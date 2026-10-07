ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധം ഇരമ്പുന്നു; ഛത്തീസ്ഗഡ് സന്ദർശനം റദ്ദാക്കി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ
ഇന്നും നാളെയുമായി ഛത്തീസ്ഗഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ റായ്പൂരിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും നടത്താനിരുന്ന സന്ദർശനമാണ് ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യങ്ങളെ തുടർന്ന് കമ്മിഷണർ മാറ്റിവച്ചത്
Published : October 7, 2026 at 6:33 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധം ഇരമ്പുന്നതിനിടെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ തൻ്റെ ഛത്തീസ്ഗഡ് സന്ദർശനം റദ്ദാക്കി. വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് കമ്മിഷണറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് നടന്ന മാർച്ചിൽ ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പാർലമെൻ്റിലെ മകർ ദ്വാറിൽനിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഓഫിസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിലാണ് വൻ സംഘർഷമുണ്ടായത്.
സന്ദർശനം റദ്ദാക്കി കമ്മിഷണർ
ഇന്നും നാളെയുമായി ഛത്തീസ്ഗഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ റായ്പൂരിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും നടത്താനിരുന്ന സന്ദർശനമാണ് ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യങ്ങളെ തുടർന്ന് കമ്മിഷണർ മാറ്റിവച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടങ്ങുന്ന സംഘത്തിനൊപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന യാത്രയായിരുന്നു ഇത്. ഇന്നലെ രാത്രി വൈകിയും ജ്ഞാനേഷ് കുമാറും മറ്റ് രണ്ട് കമ്മിഷണർമാരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ആസ്ഥാനത്ത് തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, കെ.സി വേണുഗോപാൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നലെ നടന്ന വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ തന്നെ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അറസ്റ്റ്
ഇരുമ്പുവേലികൾ തീർത്ത് പൊലീസ് മാർച്ച് തടഞ്ഞതോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ബാരിക്കേഡിന് മുകളിലൂടെ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പൊലീസ് ബലമായി പിടികൂടി വലിച്ചിഴച്ച് വാഹനത്തിൽ കയറ്റി കിങ്സ്വേ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഉദയ് ഭാനു ചിബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വോട്ടർപട്ടികയിലെ കൃത്രിമത്വത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറുമായി ഔദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ച മാത്രമാണ് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളെ തടയുന്നതിലൂടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭയമാണ് വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും പ്രതിഷേധം ഇവിടെ അവസാനിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത നേതാക്കളെ പിന്നീട് വിട്ടയച്ചു.
സഖ്യകക്ഷികളുടെ അതൃപ്തി
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ആരംഭിച്ച മാർച്ചിനും സംഘർഷങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ ആകാശവാണി ഭവന് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തിയിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കെ.സി വേണുഗോപാലും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്ത ഈ സമരം വൈകിട്ട് 7.45നാണ് പൊലീസ് ഇടപെട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ മറ്റ് കക്ഷികളുമായി കൂടിയാലോചന നടത്താതെ കോൺഗ്രസ് ഏകപക്ഷീയമായി കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തിയതിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ മറ്റ് നേതാക്കൾക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സഖ്യകക്ഷികളുമായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആശയവിനിമയം നടത്തിവരികയാണ്. ഡൽഹിയിൽ തുടരാൻ എം.പിമാരോട് അഭ്യർഥിച്ച കോൺഗ്രസ്, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ്.
തുടർ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഗതാഗതക്കുരുക്കും
ഒക്ടോബർ 10ന് ജന്തർ മന്ദിറിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ അനുമതി തേടി സി.ജെ.പി നേതാവ് സൗരവ് ദാസ് രാവിലെ പത്തിന് പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി. എന്നാൽ ഡൽഹി പൊലീസ് ഇതിന് അനുമതി നൽകാൻ സാധ്യതയില്ല. എവിടെ പൊലീസ് തടയുന്നുവോ അവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കാനാണ് സി.ജെ.പിയുടെ തീരുമാനം. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, എൻ.എസ്.യു.ഐ, ഐസ, എസ്.എഫ്.ഐ, ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ, എ.ഐ.എസ്.എഫ് തുടങ്ങിയ വിദ്യാർഥി യുവജന സംഘടനകളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്.
വിദ്യാർഥികൾ കൂട്ടത്തോടെ പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നത് തടയാൻ ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപറേഷൻ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. രാജീവ് ചൗക്ക്, ന്യൂഡൽഹി, സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തുടങ്ങി 11 പ്രധാന മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഗേറ്റുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി. ഇതോടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ വഴിയിലാവുകയും തലസ്ഥാനത്ത് വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
പൊലീസിന് ബോഡി കാമറ
മുൻപ് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മർദനവും കൈയേറ്റവും ഉണ്ടായെന്ന ആരോപണം ശക്തമായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുരക്ഷാചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഇത്തവണ ബോഡി കാമറ നിർബന്ധമാക്കി. ജനക്കൂട്ടവുമായുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ സുതാര്യമാക്കാനും തത്സമയ വിവരങ്ങൾ പകർത്താനുമാണ് ഈ നടപടി. ഇതിനിടെ, ജന്തർ മന്ദിറിൽ മുൻപ് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ വിദ്യാർഥി നേതാവിൻ്റെ പിതാവിനെ മർദിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഹിന്ദുത്വ നേതാവ് സ്വതന്ത്ര ഭരദ്വാജിന് ഡൽഹി കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെയായിരുന്നു ഇയാൾ അക്രമം നടത്തിയത്.
Also Read:- അർധരാത്രിയില് ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ; രാഹുല് ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കയും കസ്റ്റഡിയില്, എംപിമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി