ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡല്ഹിയില് വന് പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം, രാഹുല് ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കയും ഖാര്ഗെയും അടക്കമുള്ള നേതാക്കള് തെരുവില്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയപ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധ മാര്ച്ചിനിടെ കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് കെ സി വേണുഗോപാലും പൊലീസുമായി വാക്കേറ്റം. പ്രതിഷേധം തടഞ്ഞതോടെയാണ് സംഭവം.
Published : October 6, 2026 at 12:13 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: വോട്ടര്പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകളില് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷര് ഗ്യാനേഷ് കുമാര് രാജി വയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഓഫീസിലേക്ക് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രതിഷേധമാര്ച്ച്. പാര്ലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലെ മകര് ദ്വാറില് നിന്നാരംഭിച്ച മാര്ച്ച് ആകാശവാണി ഭവന് മുന്നില് പൊലീസ് ബാരിക്കേഡ് തീര്ത്ത് തടഞ്ഞു. എസ്പി അംഗങ്ങളും ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്ഗാന്ധിയും അടക്കമുള്ളവര് ബാരിക്കേഡിന് മുകളില് കയറി പ്രതിഷേധിച്ചു. മധ്യഡല്ഹി കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി പെരുമാറുന്നുവെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ല പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതെന്ന് സമാജ് വാദി പാര്ട്ടി അധ്യക്ഷന് അഖിലേഷ് യാദവ് ആരോപിച്ചു. ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങള് പുതുതല്ല. തെരഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിജെപിക്കാര് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യന് പൗരന്മാര്. അവര് മാത്രം വോട്ട് ചെയ്താല് മതിയെന്നാണ് അവരുടെ നിലപാട്. ബിജെപി പണവും അധികാരവും ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും അഖിലേഷ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഉത്തര്പ്രദേശിലും ബംഗാളിലും ബൂത്ത് പിടിത്തം നടക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നിഷ്പക്ഷരല്ല. ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിര്ദ്ദേശത്തെയും അഖിലേഷ് വിമര്ശിച്ചു. ഇതും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യാ സഖ്യ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണയുമായി സിജെപി, തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം പത്തിനെന്നും ഓര്മ്മപ്പെടുത്തല്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ആസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഇന്ത്യാസഖ്യത്തിന്റെ പ്രതിഷേധത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടി. തങ്ങളുടെ ജനകീയ പ്രതിഷേധം പത്താം തീയതിയാണെന്നും അവര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ഇതൊരു വിശാലമായ പ്രതിഷേധമായി കാണണമെന്നും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സംഘടനയുടേത് അല്ലെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
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എല്ലാവരും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും വിദ്യാര്ത്ഥി സംഘടനകളും സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തകരും സാധാരണക്കാരും ഇതില് പങ്കെടുക്കണം. തികച്ചും സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധമാകുമിതെന്നും സിജെപി കോ കണ്വീനര് സൗരവ് ദാസ് പറഞ്ഞു.
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ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ തുടങ്ങിയ പ്രക്ഷോഭം അഞ്ചാം നാളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകുകയാണ്. ഇന്നലെ വലെ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിവിധ വിദ്യാർഥി-യുവജന സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധമെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ കോൺഗ്രസും ഇന്ത്യ സഖ്യവും ഒന്നാകെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന നിലയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഓഫീസിലേക്കാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ എം പിമാരുടെ മാര്ച്ച്. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുന ഖർഗെ, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, കെ സി വേണുഗോപാല് തുടങ്ങിയവും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. മാർച്ച് കണക്കിലെടുത്ത് കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനം.