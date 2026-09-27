'തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യം'; സെപ്റ്റംബർ 30-ന് പ്രമേയത്തിന് രൂപം നൽകാൻ യോഗം ചേരുമെന്ന് കോൺഗ്രസ്
എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ, ബിജെപിയെ ദേശീയതലത്തിൽ തടയുന്നതിനുള്ള വഴികൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പരിഷ്കരണങ്ങൾ എന്നിവ സെപ്റ്റംബർ 30-ന് ചേരുന്ന ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും.
Published : September 27, 2026 at 10:42 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: വിവാദമായ എസ്ഐആർ നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി കോൺഗ്രസ്. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമേയത്തിന് രൂപം നൽകാൻ സെപ്റ്റംബർ 30-ന് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ പിന്തുണ തേടും. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി എസ്ഐആറിൻ്റെ ഭാഗമായി 13 കോടിയിലധികം പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതിൽ പ്രതിപക്ഷം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായ ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ശബ്ദമുയർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സെപ്റ്റംബർ 30-ന് ചേരുന്ന ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ യോഗം എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ, ബിജെപിയെ ദേശീയതലത്തിൽ തടയുന്നതിനുള്ള വഴികൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പരിഷ്കരണങ്ങൾ എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യും.
എസ്ഐആർ നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരായ എസ് എസ് സന്ധു, വിവേക് ജോഷി എന്നിവർ ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകൾ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ അവഗണിച്ചുവെന്ന ആരോപണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനരീതിയിൽ സംശയമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിനായി അവരുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ എസ്ഐആർ നടപടി നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന ആരോപണം. എന്നാൽ, നിലവിലുള്ള എസ്ഐആർ നടപടി വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെയും ബിജെപിയുടെയും നിലപാട്.
സെപ്റ്റംബർ 29-ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകും. ഇതിനു ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ യോഗം ചേരുന്നത്. പാർലമെൻ്റിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര്ക്കെതിരെ പുതിയ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തേക്കും. മുമ്പ്, പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറിയെന്ന് ആരോപിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർക്കെതിരെ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നോട്ടീസ് രാജ്യസഭാ ചെയർമാനും ലോക്സഭാ സ്പീക്കർക്കും സഖ്യം മാർച്ച് 12-ന് നൽകിയിരുന്നു. ലോക്സഭയിലെ 130 അംഗങ്ങളും രാജ്യസഭയിലെ 63 അംഗങ്ങളും ഈ നോട്ടീസിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു.
ഭരണപരമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രമേയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ സി പി രാധാകൃഷ്ണനും ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയും ഏപ്രിൽ 6-ന് ഈ നോട്ടീസുകൾ തള്ളിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയും പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ദുർബലപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇന്ത്യ സഖ്യം സമ്മർദം ചെലുത്തുമെന്ന് സിപിഐ രാജ്യസഭാ എംപി പി സന്തോഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ട്. സിഇസി ഗ്യാനേഷ് കുമാർ സ്ഥാനമൊഴിയണം. അദ്ദേഹം കമ്മിഷൻ്റെ അന്തസ്സിനും വിശ്വാസ്യതയ്ക്കും മങ്ങലേൽപ്പിച്ചു. കമ്മിഷനിൽ പരിഷ്കരണങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. എസ്ഐആർ നടപടി വോട്ടർ പട്ടിക ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനല്ല, മറിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഉപകരിക്കുന്നതെന്നും സന്തോഷ് കുമാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ സഖ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇതിനെതിരെ പോരാടും. ഇതിനകം തന്നെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അവ കൂടുതൽ ശക്തമാകും. പ്രതിപക്ഷം മാത്രമല്ല, എൻഡിഎ സഖ്യകക്ഷികളിൽ ചിലരും സിഇസിക്കെതിരായ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ ആശങ്കാകുലരാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പാർട്ടികൾ ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും. സിഇസിയെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രമേയം ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും കൊണ്ടുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനുള്ളിൽ നിന്നുതന്നെ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ വിശ്വാസ്യതയെക്കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പരാതികൾ ഉയരുമ്പോൾ അതൊരു കേവല ഭരണപരമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമല്ലാതായി മാറുന്നു മറിച്ച്, അത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയമായിത്തീരുന്നു. ഇത്രയും ഗൗരവകരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ, സിഇസി ഗ്യനേഷ് കുമാർ ഉടൻ തന്നെ സ്ഥാനമൊഴിയണം. ഒപ്പം, സംവിധാനത്തിൻ്റെ സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും വിശ്വാസ്യതയും ഉറപ്പാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി കർശനമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും വേണം.
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ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ജനാധിപത്യം മുറിവേൽക്കപ്പെടുമ്പോൾ, മൗനം പാലിക്കുക എന്നത് ഒരു പോംവഴിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വെള്ളിയാഴ്ച സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 28-ന് ജില്ലാ തലത്തിലും പാർട്ടി പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കും.
ഇന്ത്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനാധിപത്യത്തിന് നേരെയുണ്ടായ കടന്നാക്രമണത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മറുപടി പറയണം. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഓരോ പേരിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഗ്യാനേഷ് കുമാർ മറുപടി നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ പോരാട്ടം ഞങ്ങൾ തുടരും. സിഇസിയെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഉന്നയിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭാ എംപി മുഹമ്മദ് ജാവേദ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മfഷൻ ഭരണഘടനയുടേതാണ്, അല്ലാതെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരുടേതല്ല. ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്നോട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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