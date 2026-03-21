ഇറാന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക താവളങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല; സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്രചരണങ്ങള്‍ വ്യാജമെന്ന് കേന്ദ്രം

ഇറാനെതിരെ അമേരിക്ക ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക താവളങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. വ്യക്തമായ സ്ഥരീകരണം ഇല്ലാതെ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് പൗരന്‍മാര്‍ക്ക് മുന്നറിപ്പ് നല്‍കി കേന്ദ്രം.

LEMOA US USING INDIAN BASES ലെമോവ ഇറാന്‍ ഇസ്രയേല്‍ യുഎസ്‌ സംഘര്‍ഷം
MEA issues clarification rejecting claims that the US sought India’s help for Iran strikes under LEMOA (X/MEA FactCheck)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 21, 2026 at 3:43 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഇറാനെതിരായ ആക്രമണത്തില്‍ അമേരിക്ക ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക താവളങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന തരത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ കേന്ദ്രം തള്ളി. ഇത്തരത്തില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന എല്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ വ്യാജവും അടിസ്ഥാന രഹിതവുമാണെന്ന് വിദേശ കാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കരുതെന്ന് വിദേശ കാര്യമന്ത്രാലയം പൗരന്‍മാര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ജിയോ പൊളിറ്റിക്കല്‍ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് എക്സ്ചേഞ്ച് മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് എഗ്രിമെൻ്റ് പ്രകാരം ഇന്ധനം നിറയ്‌ക്കാനും അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കും മാത്രം അനുമതിയുള്ളത്. ഈ കരാര്‍ പ്രകാരം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനെ ആക്രമിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ലൊമോവ പ്രതിരോധ കരാറുകൾ കർശനമായ പ്രോട്ടോക്കോളുകളും പരസ്‌പര സമ്മതവും അനുസരിച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. യുദ്ധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ലൊമോവ പ്രകാരം നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും ഒന്നിലധികം തലങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള അംഗീകാരം ആവശ്യമാണെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും ഇറാനെതിരെ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ പേര് അനാവശ്യമായി വലിച്ചിഴയ്‌ക്കുകയാണെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നിരീക്ഷിച്ചു. അതേസമയം ഹോര്‍മുസ്‌ കടലിടുക്കിലെ കപ്പല്‍ ഗതാഗതം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി തങ്ങളുടെ താവളങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ബ്രിട്ടന്‍ അമേരിക്കയ്‌ക്ക് പരിമിതമായ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ ഊഹാപോഹത്തിന് കാരണമായത് എന്താണ്?

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഈ ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത്. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്ക് സമീപം ഇറാനിയന്‍ യുദ്ധപ്പല്‍ അമേരിക്ക തകര്‍ത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ തുറമുഖങ്ങൾ, വ്യോമാതിർത്തി, സൈനിക സൗകര്യങ്ങൾ അത്തരം ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രായം വ്യക്തമാക്കി.

യുഎസ് സേന ഇന്ത്യൻ തുറമുഖങ്ങളും വ്യോമാതിർത്തിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമാനമായ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങളിലും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര സംഘർഷങ്ങൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത്തരം വിവരങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ സർക്കാർ ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും ഇന്ത്യ ഈ വിഷയത്തോട് നിക്ഷ്‌പക്ഷവും ജാഗ്രതയും സന്തുലിതവുമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും സൈനിക ഇടപെടലിൽ നിന്ന് സ്വയം അകന്നുനിൽക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പങ്കിടുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പരിശോധിക്കാനും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരണങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും അധികാരികൾ വീണ്ടും പൗരന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

