ഇന്ത്യ സഖ്യം നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധം ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാന്, പ്രധാനമന്ത്രി ഭരണഘടനയെ തകർക്കുന്ന സൂത്രധാരനെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് എതിരെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നിരവധി നേതാക്കൾ പിന്തുണ നൽകി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ NSUI പ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
Published : October 13, 2026 at 8:34 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യ സഖ്യം നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഏക ലക്ഷ്യം രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണെന്ന് ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കോൺഗ്രസ് എം.പി.യുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. തൻ്റെ വസതിയിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ, പ്രതിപക്ഷ എം.പി.മാർ, വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ എന്നിവരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം സംസാരിക്കവെ, ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ സർക്കാർ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. ജനാധിപത്യ ഭരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പ്രതിപക്ഷം ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"സമാന്തരമായ മറ്റൊരു പ്രതിഷേധവുമില്ല. ഒരൊറ്റ പ്രതിഷേധമേയുള്ളൂ. ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ആ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ജനാധിപത്യം തകർക്കപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തകർക്കപ്പെട്ടു, ഭരണഘടന കീറിയെറിയപ്പെട്ടു. ഈ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യ ഭരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പോരാടുകയാണ്," രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യപരമായ വിയോജിപ്പുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമരവേദിയായി ജന്തർ മന്തർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
VIDEO | Delhi: NSUI holds flash protest outside Rajeev Chowk Metro Gate no. 7 demanding resignation of CEC Gyanesh Kumar. Security personnel detain protestors. #NSUI #CEC (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/4gdKnyxYeU— Press Trust of India (@PTI_News) October 13, 2026
പ്രധാനമന്ത്രി ഭരണഘടനയെ തകർക്കുന്ന സൂത്രധാരൻ
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ തകർക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന സൂത്രധാരൻ' പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും അത് നടപ്പിലാക്കിയയാൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും പിന്നെ ഗ്യാനേഷ് കുമാറുമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. ഇവർക്കെതിരായ കുരുക്ക് മുറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ തകർത്തിട്ട് അതിൽനിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രതികരിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരായ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് യോഗത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
"ഇന്ത്യ സഖ്യവും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും അവസാനത്തോളം പോരാടും. ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്. എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെയും തെറ്റായ നടപടികൾക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ പോരാടും," ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 20 വർഷം മുമ്പ് കേരളത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (PWD) സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കാലയളവിൽ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ നടത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അച്ചടക്കലംഘനങ്ങളെയും അഴിമതികളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാതി തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫയൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
VIDEO | Patna: All India Students' Association and other student organisations stage a protest against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar at Gandhi Maidan. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/zMRUPNjLc7— Press Trust of India (@PTI_News) October 13, 2026
ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ കേരള സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരുംദിവസങ്ങളിൽ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം, ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ ഇത്തരം അഴിമതിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശക്തമായ നിലപാട് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. ഇക്കാര്യം ഇതിനകം തന്നെ ഡയറക്ടറുടെയും കേരളത്തിലെ അഴിമതി വിരുദ്ധ വിഭാഗത്തിന്റെയും (Anti-Corruption Bureau) പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നും ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനും ബിജെപിക്കുമെതിരെ നേതാക്കൾ
"ഒരേയൊരു ശത്രു മാത്രമേയുള്ളൂ, അത് ബിജെപിയാണ്. ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ബിജെപിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പങ്കുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്നത് സന്തോഷകരമാണ്. ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടം ബിജെപിക്കെതിരെ മാത്രമാണ്... രാജ്യദ്രോഹം ചെയ്തത് ബിജെപിയാണ്."വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെ ഐസ (AISA) നേതാവ് നേഹ ബോറ പറഞ്ഞു
आज मैंने INDIA गठबंधन के नेताओं, विपक्षी सांसदों, छात्र संगठनों और सिविल सोसाइटी के साथियों को अपने घर चाय पर बुलाया है। लोकतंत्र की रक्षा के इस जनांदोलन में हम सब एक साथ हैं - और ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। चाय के बाद हम सभी मिलकर मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। All protests are one. #Unity— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 13, 2026
ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഒരു മാഫിയയാണെന്ന് ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി മോദിയും ഷായും രാജ്യത്തെ ഭീഷണിക്ക് കീഴിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ പ്രക്ഷോഭം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടം തുടരും എന്ന് സിപിഐ(എം) ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ. ബേബി പറഞ്ഞു. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനും വോട്ട് തട്ടിപ്പിൽ (vote chori) പങ്കാളികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ പിന്മാറില്ല എന്ന് ടിഎംസി എംപി സാഗരിക ഘോഷ് പറഞ്ഞു.
അലയടിച്ച് പ്രതിഷേധം
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ NSUI പ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ രാജീവ് ചൗക്ക് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ 7-ാം നമ്പർ ഗേറ്റിന് പുറത്തായിരുന്നു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
I’d like to thank every single person who came out today for this protest. I'd also like to thank the millions of people who showed support in their own way at 3pm. Thank you to the leaders of INDIA bloc, all the workers of the Congress party and workers of the INDIA bloc. Today was a very important day because we needed to show the government that the people of India are not going to be intimidated. You cannot beat us, threaten us, frighten us. We will not accept being bullied. I was wondering where the cowards of the RSS who were beating the young children day before yesterday were. Where were those people? Because I didn’t see them. When we are standing there and when the people of India are standing there, why don’t you come out? Why don’t you wear your little scarves and come out and see what happens? Because you’re essentially, like the Prime Minister of India, bullies. You cannot stand up. You can only use power to fight. So, it’s very heartening to see what happened. I’m proud of everybody. Everybody worked like a team. As I said in my press conference, there are no parallel protests. It’s one protest, and it’s a protest where everybody is standing together. Every single person is going to stand against these killers of our Constitution, these killers of our democracy. And we’re not going to back down. I’d also like to thank everybody from civil society organisations who came, supported us. We value your support, and we love all of you. Thank you all for coming out and defending the idea of India, the idea of the Constitution, the idea of our democracy. I’m extremely proud of every single person who came out on the streets. Thank you. आज के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले हर एक व्यक्ति का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन करोड़ों लोगों का भी धन्यवाद, जिन्होंने दोपहर 3 बजे अपने-अपने तरीके से इस आंदोलन को समर्थन दिया। INDIA गठबंधन के नेताओं, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और INDIA गठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमें सरकार को यह दिखाना था कि भारत की जनता डरने वाली नहीं है। आप हमें मारिए, धमकाइए, डराने की कोशिश कीजिए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम आपकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सोच रहा था कि RSS के वो कायर लोग कहाँ थे, जो परसों हमारे युवा साथियों को पीट रहे थे? कहाँ थे वो लोग? आज तो मुझे उनमें से कोई दिखाई नहीं दिया। जब हम वहाँ खड़े हैं, जब देश की जनता वहाँ खड़ी है, तो तुम बाहर क्यों नहीं आते? अपनी छोटी-छोटी गमछियाँ पहनकर क्यों नहीं बाहर आते हो और देखते हो कि क्या होता है? क्योंकि तुम भी देश के प्रधानमंत्री की तरह सिर्फ़ गुंडागर्दी करना जानते हो। तुममें सामने आकर खड़े होने की हिम्मत नहीं है। तुम सिर्फ़ सत्ता और ताक़त के दम पर लड़ सकते हो। इसलिए आज जो कुछ हुआ, उसे देखकर बहुत खुशी होती है। मुझे आप सभी पर गर्व है। सबने एक टीम की तरह काम किया। जैसा कि मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ये अलग-अलग प्रदर्शन नहीं हैं। यह एक ही आंदोलन है, जिसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हममें से हर एक व्यक्ति संविधान के इन हत्यारों, हमारे लोकतंत्र को कुचलने वालों के ख़िलाफ़ खड़ा होगा। और हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं उन सभी सिविल सोसाइटी संगठनों का भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आज हमारे साथ आए और जिन्होंने हमारा समर्थन किया। आपके समर्थन की हम कद्र करते हैं। हम आप सभी से मोहब्बत करते हैं। भारत की सोच, हमारे संविधान के विचार और हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज सड़कों पर उतरने वाले हर व्यक्ति का धन्यवाद। मुझे उन सभी लोगों पर बेहद गर्व है, जो आज सड़कों पर उतरे। बहुत-बहुत धन्यवाद 🙏 : नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi— Congress (@INCIndia) October 12, 2026
പട്നയിൽ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം. പട്നയിലെ ഗാന്ധി മൈതാനത്ത് ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനും (AISA) മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും ചേർന്ന് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. സിഇസിക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഗ്രൂപ്പുകളും പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഈ പ്രകടനവും നടന്നത്.
ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ നേതാക്കൾ, പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ, വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ, സിവിൽ സൊസൈറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരെ ചായസൽക്കാരത്തിനായി തൻ്റെ വസതിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വിശാലമായ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഒത്തുചേരലെന്ന് എക്സിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം, പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുമെന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സംഘം സംയുക്തമായി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്നും എല്ലാ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒന്നാണ് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Cockroaches with the Tiranga sneaked into Jantar Mantar early this morning before they were picked up by Delhi Police. @AshutoshRanka, @SauravDassss, @AjinkyaCJP along with other team members have been detained. You cannot denotify the resistance, @narendramodi https://t.co/x7B40akCVO— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026
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ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ വെച്ച് ഡൽഹി പോലീസ് സിജെപി (CJP) നേതാവ് അശുതോഷ് രങ്കയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇതിനു പിന്നാലെ, ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ (സിഇസി) ഗ്യാനേഷ് കുമാർ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നത് വരെ സമരം തുടരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രങ്കയുടെ വീഡിയോ പാർട്ടി 'എക്സ്' (X) പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കുവെച്ചു.
Cockroaches with the Tiranga sneaked into Jantar Mantar early this morning before they were picked up by Delhi Police. @AshutoshRanka, @SauravDassss, @AjinkyaCJP along with other team members have been detained. You cannot denotify the resistance, @narendramodi https://t.co/x7B40akCVO— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026
"സിഇസി ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവെക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ പിന്മാറില്ല. സമരം ജന്തർ മന്തറിൽ തന്നെ നടക്കും. ജന്തർ മന്തറിൽ വെച്ചുതന്നെ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവെക്കും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രസ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്രാപിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട രങ്ക കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ന് 10 പേർ വന്നു, നാളെ ആയിരങ്ങൾ വരും, അതിനടുത്ത ദിവസം പതിനായിരം പേർ ജന്തർ മന്തറിലെ സമരത്തിൽ അണിചേരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
VIDEO | Delhi: "Gyanesh Kumar has joined the ruling party's team... He steals votes, protest site and democracy," says CPI(M) leader M A Baby after INDIA bloc meeting at Rahul Gandhi's house. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) #Delhi https://t.co/aHBCqBvD4V— Press Trust of India (@PTI_News) October 13, 2026
പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമെന്ന പദവി ജന്തർ മന്തറിൽ നിന്ന് എടുത്തുമാറ്റിക്കൊണ്ട് പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' (Cockroach Janata Party) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ ആരോപിച്ചു. ഈ നടപടി പ്രതിഷേധങ്ങളെ തടയില്ലെന്നും, രാജ്യത്തുടനീളം സമാനമായ പ്രതിഷേധ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
VIDEO | Delhi: NSUI holds flash protest outside Rajeev Chowk Metro Gate no. 7 demanding resignation of CEC Gyanesh Kumar. Security personnel detain protestors. #NSUI #CEC (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/4gdKnyxYeU— Press Trust of India (@PTI_News) October 13, 2026
"പ്രശ്നം ജന്തർ മന്തർ എന്ന സ്ഥലത്തല്ല, മറിച്ച് പ്രതിഷേധങ്ങളോടാണ്," ദിപ്കെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ദേശീയ പതാകയേന്തി ജന്തർ മന്തറിൽ ഒത്തുകൂടിയ സിജെപി (CJP) നേതാക്കളായ അശുതോഷ് രങ്ക, സൗരവ് ദാസ്, അജിങ്ക്യ എന്നിവരെയും മറ്റ് നിരവധി പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും ഡൽഹി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മൂന്ന് നേതാക്കളെയും മറ്റ് പ്രവർത്തകരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വിവരം പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകനായ അഭിജീത് ദിപ്കെയാണ് 'എക്സ്' (X) പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചത്.
പിന്തുണയുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി
ജനങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വരുതിയിലാക്കാനാവില്ലെന്ന് സർക്കാരിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യ സഖ്യ നേതാക്കൾക്കും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും സിവിൽ സൊസൈറ്റി സംഘടനകൾക്കും പിന്തുണക്കാർക്കും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നന്ദി അറിയിച്ചു.
We are not going to bow down to your dictatorial orders! https://t.co/TZZVGxVEdb— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 13, 2026
എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു: "കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെറിയ കുട്ടികളെ മർദ്ദിച്ച ആർ.എസ്.എസ്. ഭീരുക്കൾ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. എവിടെയായിരുന്നു ആ ആളുകൾ? കാരണം അവരെ ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തുവരാത്തത്? എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ചെറിയ സ്കാർഫുകൾ അണിഞ്ഞ് പുറത്തുവന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുകൂടാ? കാരണം, അടിസ്ഥാനപരമായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെപ്പോലെ നിങ്ങളും അക്രമം കാട്ടുന്നവരാണ് (bullies). നിങ്ങൾക്ക് ധീരമായി നേരിട്ടുനിൽക്കാനാവില്ല. അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് പോരാടാൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയൂ." രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
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