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ലോകത്ത് ഏറ്റവും ചൂടേറിയ 50 നഗരങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ; വെന്തുരുകി ഇറ്റാവ

2026 മെയ് മാസത്തിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ 100 നരഗങ്ങളിൽ 97 എണ്ണവും ഇന്ത്യയിലാണ്. ഉത്തർപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഒഡിഷ, രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 45 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ മുകളിലാണ് താപനില

INDIAN WEATHER CONDITION HEATWAVE IN INDIA CLIMATE CHANGE INDIA WEATHER
Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 26, 2026 at 12:41 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള താപനില പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളുടെ ആധിപത്യം. മെയ് മാസത്തിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയ 50 നഗരങ്ങളും ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് രാജ്യാന്തര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ ഏജൻസിയായ എക്യുഐ ഡോട്ട് ഇൻ (AQI.in) പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നഗരവത്കരണവും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവുമാണ് രാജ്യത്തെ അതിതീവ്ര ഉഷ്ണതരംഗത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

2026 മെയ് മാസത്തിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ചില ദിവസങ്ങളിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ 100 നഗരങ്ങളിൽ 97 എണ്ണവും ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു. ഈ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം താപനില 45 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഉത്തർപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഒഡിഷ, രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നഗരങ്ങളാണ് ഉഷ്ണതരംഗത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ളത്.

INDIAN WEATHER CONDITION HEATWAVE IN INDIA CLIMATE CHANGE INDIA WEATHER
Representative Image (IANS)

വെന്തുരുകി ഇറ്റാവ
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഇറ്റാവയിലാണ് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 48.3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഉയർന്ന താപനില. ഇറ്റാവയിലെ ശരാശരി പ്രതിമാസ താപനില 36.9 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ്. പഞ്ചാബിലെ അബോഹർ, ഒഡിഷയിലെ സാംബൽപൂർ, റൂർക്കേല, രാജസ്ഥാനിലെ ഗംഗാനഗർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 48.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനില രേഖപ്പെടുത്തി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഥുര, രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്‌സാൽമീർ, ഭരത്പൂർ, ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബിലാസ്പൂർ, ഹരിയാനയിലെ സിർസ എന്നിവയാണ് പട്ടികയിലുള്ള മറ്റ് പ്രധാന നഗരങ്ങൾ.

ആഴ്ചകളോളം നീണ്ട ഉഷ്ണതരംഗം
ഉയർന്ന താപനില ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിന്നില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. ഇറ്റാവയിൽ 16 ദിവസം താപനില 45 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലായിരുന്നു. 24 ദിവസം 40 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലും രേഖപ്പെടുത്തി. മഥുരയിൽ 17 ദിവസമാണ് 45 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടത്. മെയ് മാസത്തിലെ 31 ദിവസത്തിൽ 29 ദിവസവും അബോഹർ, ഗംഗാനഗർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലായിരുന്നു താപനില. ബിലാസ്പൂരിൽ 30 ദിവസവും ചൂട് 40 ഡിഗ്രി കടന്നു. ഭരത്പൂരിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിമാസ ശരാശരി താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയത്, 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.

INDIAN WEATHER CONDITION HEATWAVE IN INDIA CLIMATE CHANGE INDIA WEATHER
Representative Image (IANS)

കാരണങ്ങൾ എന്ത്?
ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും അന്തരീക്ഷപരവുമായ ഘടകങ്ങളാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഇന്തോ-ഗംഗാ സമതലങ്ങളിലും മധ്യ ഇന്ത്യയിലും മൺസൂണിന് മുൻപുണ്ടായ താപവർധനയുടെ തീവ്രതയാണ് ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് ജിയോ സ്പേഷ്യൽ വിദഗ്ധൻ രാജേഷ് പോൾ പറഞ്ഞു. ഉയർന്ന മർദം, മേഘങ്ങളില്ലാത്ത ആകാശം, വരണ്ട ഭൂമി, മൺസൂൺ വൈകിയത് എന്നിവ അതിതീവ്ര ചൂടിന് കാരണമായി. കടലിൻ്റെ സാമീപ്യമില്ലാത്തതും വസന്തകാലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ വീശുന്ന വരണ്ട ലൂ കാറ്റുമാണ് വടക്കൻ-മധ്യ ഇന്ത്യയിൽ ചൂട് വർധിക്കാൻ കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത് വെറുമൊരു കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസമല്ലെന്നും പൊതുജനാരോഗ്യം, കൃഷി, ജലസ്രോതസ്സുകൾ, ഊർജം, തൊഴിൽ ഉത്പാദനക്ഷമത എന്നിവയെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

INDIAN WEATHER CONDITION HEATWAVE IN INDIA CLIMATE CHANGE INDIA WEATHER
Representative Image (ETV Bharat)

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന മുന്നറിയിപ്പ്
ആഗോള താപ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ഇടംപിടിക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി കാണാനാകില്ലെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ മനു സിങ് പറഞ്ഞു. കാലാവസ്ഥ ശാസ്ത്രം പതിറ്റാണ്ടുകളായി നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളുടെ ഭാഗമാണിത്. മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ഇത്തരം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വനങ്ങൾ വെട്ടിത്തെളിച്ചും തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നികത്തിയും നദികൾ മലിനമാക്കിയും പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിക്കുന്ന താപനില ഭൂമിയുടെ പ്രതികരണമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നഗരവത്കരണം, വനനശീകരണം, ജൈവവൈവിധ്യ നഷ്ടം എന്നിവ ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പരിസ്ഥിതി കൺസൾട്ടൻ്റ് ദിവാൻ സിങ് വ്യക്തമാക്കി. കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ വർധനവും വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നഗരങ്ങളിൽ പകലും രാത്രിയും ചൂട് നിലനിൽക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. റൂർക്കേല പോലുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ആഘാതം പ്രകടമാണ്.

ആരോഗ്യ-സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ
വർധിച്ചുവരുന്ന ഉഷ്ണതരംഗങ്ങൾ പല മേഖലകളിലും വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഹിഷ്മി ജാമിൽ ഹുസൈൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മൺസൂണിന് മുൻപ് ഉഷ്ണതരംഗങ്ങൾ സാധാരണമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ തീവ്രത വർധിച്ചു. സാംബൽപൂർ പോലുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഉയർന്ന താപനിലയും ഈർപ്പവും ചേരുന്നത് ആരോഗ്യപരമായ വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു.

ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി രൂപപ്പെട്ട ഹീറ്റ് ഡോം പ്രതിഭാസമാണ് ഇന്ത്യയെ ആഗോള താപ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തിച്ചത്. ഉയർന്ന മർദമുള്ള വായു ഉപരിതലത്തോട് ചേർന്ന് ചൂടുള്ള വായുവിനെ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും മേഘരൂപീകരണം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീശിയ വരണ്ട കാറ്റ് ഇന്തോ-ഗംഗാ സമതലങ്ങളിൽ ഉഷ്ണതരംഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത വർധിപ്പിച്ചുവെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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