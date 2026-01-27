ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യാ ഊര്‍ജ്ജ വാരം 2026; ഇന്ത്യാ-യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ കരാര്‍ പ്രഖ്യാപനവുമായി മോദി, ആഗോള ഊര്‍ജ്ജ അവസരങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി

ആവശ്യങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്നതിനാല്‍ ഊര്‍ജ്ജമേഖലയില്‍ ഇന്ത്യ ധാരാളം അവസരങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി.

PM MODI AT INDIA ENERGY WEEK INDIA EU TRADE INDIA EU FREE TRADE AGREEMENT INDIA UK DEAL
Prime Minister Narendra Modi meets President of the European Commission Ursula von der Leyen on the sidelines of the 51st G7 Summit at Kananaskis, in Canada, Tuesday, June 17, 2025 (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 27, 2026 at 12:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനുമായി സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തില്‍ 25 ശതമാനം വര്‍ദ്ധനയുണ്ടക്കാന്‍ സഹായകമായ കരാറാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഊര്‍ജ്ജ ഉച്ചകോടിയുടെ നാലാം പതിപ്പിനെ വിര്‍ച്വലായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു മോദി.

ഇന്ത്യ-യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ വാണിജ്യ കരാറിന് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെയും മോദി ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഈ കരാര്‍ വലിയൊരു വികസന സാധ്യതയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. കരാറുകളുടെ മാതാവെന്നാണ് മോദി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 140 കോടി ഇന്ത്യാക്കാര്‍ക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് യൂറോപ്യന്‍മാര്‍ക്കും വലിയൊരു അവസരമാണ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

രണ്ട് വന്‍കിട സാമ്പത്തിക ശക്തികളെ തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന മികച്ചൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആഗോള വാണിജ്യത്തെയും വിതരണ ശൃംഖലയെയും മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ കരാര്‍ സഹായകമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ കരാര്‍ ബ്രിട്ടനും യൂറോപ്യന്‍ സ്വതന്ത്യ വാണിജ്യ അസോസിയേഷനുമായുള്ള വാണിജ്യ കരാറുകള്‍ക്ക് പൂരകമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Also Read: 90% ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും നികുതി ഇളവ്, തൊഴിൽ കൂടും; ഇന്ത്യയ്ക്ക് വമ്പൻ നേട്ടം, കരാർ ഒപ്പിടാൻ ഒരുങ്ങി മോദി സർക്കാർ

ഉത്പാദന മേഖലയ്ക്കും സേവന മേഖലയ്ക്കും കരാര്‍ കരുത്തേകും. വസ്‌ത്രം, രത്നങ്ങള്‍, ആഭരണങ്ങള്‍, തുകല്‍, ചെരുപ്പ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന യുവാക്കള്‍ക്ക് ഇത് പുതിയൊരു അവസരമാകും തുറന്ന് നല്‍കുക.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതിവേഗം വളര്‍ന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമ്പദ്ഘടനയെന്ന നിലയില്‍ ലോകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഈ കരാര്‍ സഹായിക്കും. ആഗോള ഊര്‍ജ്ജാവശ്യ രംഗത്തും ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടും.

50000 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്‍റെ നിക്ഷേപമാണ് എണ്ണ-വാതക മേഖലകളില്‍ 2030ഓടെ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രാജ്യത്തിന്‍റെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 2600 ലക്ഷം ടണ്‍ എന്നത് 3000 ലക്ഷം ടണ്‍ ആക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നയരൂപകര്‍ത്താക്കളെയും വ്യവസായികളെയും സംരംഭകരെയും അത്യാധുനിക ഊര്‍ജ്ജ സുരക്ഷ, സുസ്ഥിരത, വളര്‍ച്ച തുടങ്ങിയവ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗോള ഇടമായി ഇന്ത്യ ഊര്‍ജ്ജ വാരം വര്‍ത്തിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള സാങ്കേതിക പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്ത കരാര്‍ സങ്കീര്‍ണമായ ആഗോള പരിസ്ഥിതിയില്‍ കരാര്‍ ഇരു പക്ഷത്തെയും ഏറെ അടുപ്പിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങും പറഞ്ഞിരുന്നു. വിദേശകാര്യ സുരക്ഷ നയ ഉന്നതാധികാര സമിതി പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തവേ ആയിരുന്നു രാജ്‌നാഥിന്‍റെ പ്രതികരണം. സംഘം ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷവും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

TAGGED:

PM MODI AT INDIA ENERGY WEEK
INDIA EU TRADE
INDIA EU FREE TRADE AGREEMENT
INDIA UK DEAL
INDIA ENERGY WEEK 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.