ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ സുരക്ഷിത ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കണം; പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൽ നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് ഇന്ത്യ
യുദ്ധത്തിൽ എട്ട് ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ചു, ഒരാളെ കാണാതായി. 204 പേരെ അസർബൈജാൻ വഴി ഒഴിപ്പിച്ചു. സുരക്ഷാ ചർച്ചകൾക്കായി യുകെ വിളിച്ച യോഗത്തിൽ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിശ്രി പങ്കെടുക്കും.
By ANI
Published : April 3, 2026 at 3:33 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള സുരക്ഷിതവും സ്വതന്ത്രവുമായ നാവിഗേഷൻ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് ഇന്ത്യ. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതുമായ വാണിജ്യ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനും സമുദ്ര സുരക്ഷയ്ക്കുമൊപ്പമാണ് രാജ്യം എക്കാലവും നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ വ്യക്തമാക്കി. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗതം
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കായി യുകെ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിശ്രി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. എൽപിജി, എൽഎൻജി എന്നിവയുമായി വരുന്ന ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് തടസമില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ ഇറാനുമായും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായും ഇന്ത്യ നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്.
ഇത്തരം ചർച്ചകളിലൂടെ ആറ് ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് സുരക്ഷിതമായി കടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്. വാണിജ്യ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനായി ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം തുടരുകയാണ്.
ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷ
ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏകദേശം ഒരു കോടി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ അവരെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസികൾ പൗരന്മാരുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൽ ഇതുവരെ എട്ട് ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ചു. ഒരാളെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്.
പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയും താത്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയവുമായും മേഖലയിലെ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ എംബസികളുമായും ഏകോപിപ്പിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സംഘർഷവും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.
അസർബൈജാൻ്റെ പിന്തുണ
കര അതിർത്തി വഴി ഇറാനിൽ നിന്ന് 204 ഇന്ത്യക്കാരെ അസർബൈജാനിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. അവിടെ നിന്ന് ഇവർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും. ഇവരിൽ പലരും ഇതിനോടകം തിരിച്ചെത്തി കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളവർ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്തും. ഇതിനായി അസർബൈജാൻ സർക്കാർ നൽകിയ വലിയ പിന്തുണയ്ക്ക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിച്ചു.
യുഎൻ രക്ഷാസമിതി പ്രമേയം
യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിലെ ബഹ്റൈൻ പ്രമേയത്തെക്കുറിച്ചും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് പ്രതികരിച്ചു. ഈ പ്രത്യേക പ്രമേയം ഇപ്പോൾ യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. രക്ഷാസമിതി അംഗങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതുമായ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കുമാണ് ഇന്ത്യ നിലകൊള്ളുന്നത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള സുരക്ഷിതമായ നാവിഗേഷൻ മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറപ്പാക്കാൻ രാജ്യത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
ബ്രിക്സ് അധ്യക്ഷപദവി
2026ൽ ബ്രിക്സ് അധ്യക്ഷപദവി വഹിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇതിനോടകം വർക്കിങ് തല യോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധിയെണ്ണം സംഘടിപ്പിച്ചു. വരും മാസങ്ങളിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ തലത്തിലുള്ള യോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നടക്കും. ബ്രിക്സിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ പങ്കാണുള്ളത്. അടുത്ത മാസം നടക്കുന്ന ക്വാഡ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്നും രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
