മി (UV) 10.3, ഈർപ്പം 13 ശതമാനം). ഈ നഗരം മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ചുട്ടുപഴുത്ത ഉൾനാടൻ മേഖലയാണ്. പരന്ന ഭൂപ്രകൃതിയും, തീരപ്രദേശത്തേക്കുള്ള ദൂരകുറവും, മരങ്ങളുടെ കുറവുമൊക്കെ ചൂട് കൂടുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ നഗരമായ കാൺപൂരിലും ചൂടിന് ഒട്ടും കുറവില്ല. 46.1°C താപനിലയുമായി നഗരം പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ശൈത്യകാലത്തെ തണുത്ത പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് പിൻവാങ്ങുകയും, വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ 27.7 കിലോമീറ്ററിൽ വീശുന്ന ചൂട് കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി കൂടുകയും ചെയ്‌തപ്പോൾ മനുഷ്യ ജീവിതം ഇവിടെ കൂടുതൽ ദുസ്സഹമായി. ഇത് നിർജ്ജലീകരണം കൂട്ടാനും കാരണമായെന്ന് എ ക്യൂ ഐയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

അകോള കത്തുന്നു

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ യവത്മാലും അകോളയുമാണ് സൂചികയിൽ തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്. 39.4°C ഉം 39.3°C ഉം താപനിലയാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന യുവി(UV) സൂചിക അകോളയിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് (10.7 യുവി). ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് യുവി 8 ൽ കൂടിയാൽ ഉയർന്നതായും 11ൽ കൂടിയാൽ അതിതീവ്രമായും കണകാക്കും. അകോളയിലെ അള്‍ട്രാവയലറ്റ് രശ്‌മിയുടെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് മനുഷ്യരുടെ ചർമം സൂര്യാഘാതമേല്‍ക്കാനുള്ള സാഹചര്യം വരെ അവിടെ നിലവിലുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അകോളക്ക് ശേഷം പട്ടികയിൽ ഉള്ളത് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഫത്തേപൂരാണ്. 46.1°C താപനിലയാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഇറ്റാവയിലും താപനില 46.1°C ആയിരുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ കാറ്റാണ് ഇറ്റാവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മണിക്കൂറിൽ 59.8 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ഇവിടെ കാറ്റ് വീശുന്നത്.

നോയിഡ, ന്യൂഡൽഹി, ഫരീദാബാദ്, ഗുഡ്ഗാവ്, ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ, ഗാസിയാബാദ് എന്നിവിടെയെല്ലാം പരമാവധി താപനില 44.1°C നും 44.9°C നും ഇടയിലാണ്. രാത്രിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ പോലും ഡൽഹിയിൽ 33.7°C ൽ താഴെയായി താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

വിദർഭ ഞെട്ടിക്കുന്നു!

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എല്ലാ ഉയർന്ന താപനിലയും വിദർഭയിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക (AQI) റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ചന്ദ്രപൂർ (പരമാവധി 45.3°C, UV 10.4), നാഗ്‌പൂർ (പരമാവധി 44.0°C), നാന്ദേഡ് (പരമാവധി 43.6°C) എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ വേനൽക്കാല താപനില 45°C-ലേക്ക് ഉയരുന്ന പതിവ് വർധിച്ചുവരികയാണ്. വിദർഭയിലെ സാഹചര്യം ആശങ്കയുളവാക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കാർഷിക ദുരിത പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്താണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യം കർഷകരുടെ ജീവിതത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കും. ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഉഷ്ണതരംഗ മരണനിരക്ക് സ്ഥിരമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നതും ഗൗരവമേറിയ പ്രശ്‌നമാണ്.

രാജസ്ഥാൻ ഇല്ലാത്ത താപ സൂചിക

ഇന്ത്യയുടെ മരുഭൂമി, സൂര്യൻ കത്തിനിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള രാജസ്ഥാൻ ഈ പട്ടികയിൽ ഇല്ലായെന്നത് ആശ്ചര്യം ഉള്ളവാക്കുന്നതാണ്. ഇതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, രാജസ്ഥാനിലെ മരുഭൂമിയിൽ രാത്രികൾ ശരിക്കും തണുപ്പുള്ളതാണ്. സൂര്യാസ്തമയത്തിനുശേഷം താർ മരുഭൂമിയിലെ ചൂട് പെട്ടെന്ന് കുറയുകയും , ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് പരമാവധി താപനില ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ദൈനംദിന താപനിലയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞ് വരുകയും ചെയ്യുന്നു.

രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്സാൽമീറിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ താപനില 44.1°C ആണ്. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില 30.5°C ആയിരുന്നു. സൂചികയിൽ 49-ാം സ്ഥാനത്താണ് നഗരം ഉള്ളത് . ജയ്സാൽമീറിന് ശേഷം ഫലോഡിയിൽ 44.5°C താപനിലയും രേഖപ്പെടുത്തി. ഓർച്ച, ഝാൻസി, ബുർഹാൻപൂർ, ഗ്വാളിയോർ, ഖജുരാഹോ, സത്‌ന, മൈഹാർ എന്നിവ മധ്യ ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളും പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിൽ ചരിത്രപരമായ വനനശീകരണം ഉപരിതല ആൽബിഡോയെ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും താപ ആഗിരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.അന്താരാഷ്ട്ര വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക സ്ഥലമായ ഖജുരാഹോയിൽ 44.3°C ആയിരുന്നു താപനില.

എക്യൂ ഐയുടെ പട്ടികയിലുള്ള 21 നഗരങ്ങളും ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് എന്നത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് . ഗംഗാ സമതലം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനം - ഭൂപ്രകൃതിപരമായി പരന്നതും, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി സമ്പന്നവുമാണ്. എന്നിട്ടും ഇവിടങ്ങളിലെ നഗരങ്ങൾ പട്ടികയിലുള്ളത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്ന ആഗോള പ്രശ്‌നത്തെ വീണ്ടും ചർച്ച വിഷയമാക്കുന്നു. വ്യവസായ നഗരങ്ങളുടെ വളർച്ചയും, ജനസംഖ്യ വളർച്ചയും ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ പ്രശ്‌നത്തിന് കാരണമാവാം.

മുന്നറിയിപ്പാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും

“പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ഭാവിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്.” എന്ന സുഗുതകുമാരിയുടെ (കവിയത്രി) വാക്കുകളെ അർത്ഥവത്താക്കുന്നതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്. അതിതീവ്ര ചൂടിൻ്റെ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് ഒരു കാലാവസ്ഥ വാർത്ത എന്നതിലുപരി, മനുഷ്യരാശിയുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ഗുരുതര സൂചന കൂടിയാണ്. പ്രകൃതിയോടുള്ള അനാസ്ഥ തുടർന്നാൽ വരുംകാലം കൂടുതൽ ദുരിതപൂർണമാകും എന്നതിൻ്റെ സൂചന. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും, സുസ്ഥിര വികസനവും ഇനി തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ല, അത് അനിവാര്യതയായി മാറുകയാണ്.

Also read: തിരുമ്പി വന്തിട്ടേൻ.... അസമിലെ കാസിരംഗയ്ക്ക് ആവേശമായി ഘരിയൽ മുതലയുടെ തിരിച്ചുവരവ്

TAGGED:

HOTTEST CITIES
CLIMATE CHANGE
GLOBAL WARMING
HEATWAVE
50 HOTTEST CITIES OF THE WORLD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.