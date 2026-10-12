ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യം; സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ മാർച്ച്
സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് നടക്കുന്ന മാർച്ചിൽ വൻ ജനപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ.സി വേണുഗോപാൽ
Published : October 12, 2026 at 7:02 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെയും വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെയും പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് കൂറ്റൻ മാർച്ച് നടത്തും. ഇടതുപക്ഷ യുവജന സംഘടനകളും ഇന്ന് തെരുവിലിറങ്ങുന്നതോടെ ഡൽഹി നഗരം പൂർണമായും സമരഭരിതമാകും.
സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് നടക്കുന്ന മാർച്ചിൽ വൻ ജനപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ.സി വേണുഗോപാൽ അഭ്യർഥിച്ചു. വോട്ടവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായുള്ള ജീവൻമരണ പോരാട്ടമാണിതെന്നും, ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും അണിചേരണമെന്നും അദ്ദേഹം എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
I appeal to one and all - join in huge numbers as we march to the Supreme Court tomorrow! This is a battle to save the inalienable right of franchise. We are in a do-or-die battle. Be there to save Indian democracy. #ChaloDilli https://t.co/oD4weiDamz— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) October 11, 2026
തുടരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ
ജന്തർമന്തറിൽ സമരം നടത്തുന്നതിനായി സിജെപി നേതാക്കൾ ഇന്നും പൊലീസിനെ സമീപിച്ച് അനുമതി തേടും. ഇന്നലെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽനിന്നും മോചിതരായ സിജെപി നേതാക്കൾ സമരം ശക്തമായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജി വയ്ക്കുന്നതുവരെ പിന്നോട്ടില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ നിലപാട്. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും അപ്രതീക്ഷിത സമരങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സമരത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് വിളിച്ച വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സിപിഎം നേതാവ് എം.എ ബേബി വിശദീകരിക്കും.
ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ
സമരപരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലേതുപോലെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തോടൊപ്പമുള്ള ചർച്ചകളാകും നടക്കുക. തിങ്കളാഴ്ച സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നേരിൽക്കണ്ട് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ താത്പര്യം അറിയിക്കുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിനിടെ സിജെപിയും വൈകാതെ തന്നെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ഡൽഹിയിലുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ സമരത്തിനായി സജ്ജമായി നിൽക്കുകയാണെന്ന് സിജെപി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് പ്രവർത്തകരുമായി ട്രെയിനുകൾ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും നേതാക്കൾ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
പൊലീസ് നടപടികളും സുരക്ഷയും
പ്രതിഷേധങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഡൽഹിയിൽ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പൊലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഗതാഗതം പൂർണമായും നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് മുന്നിലും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചു. കോട്ടകെട്ടി എത്രനാൾ പൊലീസിന് സമരക്കാരെ തടഞ്ഞുനിർത്താൻ ആകുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ചോദിക്കുന്നത്. കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി ശക്തമായ നിലപാട് എടുത്തിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വരും മണിക്കൂറുകളിലെ പൊലീസിൻ്റെയും സർക്കാരിൻ്റെയും ഇടപെടലുകൾ നിർണായകമാകും.
ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചലനങ്ങൾ
ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെയും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെയും തീരുമാനം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനം സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തെരുവിലിറങ്ങുന്നത്. രാജ്യതലസ്ഥാനം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഈ ജനകീയ മുന്നേറ്റം വരും ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
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