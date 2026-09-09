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സൗദിയിലെ എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ഹൂതി ആക്രമണം; ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ

ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൂതി വിമതർ സൗദി അറേബ്യയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ നഗരങ്ങളായ അബഹ, ജസാൻ, നജ്‌റാൻ, ഖമീസ് മുഷൈത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയത്

HOUTHI ATTACKS IRAN US B CONFLICT MIDDLE EAST CONFLICT HOUTHI ATTACK SAUDI ARABIA
Yemen's Iran-backed Houthis and Saudi-backed, internationally recognised government forces have been fighting for days over control of Bab al-Mandab on the Red Sea (AFP)
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By PTI

Published : September 9, 2026 at 1:41 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: സൗദി അറേബ്യയിലെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലകൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും നേരെ യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ. മേഖലയുടെ സമാധാനവും സുരക്ഷയും തകർക്കുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമുൾപ്പെടെ 73 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.

വൻ നാശനഷ്ടം
ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൂതി വിമതർ സൗദി അറേബ്യയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ നഗരങ്ങളായ അബഹ, ജസാൻ, നജ്‌റാൻ, ഖമീസ് മുഷൈത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയത്. സൗദി അരാംകോയുടെ എണ്ണ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. പ്രതിദിനം നാല് ലക്ഷം ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ജസാൻ റിഫൈനറിക്ക് നേരെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകാൻ ഈ സംഭവം കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ്. ഇറാനെതിരെ അമേരിക്ക സാമ്പത്തിക ഉപരോധം കടുപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സൗദിയിലെ എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം
സൗദി അറേബ്യയുടെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റവും, പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണക്കാരെയും സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രങ്ങളെയും ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങളും തികച്ചും അപലപനീയമാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ പറഞ്ഞു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും തകർക്കുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ ബാബ്-എൽ-മൻദേബ് കടലിടുക്കിലെ സ്വതന്ത്രമായ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇത് യാതൊരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആഗോള തലത്തിൽ ആശങ്ക
ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും പൗരന്മാരുടെ ജീവനും സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സൗദി അറേബ്യ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ചെങ്കടലിലൂടെയുള്ള വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഹൂതികൾ നടത്തുന്ന നിരന്തരമായ ആക്രമണങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നാവിക ഗതാഗതത്തിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. യെമൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൂതി വിമതർ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലങ്ങളായി സൗദി അറേബ്യയ്ക്കും മറ്റ് സഖ്യരാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

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2014ൽ യെമൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ സന ഹൂതികൾ പിടിച്ചെടുത്തതോടെയാണ് ആഭ്യന്തരയുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് 2015ൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന യെമനിൽ ഇടപെടുകയായിരുന്നു. 2022ൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ആഗോള ഊർജ വിതരണത്തെയും സാമ്പത്തിക മേഖലയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഇറാൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ആരോപിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫും ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കുകയും സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

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TAGGED:

HOUTHI ATTACKS
IRAN US B CONFLICT
MIDDLE EAST CONFLICT
HOUTHI ATTACK SAUDI ARABIA
INDIA RESPONSE

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