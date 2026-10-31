മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്കെതിരെ 'ഇന്ത്യ' മുന്നണിയുടെ ജനകീയ ഇംപീച്ച്മെന്റ്; ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ആറ് ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ!
മുൻ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ മീരാ കുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ 10 രാജാജി മാർഗിലെ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലാണ് ഈ നടപടികൾ നടന്നത്.
By PTI
Published : October 31, 2026 at 5:18 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (സി.ഇ.സി) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ കുറ്റപത്രവും 'ജനകീയ ഇംപീച്ച്മെന്റും ' പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ 'ഇന്ത്യ' മുന്നണി. ഇന്നു ഡൽഹിയിൽ നടന്ന പ്രതീകാത്മക ഇംപീച്ച്മെന്റ് പരിപാടിയിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ സി.ഇ.സിക്ക് എതിരെ ആറ് പ്രധാന ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തി, വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് 13.2 കോടിയോളം വരുന്ന വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കി, പാർലമെന്റിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ഫോം 6 ഏകപക്ഷീയമായി തിരുത്തിയെഴുതി, ഇ.സി.ഐ.നെറ്റ് വഴി വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പൂർണ നിയന്ത്രണം അനാവശ്യമായി കൈക്കലാക്കി, മറ്റ് രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരെ തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഭരണനടപടികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിനിർത്തി, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നിവയാണ് ഖാർഗെ ഉന്നയിച്ച ആറ് ആരോപണങ്ങൾ.
𝐑𝐞𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐅𝐨𝐫 𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐚𝐜𝐡𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐎𝐟 𝐌𝐫. 𝐆𝐲𝐚𝐧𝐞𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫, 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫 𝐎𝐟 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚. 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐈𝐗 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐆𝐄𝐒 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍𝐒𝐓 𝐇𝐈𝐌 👇 1️⃣ Conspired to Steal Elections 2️⃣ Deleted 13.2 Crore Voters 3️⃣ Rewrote Form 6 Without Parliamentary Oversight or Knowledge 4️⃣ Seized the Electoral Rolls Through ECINET 5️⃣ Shut Out the Other Two Commissioners 6️⃣ Acted at the Behest of Modi and Shah : Congress President Shri @kharge at the Public Impeachment of CEC Gyanesh Kumar— Congress (@INCIndia) October 31, 2026
ഡൽഹിയിൽ പെയ്ത കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന പ്രതീകാത്മക ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. മുൻ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ മീരാ കുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ 10 രാജാജി മാർഗിലെ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലാണ് ഈ നടപടികൾ നടന്നത്.
കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുകയും ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉപസംഹാര പ്രസംഗം നടത്തുകയും ചെയ്തു. പരിപാടിയിൽ എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ജയറാം രമേശ്, കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ ഡെറക് ഓബ്രിയൻ, മഹുവ മൊയ്ത്ര, സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ്, എം.പി ധർമേന്ദ്ര യാദവ്, ശിവസേന (യു.ബി.ടി) നേതാവ് അരവിന്ദ് സാവന്ത്, സി.പി.ഐ (എം) രാജ്യസഭാ എം.പി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ ബേബി, എം.പി വി. ശിവദാസൻ, സി.പി.ഐ നേതാവ് പി. സന്തോഷ് കുമാർ, ആർ.ജെ.ഡി നേതാവ് സഞ്ജയ് യാദവ്, ആർ.എസ്.പി നേതാവ് എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഉദിത് രാജ് തുടങ്ങി ഇരുപത്തൊന്നോളം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളും പ്രമുഖ വ്യക്തികളും പങ്കെടുത്തു.
LIVE: The Public Impeachment of CEC Gyanesh Kumar, 10 Rajaji Marg, New Delhi https://t.co/qjQrxdYmtr— Congress (@INCIndia) October 31, 2026
തങ്ങൾക്ക് സി.ഇ.സി ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനോട് വ്യക്തിപരമായ ശത്രുതയില്ലെന്നും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ആവശ്യമെന്നും ഖാർഗെ വ്യക്തമാക്കി. സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ (SIR) നടപടികൾ ഉടൻ നിർത്തിവെക്കണമെന്നും വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും മുന്നണി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇതിനിടെ ഞായറാഴ്ച ഡൽഹിയിലെ രാംലീല മൈതാനിയിൽ 'ചലോ ഡൽഹി' റാലിയും വലിയ പ്രതിഷേധമാർച്ചും സംഘടിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് 'ഇന്ത്യ' സഖ്യം. പൊതുജനങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളും യുവാക്കളും സ്ത്രീകളും തൊഴിലാളികളും പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ റാലിയിൽ വൻ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. റാലി തടയാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരും പൊലീസും ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസും മറ്റ് നേതാക്കളും ആരോപിച്ചു. എങ്കിലും പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ തലസ്ഥാനത്ത് എത്തുമെന്നും ഈ ജനകീയ പ്രതിഷേധം രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവാകുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ വ്യക്തത വരുത്തി. അഭിജീത് ദിപ്കേ നേതൃത്വം നൽകുന്ന കോക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയും ഈ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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