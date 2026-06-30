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എസ്‌ഐആറിലെ ക്രമക്കേട്; ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസിന് കത്ത് അയച്ച് ഇന്ത്യ സഖ്യം

എസ്‌ഐആർ വീഴ്‌ചകൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധമായ ക്രമക്കേട് എന്നിവ ചൂണ്ടി കാണിച്ചാണ് കത്ത് അയച്ചത്. 23 പാർട്ടികളും സ്വതന്ത്രനായ കപിൽ സിബലും ചേർന്നാണ് കത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചതെന്ന് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി.

INDIA BLOC LETTER TO CJI SIR ELECTION COMMISSION CHIEF JUSTICE OF INDIA
INDIA bloc leaders (ANI)
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By PTI

Published : June 30, 2026 at 1:38 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ സ്‌പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്‌ഐആർ) പരിശോധനയിലെ ക്രമക്കേടിൽ ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന് കത്ത് അയച്ച് ഇന്ത്യാ മുന്നണി. എസ്‌ഐആർ വീഴ്‌ചകൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധമായ ക്രമക്കേട് എന്നിവ ചൂണ്ടി കാണിച്ചാണ് കത്ത് അയച്ചത്. 23 പാർട്ടികളും സ്വതന്ത്രനായ കപിൽ സിബലും ചേർന്നാണ് കത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചതെന്ന് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി.

കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നീക്കം സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്‌സിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഐക്യദാർഢ്യം, ഐക്യം, പ്രതിരോധം എന്ന മുദ്രവാക്യത്തിന് കീഴിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലകൊള്ളുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഈ മാസം 8 ന് നടന്ന ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ യോഗത്തിലെ ധാരണ പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നണി ചീഫ് ജസ്‌റ്റിന് കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകൾ ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഈ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത്.

എസ്‌ഐആർ പുനഃപരിശോധിച്ചപ്പോൾ കോടി കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ ജനതക്ക് വോട്ടവകാശം നഷ്‌ടപ്പെട്ടുവെന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണം. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത ആംആദ്‌മി പാർട്ടിയും ഡിഎംകെയും കത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡെറക് ബ്രെയൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

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വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടത്തിയ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ക്രമക്കേട്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ വീഴ്‌ച ഉൾപ്പെടെ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകളുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസിൻ്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നടപടിയെ സുപ്രീകോടി നേരത്തെ ശരിവച്ചിരുന്നു. സെക്ഷൻ 21(3) പ്രകാരം എസ്‌ഐആർ പ്രക്രിയ ഭരണാഘടനാ തത്വങ്ങളെയോ നിയമങ്ങളെയോ ലംഘിക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് സൂര്യകാന്തും ജസ്‌റ്റിസ് ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചിയും ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധി.

എസ്‌ഐആർ പ്രക്രിയ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നാതാണ്. പതിവ് പുനഃപരിശോധനയ്ക്കായി പരിഗണിക്കുന്ന സാധാരണ രീതികളുമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പൊരുത്തപ്പെടാത്തതിനാൽ മാത്രം ഈ നടപടിക്രമം അസാധുവാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

എസ്‌ഐആർ പ്രക്രിയക്കിടെ അന്നത്തെ പോൾ പാനൽ സ്വീകരിച്ച നടപടിക്രമവും സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചു. ഈ പരിഷ്‌കരണം നിയമാനുസൃതവും ഭരണഘടനാപരവുമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചതെന്നും ന്യായമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

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INDIA BLOC LETTER TO CJI
SIR
ELECTION COMMISSION
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INDIA BLOC WRITES TO CJI OVER SIR

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