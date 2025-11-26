ETV Bharat / bharat

മതേതരത്വവും സമത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കാം, ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിന് ഇന്ന് 76 വയസ്; അറിയാം പ്രാധാന്യവും ചരിത്രവും ...

1949 നവംബര്‍ 26-ന് അംഗീകരിച്ച ഭരണഘടന, ഇന്ത്യയെ നീതിയും സ്വതന്ത്രവും മതേതരത്വവും സമത്വവും ജനാധിപത്യവും മൂല്യവുമുള്ള റിപ്പബ്ലിക്ക് രാജ്യമാക്കി

CONSTITUTION DAY SIGNIFICANCE 76TH CONSTITUTION DAY OF INDIA CONSTITUTION DAY HISTORY BHIMRAO RAMJI AMBEDKAR
A copy of the Constitution of India during World Book Fair in New Delhi in February 2025. (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 26, 2025 at 11:52 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ വിജയഗാഥയുടെ ഓർമദിനമാണ് ഇന്ന്. രാജ്യമെമ്പാടും എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 26 ന് ഭരണഘടനാ ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും ദൈര്‍ഘ്യമേറിയതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന. 22 അദ്ധ്യായങ്ങളും 395 അനുഛേദങ്ങളും 12 പട്ടികകളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന.

1949 നവംബര്‍ 26-ന് അംഗീകരിച്ച ഭരണഘടന, ഇന്ത്യയെ നീതിയും സ്വതന്ത്രവും മതേതരത്വവും സമത്വവും ജനാധിപത്യവും മൂല്യവുമുള്ള റിപ്പബ്ലിക്ക് രാജ്യമാക്കി. ഭരണഘടന എല്ലാ പൗരന്മാര്‍ക്കും സമത്വത്തിലൂടെ തുല്യാവകാശം ഉറപ്പുനല്‍കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നിർണായക ദിനം കൂടിയാണ് ഇന്ന്. 76ാമത് ഭരണഘടനാ ദിനമാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ആചരിക്കുന്നത്.

ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ല്

സ്വാതന്ത്ര ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു നിയമസംഹിത ആവശ്യമായിരുന്നു. ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഭരണഘടനാ നിർമാണ സഭ രൂപീകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. 1949 നവംബർ 26 ന് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി ഭരണഘടനാ ദിനം അഥവാ സംവിധാൻ ദിവസ് ആഘോഷിക്കുന്നു.

ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ, കരട് തയ്യാറാക്കൽ, തിരുത്തിയെഴുതൽ, പരിഷ്‌ക്കരിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായി ഏകദേശം 2 വർഷവും 11 മാസവും 18 ദിവസവും എടുത്തു. ഇത്രയും കാലത്തെ നീണ്ട പ്രയത്‌ന ഫലമായാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രൂപപ്പെട്ടത്.

CONSTITUTION DAY SIGNIFICANCE 76TH CONSTITUTION DAY OF INDIA CONSTITUTION DAY HISTORY BHIMRAO RAMJI AMBEDKAR
Constitution Preamble (@XAIR)

ഡോ. ബി ആർ അംബേദ്‌ക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇതിന് നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചത്. ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനെന്ന നിലയിൽ, ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിലും മൗലികാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ഡോ. ​​ബി.ആർ. അംബേദ്‌കർ നേതൃത്വം വഹിച്ചു. തുടർന്ന് " ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശിൽപി" എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, 1950 ജനുവരി 26 നാണ് ഭരണഘടന പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തിൻ്റെ അതേ പ്രാധാന്യമാണ് നവംബര്‍ 26-നും.

ഭരണഘടനാ ദിനം ആചരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം?

അംബേദ്‌ക്കറുടെ 125-ാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2015-ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് നവംബർ 26 ഭരണഘടനാ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മറ്റൊരു ആചാരപരമായ ദിനത്തിലുപരി ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് മനസ്സിലാക്കാൻ പൗരന്മാരെയും വിദ്യാർഥികളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആശയം.

രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോടതികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ ദിനത്തിൽ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിച്ചും, ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും പ്രദർശനങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചും, മൗലിക കടമകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധ പരിപാടികളിലൂടെയും ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൂടെ മാത്രമല്ല, അവബോധമുള്ള, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൗരന്മാരിലൂടെയാണ് ഒരു ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. സമകാലിക ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടനയുടെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്. ജനാധിപത്യം, സാമൂഹ്യനീതി, മതേതരത്വം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഇത് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു

ഭരണഘടനക്ക് പിന്നിലെ നേതാക്കൾ

ഡോ. അംബേദ്‌ക്കർ ഭരണഘടന രൂപീകരണത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. 300 അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന സമിതി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവരിൽ 20 പേരാണ് ഭരണഘടന രൂപീകരണത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത്. ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു, സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ, ബാബു രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് എന്നിവരാണ് പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചവർ.

കെ.എം മുൻഷി, അല്ലാടി കൃഷ്‌ണസ്വാമി അയ്യർ എന്നിവരും ശ്രദ്ധേയമായ പങ്കുവഹിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭരണഘടന പരിഷത്തിന്‍റെ നിയമോപദേഷ്ടാവായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ബി.എൻ റാവുവിന്‍റെയും ചീഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്‌മാനായി എസ്.എന്‍ മുഖർജിയുടെയും അതുല്യമായ പങ്ക് പ്രശംസനീയമാണ്.

പ്രത്യേകതകള്‍

  • ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രേഖാമൂലമുള്ള ഭരണഘടന: ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വളരെ വിശദവും സമഗ്രവുമാണ്. ലോകത്തിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണഘടനകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളും അനുഛേദങ്ങളും പട്ടികകളുമുണ്ട്.
  • വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തത്: ലോകത്തിലെ പല ഭരണഘടനകളിൽ നിന്നും കടമെടുത്ത ആശയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന. ഉദാഹരണത്തിന്, പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനം ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും, മൗലികാവകാശങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും, നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ അയർലൻഡിൽ നിന്നും കടമെടുത്തിരിക്കുന്നു.
  • ഫെഡറൽ സംവിധാനം: ഇന്ത്യക്ക് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുള്ള ഒരു ഫെഡറൽ ഭരണസംവിധാനമുണ്ട്. എന്നാൽ, ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൂടുതൽ അധികാരമുള്ളതിനാൽ ഇതിന് ഏകീകൃത സ്വഭാവവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, ഇതിനെ ഒരു ഏകീകൃത സ്വഭാവമുള്ള ഫെഡറൽ സംവിധാനമായി കണക്കാക്കുന്നു.
  • സ്വതന്ത്രവും സംയോജിതവുമായ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ: ഇന്ത്യയിൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ഒരു പിരമിഡ് ഘടനയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സുപ്രീം കോടതി ഏറ്റവും ഉയർന്നതും ഹൈക്കോടതികൾ അതിനു താഴെയുമായി വരുന്നു. ഇത് ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
  • മതേതരത്വം: ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യ പരിഗണന നൽകുന്നു. രാജ്യത്തിന് ഒരു ഔദ്യോഗിക മതമില്ല.
  • മൗലികാവകാശങ്ങൾ: ഭരണഘടന പൗരന്മാർക്ക് നീതി, സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവ ഉറപ്പുനൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഈ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.
  • നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ: സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇവ നിയമപരമായി നിർബന്ധമല്ലെങ്കിലും, ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ഒരു മാർഗരേഖയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
  • ഒറ്റ പൗരത്വം: ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഒറ്റ പൗരത്വമാണ് ഉള്ളത്. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും ഊന്നൽ നൽകുന്നു.
  • സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം: ജാതി, മതം, ലിംഗം തുടങ്ങിയ ഭേദങ്ങളില്ലാതെ, 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
  • ത്രിതല സർക്കാർ: കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് പുറമെ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും (പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി) ഭരണഘടന വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു

Also Read: 'അഴിമതിയോട് ഒരു വിട്ടുവീഴ്‌ചയും പാടില്ല'; ജൽ ജീവൻ ദൗത്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കര്‍ശന നിര്‍ദേശവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

TAGGED:

CONSTITUTION DAY SIGNIFICANCE
76TH CONSTITUTION DAY OF INDIA
CONSTITUTION DAY HISTORY
BHIMRAO RAMJI AMBEDKAR
INDIAN CONSTITUTION DAY 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.