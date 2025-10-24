ETV Bharat / bharat

ഭരണകക്ഷിയായ എൻ‌ഡി‌എയെ സമ്മർദത്തിലാക്കുക എന്ന തന്ത്രപരമായ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഈ സീറ്റ് പ്രഖ്യാപനം എന്നാണ്‌ വിലയിരുത്തൽ.

Former Chief Minister of Rajasthan Ashok Gehlot pose for a group photo with RJD Leader Tejashwi Yadav and All India Congress Commitee's Bihar in-charge, Krishna Allavaru and others, in Patna on Wednesday. (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 24, 2025 at 10:01 AM IST

2 Min Read
പട്‌ന: സീറ്റ് വിഭജനത്തിലും സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനത്തിലും വലിയ ഭിന്നതകള്‍ക്കും വിള്ളലുകള്‍ക്കുമൊക്കെ സാക്ഷിയായ ഇന്ത്യാ സഖ്യം, തങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നവംബർ 14 നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫല പ്രഖ്യാപനം എന്നിരിക്കേയാണ് നേരത്തേയുള്ള ഈ പ്രഖ്യാപനം. ആർജെഡിയുടെ തേജസ്വി യാദവിനെ ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് മുകേഷ് സഹാനിയെ ഡെപ്യൂട്ടി ആയും കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗീകരിച്ചു.

ഈ ഔദ്യോഗിക സീറ്റ് പ്രഖ്യാപനം മറ്റ് രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടികളെ സമ്മർദത്തിലാക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാസഖ്യകക്ഷികള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 പതിറ്റാണ്ടുകളായി അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഭരണകക്ഷിയായ എൻഡിഎയെ പുറത്താക്കാനുള്ള ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കമായാണ് രാഷ്‌ട്രീയ ലോകവും ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.

ബിഹാറിലെ 243 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നവംബർ 6, 11 തീയതികളിലായി നടക്കുന്നത്. എല്ലാ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളുമായും ചര്‍ച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി തേജസ്വിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അശോക് ഗെഹ്‌ലോട്ട് പട്‌നയിൽ നടന്ന സംയുക്ത വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, സംസ്ഥാനത്തെ അരികുവത്‌കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിപക്ഷ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിലെ ഐക്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം നൽകാനും ഈ പ്രഖ്യാപനം സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സീറ്റ് വിഭജന, സ്ഥാനാർഥി നിർണയ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിച്ച ഭിന്നതയുടെ പ്രതിച്ഛായ മാറ്റാനും ഇതുപകരിക്കുമെന്ന് നേതൃത്വം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

എൻഡിഎ ഇപ്പോൾ നേതൃസ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയെയും നാമനിർദേശം ചെയ്‌തു. നേതൃത്വ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം കൃത്യമായ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷം ഐക്യത്തിലാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണിത്. അതേസമയം എൻഡിഎ ഇപ്പോൾ നേതൃസ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കാൻ തയാറാകുമോ എന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ചോദിക്കുന്നത്.

"പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിതീഷ് കുമാറിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ബിജെപി അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നു, എൻഡിഎ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ വോട്ടർമാർ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളെയും വിലയിരുത്തും" എന്ന് എഐസിസി ഉദ്യോഗസ്ഥനും ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള എഐസിസി നിരീക്ഷകരിൽ ഒരാളുമായ അവിനാശ് പാണ്ഡെ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ഒക്‌ടോബർ 22ന്, ആർജെഡി നേതാവ് ലാലു പ്രസാദിനെയും തേജസ്വി യാദവിനെയും കാണാനും സഖ്യത്തിനുള്ളിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഗെഹ്‌ലോട്ടിനെ അയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യാ സഖ്യം ഐക്യ പ്രകടനം നടത്തിയപ്പോൾ രാഹുൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും വ്യാഴാഴ്‌ച സമവായം പ്രകടമായിരുന്നു.

"ഗെഹ്ലോട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. എല്ലാ സഖ്യകക്ഷികളും പരിഗണിക്കുന്ന മുതിർന്ന നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. ബ്ലോക്കിൻ്റെ സംയുക്ത പ്രചാരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കും. പ്രധാനമായും എൻഡിഎ സർക്കാരിൻ്റെ പരാജയങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും അത്" എന്ന് അവിനാശ് പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു.

"പതിറ്റാണ്ടുകളായി മുഖ്യമന്ത്രിയായി നിതീഷ് കുമാറിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് കാവി പാർട്ടി അധികാരം അസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ഇത്തവണ അവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിക്കും. കാരണം അവർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി കസേര വേണം" എന്ന് ജാവേദ് പറഞ്ഞു.

