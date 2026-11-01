ഡൽഹി ഇളക്കിമറിക്കാൻ ഇന്ത്യ മുന്നണി; ഇന്ന് റാംലീല മൈതാനിയിൽ മഹാറാലി, ഷോപ്പിംഗ് നടത്താൻ നിര്ദേശിച്ച് രാഹുല് ഗാന്ധി
വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപകമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഈ നീക്കം. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സംയുക്ത പ്രതിപക്ഷം തെരുവിലിറങ്ങുന്നത്.
Published : November 1, 2026 at 7:36 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സഖ്യമായ ഇന്ത്യാ മുന്നണി ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ സംയുക്ത മഹാറാലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 'വോട്ട് ബച്ചാവോ, ദേശ് ബച്ചാവോ' (വോട്ടവകാശം സംരക്ഷിക്കുക, രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുക) എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ റാംലീല മൈതാനിയിലാണ് റാലി നടക്കുന്നത്.
വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലുമായി (എസ്ഐആര്) ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപകമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഈ നീക്കം. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സംയുക്ത പ്രതിപക്ഷം തെരുവിലിറങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ പ്രതീകാത്മകമായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്കെതിരെ 'പബ്ലിക് ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് ' പ്രമേയവും പാസാക്കിയിരുന്നു.
മിൻ്റോ റോഡിൽ നിന്ന് തുടക്കം; വൻ ജനപങ്കാളിത്തം
ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ മിൻ്റോ റോഡ് - കണോട്ട് പ്ലേസ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നാരംഭിക്കുന്ന 'ചലോ ദില്ലി' മാർച്ചോടെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശക്തിപ്രകടനം ആരംഭിക്കുക. തുടർന്ന് റാംലീല മൈതാനിയിൽ വൻ പൊതുസമ്മേളനം നടക്കും. ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ പ്രമുഖ ദേശീയ നേതാക്കൾ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കും. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പുറമെ വിവിധ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സിവിൽ സൊസൈറ്റികളും റാലിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഉയർത്തുന്ന പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ..
- ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ അടിയന്തര രാജി.
- വോട്ടർപട്ടികയിൽ വരുത്തിയ വിവാദപരമായ പ്രത്യേക പുതുക്കലുകൾ (SIR) റദ്ദാക്കുക.
- ജനാധിപത്യപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുക.
ഡൽഹി കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിൽ; ഗതാഗത നിയന്ത്രണം
റാലിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് തലസ്ഥാനത്ത് വൻ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 4,000-ത്തോളം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തെയും റാംലീല മൈതാനിയിലും പരിസരത്തുമായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷ വിലയിരുത്താൻ ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണവും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI) അധിഷ്ഠിത സിസിടിവി ക്യാമറകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സമ്മേളനം വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന കർശന നിർദേശത്തോടെയാണ് പൊലീസ് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സെൻട്രൽ ഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ കനത്ത ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളും ബസ് റൂട്ടുകളിൽ മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഡല്ഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
പ്രതിഷേധത്തോടൊപ്പം ഷോപ്പിംഗും നടത്താം; വ്യാപാരികളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആഹ്വാനം
नमस्कार, कल लाखों लोग रामलीला मार्च के लिए दिल्ली आ रहे हैं। त्यौहारों का मौसम है। दिवाली, छठ, भाईदूज का समय है। मैं चाहता हूं जो लाखों लोग बाहर से दिल्ली आ रहे हैं, वो यहां के व्यापारियों की मदद करें। प्रोटेस्ट, मार्च, रैली कीजिए, साथ में थोड़ी सी खरीदारी भी कीजिए - व्यापारियों का फायदा हो जाएगा। मैं जानता हूं व्यापारियों को रैली नुकसान नहीं पहुंचाएगी। BJP डरी हुई है इसलिए अफवाह फैला रही है। मगर, दोनों काम करते हैं। कल मार्च होगा, रैली होगी और लाखों लोग हमारे व्यापारियों की छोटी-छोटी दुकानों में से सामान खरीदेंगे। आप सबको बहुत-बहुत प्यार। शुभ दिवाली। जय हिंद। Tomorrow, lakhs of people are coming to Delhi for the Ramlila March. It is the festive season. Diwali, Chhath and Bhai Dooj are here. I want the lakhs of people coming to Delhi from different parts of the country to support the local traders here. Tomorrow, along with protesting, marching and attending the rally, do a little shopping too. It will help our local traders. I know that our rally will not hurt the traders. The BJP is spreading rumours because it is scared. But let’s do both. Tomorrow, there will be a march, there will be a rally, and lakhs of people will also buy things from the small shops of our local traders. Much love to all of you. Happy Diwali. Jai Hind.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 31, 2026
ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ മെഗാ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരോട് ഉത്സവ വേളയിൽ ഡൽഹിയിലെ പ്രാദേശിക വ്യാപാരികളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഒക്ടോബർ 31-ന് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഈ അഭ്യർഥന നടത്തിയത്. ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ റാലി വ്യാപാരികൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി യാതൊരുവിധ ദോഷവും വരുത്തില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. റാലി കാരണം ഡൽഹിയിലെ വ്യാപാരികളുടെ ബിസിനസ് തടസപ്പെടുമെന്ന രീതിയിൽ ബിജെപി വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
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