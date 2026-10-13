എസ്ഐആർ വന്നത് അടുത്ത കാലത്ത്, കോൺഗ്രസ് തോൽക്കാൻ തുടങ്ങിയത് രാഹുൽ വന്നപ്പോൾ മുതൽ; പരിഹസിച്ച് അമിത് ഷാ
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങളിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ അമിത് ഷാ രംഗത്തെത്തിയത്.
Published : October 13, 2026 at 8:54 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ രംഗത്തെത്തി. ഗാന്ധിനഗറിലും ഗുജറാത്തിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസിനുണ്ടായ പരാജയത്തിന് വോട്ടർ പട്ടികയിലെ 'സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ' (SIR) കാരണമായോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
നിലവിലെ 'എസ്.ഐ.ആർ' (SIR) നടപടികൾ 2024-ന് ശേഷമാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും, രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതുമുതൽ കോൺഗ്രസ് തുടർച്ചയായി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.ഗുജറാത്തിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, അമിത് ഷായുടെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമായ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്തെ ഗാന്ധിനഗർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ ബിജെപി വൻ വിജയം നേടി. ആകെയുള്ള 44 സീറ്റുകളിൽ 38 എണ്ണവും അവർ സ്വന്തമാക്കി. കൂടാതെ, താര, ഓഖ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ ഭരണവും അവർ നിലനിർത്തി.
ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ നേതാക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾക്കുമായി ചൊവ്വാഴ്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു ചായസൽക്കാരം ഒരുക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ, എസ്.ഐ.ആറിലെ (SIR) ക്രമക്കേടുകൾ എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിലും ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ 'ഏകപക്ഷീയമായ' പ്രവർത്തനരീതിയിലും എതിരായുള്ള പ്രതിരോധം തുടരുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്ത് 'ജനാധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക' എന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സംസാരിക്കവെ, തന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും പരാജയങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാനുള്ള ഒരു ഒഴികഴിവായി 'എസ്.ഐ.ആർ' (SIR) ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
ജനങ്ങൾ മോദിക്കൊപ്പം
ഗുജറാത്തിലെ വമ്പൻ വിജയം വോട്ടർമാരുടെ മനോഭാവമാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ഗുജറാത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ജനങ്ങൾ നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് പിന്നിൽ ഒരു പാറപോലെ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം ഗാന്ധിനഗർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ ബിജെപി തങ്ങളുടെ വോട്ട് വിഹിതം 10 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചു. ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു - ഈ സന്ദേശം രാഹുൽ ഗാന്ധിയിൽ എത്തണമെന്ന് പ്രത്യേകം ആഗ്രഹിക്കുന്നു - കഴിഞ്ഞ 41 വർഷത്തിനിടയിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇവിടെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും വിജയിച്ചിട്ടില്ല," അമിത് ഷാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
രാഹുൽ ജിയോട് എനിക്കൊരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട്. ഈ ഫലത്തിന് കാരണം 'എസ്.ഐ.ആർ' (SIR) ആണെന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്? ബിജെപിയുടെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ജനപ്രീതിയെ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുകയാണോ? നിങ്ങൾ ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ അധികാരത്തിലിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ 41 വർഷത്തിനിടെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും വിജയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഗൗരവമായ ആത്മപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള വിഷയമാണിത്.അടുത്തിടെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി എന്നീ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടന്നു. അവിടെയും കോൺഗ്രസിന് ഒരൊറ്റ സീറ്റ് പോലും നേടാനായില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിവിധ പാർട്ടികളുടെ പ്രവർത്തകരെ അണിനിരത്തിയും ന്യൂഡൽഹിയിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തെ സംഘടിപ്പിച്ചും രാജ്യത്തിന്റെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.രാജ്യത്തിന്റെ ശബ്ദം നിലകൊള്ളുന്നത് വയലുകളിലും കൃഷിയിടങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും വിദൂര മലനിരകളിലും വനങ്ങളിലും നദീതീരങ്ങളിലുമാണ്. അവിടെയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസിന് സ്വാധീനമില്ല.
ബീഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങി പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പതിറ്റാണ്ടുകളായി ജനങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ തള്ളിക്കളയുകയും പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.ഇന്നും കോൺഗ്രസ് പിന്തുടരുന്ന ഇത്തരം നിഷേധാത്മക രാഷ്ട്രീയം അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല. അവർ ജനങ്ങളെ മനസിലാക്കുകയും അവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും വേണം. 2029-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ സഹപ്രവർത്തകർക്കും ബിജെപിയും എൻഡിഎയും വീണ്ടും കനത്ത പരാജയം സമ്മാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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