2047ൽ വികസിത ഭാരതം യാഥാർഥ്യമാകും; ചെങ്കോട്ടയിൽ ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തി പ്രധാനമന്ത്രി
രാജ് ഘട്ടിലെ ഗാന്ധി സ്മാരകത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി.
Published : August 15, 2026 at 7:18 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 7:38 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിൻ്റെ എൺപതാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ നൂറാം വർഷമായ 2047ൽ വികസിത ഭാരതം യാഥാർഥ്യമാകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 140 കോടി ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ പ്രയത്നത്തിലൂടെ ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്തുണ്ടായ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രധാനമന്ത്രി, 25 കോടി ജനങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ നേട്ടമാണെന്ന് വിലയിരുത്തി. പ്രതിരോധ ഉത്പാദനം നാല് മടങ്ങും ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ഉത്പന്നങ്ങൾ അഞ്ച് മടങ്ങും വർധിച്ചു. ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമാണം ഏഴ് മടങ്ങും ആധുനിക റെയിൽവേ കോച്ചുകളുടെ നിർമാണം 21 മടങ്ങും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉത്പാദനം 33 മടങ്ങുമാണ് വർധിച്ചത്. ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിലും ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളിലും 100 മടങ്ങ് വർധനയുണ്ടായി. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മെട്രോ ശൃംഖല വിപുലീകരിക്കുകയും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
നേട്ടങ്ങള് എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി
സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിൽ സർക്കാർ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയത്. മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിൽ 15 മടങ്ങും ഗ്യാസ് കണക്ഷനുകളിൽ ആറ് മടങ്ങും വേഗം കൈവരിച്ചു. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ശൗചാലയങ്ങൾ നിർമിച്ചു നൽകുന്നതിൽ നാല് മടങ്ങും വീടുകൾ നൽകുന്നതിൽ മൂന്ന് മടങ്ങും വേഗത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.
An audience from diverse backgrounds is gathered at Red Fort to witness the 80th Independence Day celebrations commemorating ‘150 Years of Vande Mataram’ & ‘Yuva Shakti for Viksit Bharat@2047’— ANI (@ANI) August 15, 2026
Photos: Doordarshan pic.twitter.com/7ZOgQT8Fd7
ഭരണനിർവഹണത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ആയിരക്കണക്കിന് അനാവശ്യ ചട്ടങ്ങളും പഴയ നിയമങ്ങളും റദ്ദാക്കി. ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് അനുയോജ്യമായ പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒപ്പം രാജ്യം മുഴുവൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
ആണവോർജ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്തി. 200 ജിഗാവാട്ട് ആണവോർജം ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അഞ്ച് പുതിയ ആണവ റിയാക്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. പൈപ്പ് ഗ്യാസ് ഇപ്പോൾ 1.75 കോടി വീടുകളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 50 ലക്ഷത്തിലധികം വീടുകൾ സൗരോർജത്താൽ സമ്പന്നമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.
സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയാണ്. കൊവിഡ് കാലത്തെ രാജ്യം മികച്ച രീതിയിൽ നേരിട്ടു. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെട്ട് നിന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോയി. എല്ലാ മേഖലയിലും പരിഷ്കാരങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാകും. രാഷ്ട്രനിർമാണത്തിൽ യുവശക്തിക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ട്. സ്ഥിരതയുള്ള സർക്കാരാണ് രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നത്.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi receives Guard of Honour at the Red Fort; PM Modi to lead the 80th Independence Day celebrations.— ANI (@ANI) August 15, 2026
(Source: PMO/YouTube) pic.twitter.com/9mPHYg8yKN
രാജ്യം സ്വാശ്രയത്വത്തിൻ്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. എണ്ണ, വാതക പര്യവേക്ഷണത്തിനായി ഇന്ത്യ ഓഫ്ഷോർ പ്രദേശങ്ങൾ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു. മുൻപ് അതിൻ്റെ 98% ഓഫ്ഷോർ പ്രദേശങ്ങളിലും എണ്ണ, പ്രകൃതി വാതക പര്യവേക്ഷണം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു. ഈ സമീപനം സർക്കാർ ഇപ്പോൾ മാറ്റി, പര്യവേക്ഷണത്തിനായി കടൽത്തീര പ്രദേശങ്ങൾ തുറന്നുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡർ ആണവ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയതിലൂടെ ഇന്ത്യ ഈ വർഷം ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടു. ആണവ ഇന്ധനത്തിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണിത്. വിഭവങ്ങളുടെ അഭാവം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് പലപ്പോഴും ചിന്തയിലെ പരിമിതികൾ കൊണ്ടാണെന്ന് രാജ്യങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പിന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ചിന്ത പരിമിതികളാൽ പരിമിതപ്പെടുത്തപ്പെടുമ്പോൾ ആളുകൾ സ്വന്തം കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചെങ്കോട്ടയിലെ ചടങ്ങുകൾ
Warm greetings on the occasion of Independence Day.— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2026
We remember with gratitude the countless freedom fighters whose courage, sacrifice and unwavering commitment ensured the end of colonial rule. Their dreams continue to inspire us as we work together to build a Viksit Bharat.…
ചെങ്കോട്ടയിൽ വന്ദേമാതരം
ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണറിന് ശേഷം ക്യാപ്റ്റൻ സോണിയ സിങ് ചൗഹാൻ്റെ സഹായത്തോടെ പ്രധാനമന്ത്രി ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തി. പതാക ഉയർത്തലിന് പിന്നാലെ വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി. തുടർന്ന് എൻ.സി.സി കേഡറ്റുകൾ വന്ദേമാതരവും ദേശീയഗാനവും ആലപിച്ചു. ചെങ്കോട്ടയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ വേളയിൽ ആദ്യമായാണ് വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുന്നത്. 'വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ 150 വർഷങ്ങൾ', 'വികസിത ഭാരതം 2047നായുള്ള യുവശക്തി' എന്നീ ആശയങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇത്തവണത്തെ ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ തുറകളിൽ നിന്നുള്ള അയ്യായിരം പ്രത്യേക അതിഥികൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
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കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച എണ്ണമറ്റ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ധൈര്യവും ത്യാഗവും അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഒരു വികസിത ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തുടനീളം കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ മാത്രം പതിനായിരക്കണക്കിന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് സുരക്ഷയ്ക്കായി വിന്യസിച്ചത്.
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