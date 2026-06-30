അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പാക് വ്യോമാക്രമണം; ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ
പാകിസ്ഥാൻ്റെ നിരുത്തരവാദപരമായ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ ആക്രമണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കുറ്റപ്പെടുത്തി
Published : June 30, 2026 at 12:54 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നും മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിനും സുസ്ഥിരതയ്ക്കും ഭീഷണിയാണെന്നും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.
പാകിസ്ഥാൻ്റെ നിരുത്തരവാദപരമായ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ ആക്രമണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കുറ്റപ്പെടുത്തി. സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള ഇസ്ലാമാബാദിൻ്റെ ശ്രമമാണിതെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട അഫ്ഗാൻ കുടുംബങ്ങളെ ഇന്ത്യ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് ആശംസിച്ച അദ്ദേഹം, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ പരമാധികാരത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും ഇന്ത്യയുടെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
India strongly condemns air-strikes by Pakistan on Afghan territory— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 29, 2026
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വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കനത്ത നാശം
പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പക്തിയ, പക്തിക, കുനാർ പ്രവിശ്യകളിൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ 36 സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 163 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി താലിബാൻ ഡെപ്യൂട്ടി വക്താവ് ഹംദുല്ല ഫിത്റത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി പക്തികയിലെ ഗയാൻ, പക്തിയയിലെ സാംകാനി, കുനാറിലെ മനോഗായ് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ സേന ആക്രമണം നടത്തിയത്. മൂന്ന് വീടുകൾ പൂർണമായും തകർന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സാംകാനി ജില്ലയിലെ മണ്ടോഖൈൽ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു വീടിന് നേരെ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നടത്തിയ ബോംബാക്രമണത്തിൽ ഒരു വയോധികനും ഒരു കുട്ടിയും കൊല്ലപ്പെടുകയും കുടുംബത്തിലെ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി നാട്ടുകാർ തടിച്ചുകൂടിയപ്പോൾ പ്രദേശത്ത് രണ്ടാമതും ബോംബിട്ടതായി ഫിത്റത്ത് ആരോപിച്ചു. ഈ ആക്രമണത്തിലാണ് 28 ഗ്രാമീണർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 158 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തത്. ഗയാൻ ജില്ലയിലെ വാലുസ്റ്റ് ഗ്രാമത്തിൽ മറ്റൊരു വീടിന് നേരെ നടന്ന ബോംബാക്രമണത്തിൽ ആറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്. മനോഗായ് ജില്ലയിലെ ബരോലോ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഒരു വീടിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പാകിസ്ഥാനെതിരെ താലിബാൻ
പാകിസ്ഥാൻ്റെ വ്യോമാക്രമണത്തെ ഭീരുത്വപരമായ ആക്രമണം എന്നാണ് താലിബാൻ വക്താവ് സബീഹുല്ല മുജാഹിദ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കാബൂളിലെ പാകിസ്ഥാൻ എംബസിയിലെ ചാർജ് ഡി അഫയേഴ്സിനെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിളിച്ചുവരുത്തി. കുനാർ, പക്തിയ, പക്തിക പ്രവിശ്യകളിൽ സാധാരണക്കാരുടെ വീടുകളിൽ ബോംബിട്ടതിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ചതിലുമുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധം താലിബാൻ ഭരണകൂടം പാകിസ്ഥാനെ നേരിട്ട് അറിയിച്ചു.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفارت شارژدافیر احضار کړ او د افغانستان د هوايي حریم د نقض او د کونړ، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د ملکي وګړو پر کورونو د بمبارۍ په تړاو یې خپل شديد او قاطع اعتراض ورته وړاندي کړ. pic.twitter.com/j5Dalcssyq— Ministry of Foreign Affairs - Afghanistan (@MoFA_Afg) June 29, 2026
പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കങ്ങളും നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിലെ വിള്ളലുകളും സമീപകാലത്ത് വലിയ തോതിൽ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെഹ്രികെ താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരർക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അഭയം നൽകുന്നുവെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ താലിബാൻ ഭരണകൂടം നിരന്തരം നിഷേധിക്കുകയാണ്. അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യവും താലിബാൻ സേനയും തമ്മിൽ പലപ്പോഴും വെടിവയ്പ്പുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യമാക്കി പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത്. മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ, അഫ്ഗാൻ ജനതയ്ക്ക് മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ എക്കാലവും മുൻപന്തിയിലുണ്ട്.
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