ഡൽഹി വീണ്ടും സമരഭൂമിയാകുന്നു: എവിടെ തടയുന്നോ അവിടെ സമരം ചെയ്യാൻ സിജെപിയുടെ ആഹ്വാനം; നാളെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കാണാൻ ഇന്ത്യ സംഖ്യം
ഡല്ഹിയിലെ പ്രതിഷേധക്കാരെയും നേതാക്കളെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സംഭവത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു
By PTI
Published : October 11, 2026 at 7:24 AM IST
ഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. ഇന്ന് പത്ത് മണിക്ക് വീണ്ടും സമരം നടത്തുമെന്ന് സിജെപി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എവിടെ പൊലീസ് തടയുന്നുവോ അവിടെ സമരം നടത്താനാണ് ആഹ്വാനം. ഇതിനെ കേന്ദ്രസർക്കാർ എങ്ങനെ നേരിടും എന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. നാളെ ഇന്ത്യ സഖ്യം വൻ റാലി നടത്തുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
We appeal to every Indian concerned about the survival of Indian democracy to join us in a massive protest march in Delhi on Monday - against the nationwide Vote Chori orchestrated by the Modi-Shah regime. Yesterday, we held a comprehensive meeting with various leaders to prepare for this march. INDIA MPs, leaders, workers and all concerned citizens will be holding a huge protest march against Gyanesh & Co, and a delegation of our senior leaders will submit a memorandum to the Hon’ble CJI for his intervention in this crisis. Gyanesh must go. There will be no backing down.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) October 10, 2026
ഇന്നത്തെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ കൂടാതെ വോട്ട് ചോർച്ച വിഷയത്തിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷിനെതിരെ ഇന്ത്യ സഖ്യം നാളെയും(തിങ്കളാഴ്ച) ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തും. വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ സംഘം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നിവേദനം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
പ്രതിഷേധക്കടലായി ഡൽഹി
വോട്ട് ചോർച്ച വിഷയത്തിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷിനെതിരെ ഇന്ത്യ സഖ്യം പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്നും നാളെയും ഇന്ത്യ' സഖ്യവും രാജ്യത്തെ യുവാക്കളും വീണ്ടും വൻതോതിൽ തെരുവിലിറങ്ങുെമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
"തിങ്കളാഴ്ച കോൺഗ്രസും 'ഇന്ത്യ' സഖ്യവും രാജ്യത്തെ യുവാക്കളും വീണ്ടും വൻതോതിൽ തെരുവിലിറങ്ങും. ഇത്തവണയും ആ ശബ്ദം രാജ്യമൊട്ടാകെ മുഴങ്ങും - എന്നത്തേക്കാളും ശക്തമായി," എന്നതായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കുവെച്ച മുന്നറിയിപ്പ്.
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ഡൽഹിയിലെ തെരുവുകളിൽ ഭരണഘടന കീറിമുറിക്കപ്പെടുകയും ജനാധിപത്യം ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നിയമത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാർക്ക് കണ്ണുകെട്ടിയിരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കണ്ട് ആവശ്യപ്പെടമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭരണഘടന കീറിമുറിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിശബ്ദരായിരിക്കുമോ? അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൽ ആശങ്ക; പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ ആവശ്യം
മോദി-ഷാ ഭരണകൂടം ആസൂത്രണം ചെയ്ത രാജ്യവ്യാപകമായ 'വോട്ട് ചോർച്ച'യ്ക്കെതിരെ തിങ്കളാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന 'ഇന്ത്യ' സഖ്യത്തിൻ്റെ വമ്പൻ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ പങ്കുചേരാൻ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ച് കോൺഗ്രസ്. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൽ ആശങ്കയുള്ള ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനോടും പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽവ പങ്കുചേരാൻ പാർട്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതായി കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ മാർച്ചിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കായി ഇന്നലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വിവിധ നേതാക്കളുമായി വിപുലമായ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ' സഖ്യത്തിലെ എംപിമാരും നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ആശങ്കയുള്ള പൗരന്മാരും ചേർന്ന് ഗ്യാനേഷിനും സംഘത്തിനുമെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തും. ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ സംഘം ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നിവേദനം സമർപ്പിക്കുമെന്ന വിവരവും കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കാണാൻ ഇന്ത്യ സഖ്യം
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ നടന്ന എല്ലാ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും ഇന്ത്യ സഖ്യം രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിനെ കണ്ട് 'വോട്ട് ചോർച്ച' സംബന്ധിച്ച പരാതി ഉന്നയിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ പ്രസ്താവനകൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി എന്ന ആരോപണം രാഷ്ട്രപതി നിഷേധിക്കാതിരുന്നത് തന്നെ ഞെട്ടിച്ചുവെന്നും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജിക്കായി ലഭ്യമായ എല്ലാ വഴികളും തേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ തിങ്കളാഴ്ച സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്തിനെ കാണാനും അദ്ദേഹത്തിന് നിവേദനം നൽകാനും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചതായും ഗാന്ധി അറിയിച്ചു.
ചൊവ്വാഴ്ച പാർലമെൻ്റിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിനിടെ തടയപ്പെട്ടതുമുതൽ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുണ്ട്; അന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആകാശവാണി ഭവൻ കോംപ്ലക്സിനുള്ളിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തിയിരുന്നു.
ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ
ഡല്ഹിയിലെ പ്രതിഷേധക്കാരെയും നേതാക്കളെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സംഭവത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. സമാധാനപരമായ കൂടിച്ചേരലുകൾക്കുള്ള അവകാശം ഹനിക്കരുതെന്നും, അമിതാധികാരപ്രയോഗം ഒഴിവാക്കി ഏകപക്ഷീയമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവരെ വിട്ടയച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തണമെന്നും യു.എൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
#India: We are concerned by reports of mass detentions of demonstrators, protest leaders, members of civil society organisations, lawyers and journalists, before and during today’s large-scale demonstrations in Delhi. We call on the authorities to ensure that the right to peaceful assembly is fully respected and fulfilled. https://t.co/tqrQyZoXBJ— UN Human Rights (@UNHumanRights) October 10, 2026
എന്നാൽ യു.എൻ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രസ്താവന കേന്ദ്രസർക്കാർ തള്ളി. ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ അവകാശമുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചു. ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനായി ഏതൊരു രാജ്യത്തെയും പോലെ ആവശ്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ സർക്കാരിന് അവകാശമുണ്ട്. ലോകത്ത് നടക്കുന്ന മറ്റു പല പ്രതിഷേധങ്ങളും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്ന യു.എൻ നിലപാടിനെയും ഇന്ത്യ വിമർശിച്ചു.
പ്രത്യേക സിറ്റിംഗ് നടത്താൻ സുപ്രീംകോടതി
കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത സിജെപി പ്രവർത്തകരെ വിട്ടയച്ചെങ്കിലും പ്രധാന നേതാക്കൾ എവിടെ എന്നതിൽ സൂചന ഒന്നും പൊലീസ് പുറത്തുവിടുന്നില്ല. ഏത് ഏജൻസി ആണ് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും വിവരമില്ലെന്ന് സിജെപി പറയുന്നു. അഭിജിത്, സൗരവ്, അശുതോഷ് എന്നിവരെ ഉടനടി വിട്ടയക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡല്ഹി പൊലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് നിലവിലെ നേതൃത്വം കത്ത് നൽകി.
സിജെപി ഇടത് യുവജന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടികൾ ഉണ്ടായെന്ന ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാൻ, ഞായറാഴ്ച അവധി ദിനമായ ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതി പ്രത്യേക സിറ്റിംഗ് നടത്തും. ഡല്ഹിയിൽ അനാവശ്യമായി മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടയ്ക്കുകയോ തീവണ്ടി സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന നിർദേശം ലംഘിച്ചെന്നാണ് അഭിഭാഷകനായ ശൈലേന്ദ്രമണി ത്രിപാഠിയുടെ ഹർജി. സമരനേതാക്കളെ അനധികൃതമായി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതിനെതിരെ ടിഎംസിയുടെ രാജ്യസഭാ എംപി മേനകാ ഗുരുസ്വാമി നൽകിയ ഹർജിയും ഇതോടൊപ്പം പരിഗണിക്കും.
അഭിജീത് ദീപ്കെക്ക് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സൗകര്യമൊരുക്കും
അതിനിടെ, കസ്റ്റഡിയിലുള്ള അഭിജീത് ദീപ്കെയുടെ മുത്തശ്ശി മരണപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മരണവിവരം കൃത്യസമയത്ത് അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും മറിച്ചുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സമരത്തെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിച്ചു. ഇന്ന് മുതൽ ട്രെയിനുകൾ സാധാരണ നിലയിൽ സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് നോർത്തേൺ റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. ഡൽഹി മെട്രോയുടെ അടച്ചിട്ടിരുന്ന 45 സ്റ്റേഷനുകളും വീണ്ടും തുറന്നുവെന്ന് ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
വോട്ട് ചോരി ആരോപണത്തിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ രാജി ആവശ്യത്തിൽ രാജ്യ തലസ്ഥാനം ഇന്നും സംഘർഷ ഭൂമിയാകും. പത്ത് മണിക്ക് വീണ്ടും സമരം നടത്തുമെന്ന് സിജെപി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എവിടെ പൊലീസ് തടയുന്നുവോ അവിടെ സമരം നടത്താനാണ് ആഹ്വാനം. ഇതിനെ കേന്ദ്രസർക്കാർ എങ്ങിനെ നേരിടും എന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. നാളെ ഇന്ത്യ സഖ്യം വൻ റാലി നടത്തുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
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