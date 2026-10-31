ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ 'കുറ്റവിചാരണ'; രാംലീല മൈതാനത്ത് നാളെ മഹാറാലി
ഇന്നലെ നടത്താനിരുന്ന പരിപാടി മഴ കാരണം മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
Published : October 31, 2026 at 7:27 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതീകാത്മക പൊതു കുറ്റവിചാരണ ഇന്ന് നടക്കും. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ വസതിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30നാണ് പരിപാടി. ഇതിന് പിന്നാലെ നവംബർ ഒന്നിന് ഡൽഹി രാംലീല മൈതാനത്ത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ മഹാറാലിയും സംഘടിപ്പിക്കും.
പ്രതീകാത്മക കുറ്റവിചാരണ
മുൻ ലോക്സഭ സ്പീക്കർ മീരാ കുമാർ അധ്യക്ഷയാകുന്ന പ്രതിഷേധ ചടങ്ങിൽ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമേയം മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ അവതരിപ്പിക്കും. 21 പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ, വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിലൂടെ വോട്ടവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, പൗരാവകാശ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ 30 പേർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കും. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മറുപടിക്ക് പിന്നാലെ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പുറത്താക്കിയതായുള്ള പ്രഖ്യാപനവും ഈ വേദിയിൽ വച്ച് നടത്തും. ഇന്നലെ നടത്താനിരുന്ന പരിപാടി മഴ കാരണം മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിനകത്തെ ഐക്യമില്ലായ്മയാണ് പരിപാടി മാറ്റിവയ്ക്കാൻ കാരണമെന്ന് ബിജെപി പരിഹസിച്ചിരുന്നു.
രാംലീല മൈതാനത്തേക്ക് മഹാറാലി
പൊതു കുറ്റവിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം നാളെ രാംലീല മൈതാനത്ത് വൻ പ്രതിഷേധ റാലിയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മിൻ്റോ റോഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കൊണാട്ട് പ്ലേസ് വഴി രാംലീല മൈതാനത്ത് എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ തുടങ്ങി ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും റാലിയിലേക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി ക്ഷണിച്ചു. ദീപാവലി വരെ ഇത്തരം തുടർ സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.
കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം തകർക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വോട്ടവകാശം നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ പ്രതിഷേധവും വൈകാരികമായ വേദനയും ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്. റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് വരുന്നവരെ തടയാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ശ്രമിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, ഹരിയാന, തെലങ്കാന, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും സാധാരണക്കാരെയും അതിർത്തികളിൽ തടയുകയാണ്. റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്ര പേർ എത്തുമെന്നും എത്ര പേരെ തടയാൻ കഴിയുമെന്നും നോക്കിയാൽ രാജ്യത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാകുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, റാലിയിലേക്ക് ആളുകളെ കിട്ടാത്തതിനാലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇത്തരം ന്യായീകരണങ്ങൾ നിരത്തുന്നതെന്ന് ബിജെപി തിരിച്ചടിച്ചു.
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