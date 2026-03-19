ലിപുലേഖ് പാസ് തുറക്കുന്നു; ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തി വ്യാപാരം പുനരാരംഭിക്കുന്നു, സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനൊരുങ്ങി ഉത്തരാഖണ്ഡ്
ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം ലിപുലേഖ് പാസ് വഴി പുനരാരംഭിക്കും, വ്യാപാര സീസണില് മുന്നൊരുക്കങ്ങള് നടത്തി ഉത്തരാഖണ്ഡ് സര്ക്കാര്, നിര്ദേശങ്ങള് പുറപ്പെടുവിച്ച് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്.
Published : March 19, 2026 at 5:14 PM IST
ഡെറാഡൂൺ: ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം ലിപുലേഖ് പാസ് വഴി പുനരാരംഭിക്കും. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ അതിർത്തി ജില്ലയായ പിതോരാഗഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലിപുലേഖ് പാസ് വഴിയാണ് പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ വര്ഷം വ്യാപാരത്തിനായി ലിപുലേഖ് തുറക്കുന്നത്.
വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവുകളെത്തുടർന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഭരണ കൂടം പദ്ധതിക്ക് അന്തിമ രൂപം നല്കി. പിതോരാഗഡ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആശിഷ് കുമാർ ഭട്ഗാനിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേര്ന്ന യോഗത്തില് വ്യാപാരത്തിൻ്റെ കൂടുതല് കാര്യങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്തു.
വ്യാപാരത്തിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി യോഗത്തില് അവലോകനം ചെയ്തു. ഈ വ്യാപാരം ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല, അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായി ആഴത്തില് ഇഴചേർന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് യോഗം വ്യക്തമാക്കി.
നിർദ്ദിഷ്ട വ്യാപാരം ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ
ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള കരാർ പ്രകാരം, ലിപുലേഖ് പാസ് വഴിയുള്ള നിയുക്ത വ്യാപാരം ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ്. എന്നാല് ഹിമാലയൻ മേഖലയില് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും ഈ കാലയളവിനെ ബാധിക്കും. ദുഷ്കരമായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സാഹചര്യങ്ങള് വ്യാപാരത്തിൻ്റെ കാലയളവ് മാറ്റത്തിനും കാരണമാണ്.
കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായി തുടരുകയാണെങ്കിൽ വ്യാപാര കാലയളവ് നീട്ടുന്നതിനുള്ള നിർദേശം സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കാൻ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആശിഷ് കുമാർ ഭട്ഗാനി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. കഴിയുന്നത്ര വ്യാപാരികൾ ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. കൂടാതെ ഈ പാസ് വഴി അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാലം തുടരണമെന്നും ആശിഷ് കുമാർ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അതിർത്തി വ്യാപാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യാപാരികൾക്കുള്ള വ്യാപാര പാസുകളുടെ പ്രശ്നവും യോഗം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. മുമ്പത്തെപ്പോലെ 2026 ലും വ്യാപാരികൾക്ക് വ്യാപാര പാസുകൾ നൽകുന്നത് തുടരുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആകെ 265 വ്യാപാരികൾക്ക് പാസുകൾ നൽകിയിരുന്നു, കൂടുതല് വ്യാപാരികള്ക്ക് പാസ് നല്കുമെന്നും യോഗം അറിയിച്ചു.
ബാങ്കിങ്, കസ്റ്റംസ് എന്നിവയ്ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന
അതിർത്തി വ്യാപാരത്തിൻ്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ബാങ്കിങ്, കസ്റ്റംസ് എന്നിവയുടെ ഭരണപരമായ ക്രമീകരണങ്ങള് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വർഷം തോറും പണം, കറൻസി വിനിമയ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ഈ വർഷവും ഇത് തുടരുമെന്നും അഡിഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് യോഗേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ മേഖലയില് ബറേലിയിലെ കസ്റ്റംസ് വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരെ വിന്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാപാരം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും, ജീവനക്കാരെ കൃത്യസമയത്ത് വിന്യസിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞു.
പരമ്പരാഗത വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും
ലിപുലേഖ് പാസ് വഴിയുള്ള വ്യാപാരം പരമ്പരാഗത ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇറക്കുമതിയിൽ കമ്പിളി, ഉപ്പ്, പശ്മിന, ബോറാക്സ്, യാക്ക് രോമം, തോൽ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതിയിൽ തുണിത്തരങ്ങൾ, പുതപ്പുകൾ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, മാവ്, ഉണക്കിയ പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ചെമ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ, സ്റ്റേഷനറി, ഷൂസ്, സസ്യ എണ്ണകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ വ്യാപാരം പ്രാദേശികമായി പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങളും വരുമാന അവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇവ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.
മുൻകാല വ്യാപാര കണക്കുകള്
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ മേഖലയിൽ ഏകദേശം 12.5 മില്യൺ രൂപയുടെ കയറ്റുമതിയും ഏകദേശം 19.0 മില്യൺ രൂപയുടെ ഇറക്കുമതിയും നടന്നുവെന്ന് സബ്-ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് പറയുന്നു. അതിർത്തി വ്യാപാരം, ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിലും, പ്രാദേശിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് കണക്കുകകള് തെളിയിക്കുന്നു. യോഗത്തിൽ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ആശയവിനിമയ സൗകര്യങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും മജിസ്ട്രേറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ പ്രധാന നിർദേശങ്ങള്
- വ്യാപാരികളും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം നിലനിർത്തുന്നതിന് അതിർത്തി മേഖലയിലെ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്റ്റിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ബിഎസ്എൻഎൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിര്ദേശം നല്കി.
- റോഡുകളുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താനും താമസസൗകര്യം, കുടിവെള്ളം, വൈദ്യുതി, മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ സമയബന്ധിതമായി ഉറപ്പാക്കാനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി.
- ഗുഞ്ചി പ്രദേശത്ത് ശൗചാലയങ്ങളും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനോടും ടൂറിസം വകുപ്പിനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
- 2026 ലെ വ്യാപാര സീസണിൻ്റെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ വകുപ്പുകളും സമയബന്ധിതമായി ഏകോപിക്കാനും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചു.
അതിർത്തി വികസനവും തൊഴിലവസരങ്ങളും
ലിപുലേഖ് വഴിയുള്ള വ്യാപാരം സാധനങ്ങളുടെ കൈറ്റുമതിയില് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല, മറിച്ച് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളുടെ വികസനത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന മാർഗമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. വ്യാപാരം പ്രാദേശിക യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുകയും ടൂറിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഇത് മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു.
Also Read:ഒന്നും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല! ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഇപ്പോഴും ആണവ സംഘർഷ ഭീതിയിൽ; യുഎസ് ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്