പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം ഉയര്ത്തുന്ന വെല്ലുവിളികള് സര്വശക്തിയുമെടുത്ത് നേരിടുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി
Published : March 28, 2026 at 4:55 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘപര്ഷം ഉയര്ത്തുന്ന വെല്ലുവിളികള്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ സര്വശക്തിയുമെടുത്ത് പോരാടുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.
ജീവാറിലെ നോയ്ഡ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നമ്മുടെ പൗരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാന് വേണ്ട അവശ്യ നടപടികള് കൈക്കൊണ്ട് വരികയാണെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി. ഉത്തര്പ്രദേശില് വികസനത്തിന്റെ ഒരു പുതുഘട്ടത്തിന് തുടക്കമിട്ട കര്ഷകര്ക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു. എഥനോള് ഉത്പാദനത്തിന് കര്ഷകര് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആഗോള അസ്ഥിരതയുടെ ഈ കാലത്ത് രാജ്യത്തിന് ഇത് വലിയ ആശ്വാസമായെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അത്യാധുനിക ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുടെ വ്യാപനം പശ്ചിമ ഉത്തര്പ്രദേശിലെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ സാധ്യതകളെ കരുത്തുറ്റതാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോള് ഈ മേഖലയില് നിന്നുള്ള കാര്ഷികോത്പന്നങ്ങള്ക്ക് മികച്ച പാതയിലൂടെ ആഗോള വിപണികളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനാകുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ കരിമ്പില് നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന എഥനോള് രാജ്യത്തിന്റെ അസംസ്കൃത എണ്ണ ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കാന് സഹായിച്ചെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ കര്ഷകരുടെ കഠിനാദ്ധ്വാനമാണ് ആഗോള പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്ത് നമുക്ക് വലിയ ആശ്വാസമേകിയത്. പെട്രോളില് എഥനോള് ചേര്ക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും മോദി വാചാലനായി.
जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को ग्लोबल कनेक्टिविटी का केंद्र बनाते हुए...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 28, 2026
प्रदेश को स्केल और स्पीड के साथ विकास की एक नई ऊंचाई तक ले जाने का कार्य भी करेगा... pic.twitter.com/p7aNrgLAim
എഥനോള് ഉത്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാതെയും അത് പെട്രോളിയവുമായി കലര്ത്താതെയും ഇരുന്നെങ്കില് നമുക്ക് നാലരക്കോടി അധിക വീപ്പ അസംസ്കൃത എണ്ണ കൂടി ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടി വന്നേനെ. അതായത് എഴുനൂറ് കോടി ലിറ്റര് അധിക അസംസ്കൃത എണ്ണ. കര്ഷകര് ഭൂമി വിട്ടു നല്കി വിമാനത്താവള പദ്ധതി വേഗത്തിലാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ മേഖലയുടെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക കൃഷിയും കാര്ഷികവൃത്തിയും പരമപ്രധാനമാണ്. സ്വന്തം ഭൂമി വിട്ടു നല്കി ഈ വിമാനത്താവളം യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കിയ കര്ഷക സഹോദരന്മാര്ക്കും സഹോദരിമാര്ക്കും താന് ഈ വേളയില് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വികസിത ഭാരതത്തിന് കൂട്ടായ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. പതിനൊന്ന് വര്ഷമായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ബജറ്റ് തുക ആറു മടങ്ങിലേറെയായി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയപാതകള്ക്കും അതിവേഗ പാതകള്ക്കുമായി പതിനേഴ് ലക്ഷം കോടി രൂപ ചെലവിട്ടു. ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റര് ദേശീയപാത നിര്മ്മിച്ചു.
2014ന് മുമ്പ് 20000 കിലോമീറ്റര് മാത്രം വൈദ്യുതീകരിച്ചിരുന്ന റെയില്വേ ശൃംഖലയാണ് രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീടിത് 40000 കിലോമീറ്ററായി വര്ദ്ധിച്ചു. ബ്രോഡ്ഗേജ് ശൃംഖല പൂര്ണമായും വൈദ്യുതീകരിച്ചു. കശ്മീര് താഴ്വരയിലും ഉത്തരപൂര്വ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മില് ആദ്യമായി റെയില്വേയാല് ബന്ധിതമായി. തുറമുഖ സൗകര്യങ്ങള് ഇരട്ടിയായി. ഉള്നാടന് ജലപാതകളും വളരുകയാണ്.
ഇന്ത്യ എല്ലാ മേഖലകളിലും വളര്ന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വികസിത ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ആഗോള വെല്ലുവിളികളുടെ കാലത്ത് കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് താന് പാര്ലമെന്റില് ദീര്ഘമായി സംസാരിച്ചതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഒപ്പം ഈ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന് ഉള്ള മാര്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായും വിശദമായി സംസാരിച്ചു.
ക്ഷമയോടും ശാന്തമായ മനസോടും ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാന് ജനങ്ങളോടും അദ്ദേഹം അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു ഇതാണ് ഇന്ത്യാക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെയും ഇന്ത്യാക്കാരുടെയും താത്പര്യങ്ങള് മാത്രമാണ് സര്ക്കാരിന്റെ നയവും തന്ത്രവുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ജെവാറിലെ വിമാനത്താവളം സംസ്ഥആനത്തിന് ഒരു പുത്തന് ആഗോള സ്വത്വം പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ചടങ്ങില് സംസാരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു. രാജ്യാന്തര വ്യോമയാന ഭൂപടത്തില് നമ്മുടെ സ്ഥാനം ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യമേഖലയിലെ ഇന്ത്യയുടെ അതിവേഗ വളര്ച്ചയാണ് ഈ വിമാനത്താവളം കാട്ടിത്തരുന്നത്. ആഗോള അസ്ഥിരതയിലും കേന്ദ്ര നേതൃത്വം സുസ്ഥിര ഇന്ധന വിലയും തടസമില്ലാതെ ഇന്ധന വിതരണവും ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇപ്പോള് കേവലം ഒരു റണ്വേയില് മാത്രമാണ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനം. ഇതിന് ഉടന് തന്നെ രണ്ടാമതൊരു റണ്വേ കൂടി വരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അഞ്ച് റണ്വേ വരെ ഉണ്ടാക്കും. ഇവിടം ഒരു സുപ്രധാന ആഗോള വ്യോമയാന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റും.
മുന് സര്ക്കാരുകളുടെ കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു നയതളര്ച്ചയായിരുന്നു എന്നും ആദിത്യനാഥ് ആരോപിച്ചു. എന്നാലിന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ വികസനകുതിപ്പാണ്.
വിമാനത്താവളം തൊഴിലും നിക്ഷേപവും കൊണ്ടു വരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. യമുന അതിവേഗ പാത വരാനിരിക്കുന്ന അതിവേഗ പാതകളും റെയില് ശൃംഖലകളുമെല്ലാം അടങ്ങുന്ന വന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ഇടനാഴികളും ഈ വിമാനത്താവളത്തിന് കരുത്തേകും.
വിമാനത്താവളത്തിന് ചുറ്റുമുണ്ടാകാന് പോകുന്ന ഓരോ വികസനവും മുഖ്യമന്ത്രി അക്കമിട്ട് നിരത്തി. സെമികണ്ടക്ടര് യൂണിറ്റുകള്, ഡേറ്റ സെന്ററുകള്,ലോജിസ്റ്റിക് ഹബുകള്, നിര്ദ്ദിഷ്ട ഫിന്ടെക് സിറ്റി തുടങ്ങിയവ ഒരു പുത്തന് സാമ്പത്തിക പരിസ്ഥിതി സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കും. പദ്ധതിക്കായി പ്രദേശത്തെ കര്ഷകര് നല്കിയ സംഭാവനകള്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നന്ദി അറിയിച്ചു.