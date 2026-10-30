ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ പരസ്യവിചാരണ; ഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് മോക്ക് പാർലമെൻ്റ്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നടപടികളിലെ സുതാര്യതയില്ലായ്മയും വോട്ടർപട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിപക്ഷം വേറിട്ട പ്രതിഷേധം
Published : October 30, 2026 at 6:25 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് പരസ്യവിചാരണ സംഘടിപ്പിക്കും. രാജ്യസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ വസതിയിൽ വൈകിട്ട് മൂന്നിനാണ് പ്രതീകാത്മക ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് നടപടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മോക്ക് പാർലമെൻ്റ് നടക്കുക. മുൻ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ മീരാകുമാർ പരിപാടിയിൽ സ്പീക്കറായി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.
പ്രതീകാത്മക ഇംപീച്ച്മെൻ്റ്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നടപടികളിലെ സുതാര്യതയില്ലായ്മയും വോട്ടർപട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിപക്ഷം വേറിട്ട പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുക. തുടർന്ന് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ പ്രധാന കക്ഷിനേതാക്കൾ പ്രമേയത്തിന്മേൽ സംസാരിക്കും. വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതുൾപ്പെടെയുള്ള ദുരനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ട സാധാരണക്കാരും തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വേദിയിൽ പങ്കുവയ്ക്കും.
കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാകും മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തുക. തുടർന്ന് പ്രതീകാത്മക ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കും. എംപിമാരുടെ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധത തുറന്നുകാട്ടാനാണ് ഇത്തരമൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തിൻ്റെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാകും നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുക.
സമീപകാലത്തായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കുള്ളത്. ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായി കമ്മിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും, പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്കെതിരായ പരാതികളിൽ അതിവേഗം നടപടിയെടുക്കുമ്പോൾ ഭരണപക്ഷ നേതാക്കളുടെ ചട്ടലംഘനങ്ങൾക്ക് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നുവെന്നുമാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം. ഇതിനുപുറമെ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത സംബന്ധിച്ചും വിവിപാറ്റ് സ്ലിപ്പുകൾ പൂർണമായും എണ്ണണമെന്ന ആവശ്യത്തിലും കമ്മിഷൻ സ്വീകരിച്ച നിഷേധാത്മക നിലപാടും പ്രതിപക്ഷത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ തന്നെ നേരിട്ട് തിരിയാൻ പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിച്ചത്. ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പ്രതീകാത്മക വിചാരണയെ ഇന്ത്യാ സഖ്യം നോക്കിക്കാണുന്നത്.
ബദൽ മോക്ക് പാർലമെൻ്റ്
അതേസമയം ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ സിറ്റിസൺസ് ഫോർ ഡെമോക്രസി എന്ന സംഘടനയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ മോക്ക് പാർലമെൻ്റിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി എൻഡിഎംസി കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിൽ ഇതേസമയം തന്നെ ഇവർ ബദൽ മോക്ക് പാർലമെൻ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രതിപക്ഷം അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നാരോപിച്ചാണ് സിറ്റിസൺസ് ഫോർ ഡെമോക്രസി പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. ഇരുവിഭാഗത്തിൻ്റെയും പരിപാടികൾ ഒരേസമയം നടക്കുന്നതിനാൽ തലസ്ഥാനത്ത് കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ഇതിനുപുറമെ വരും ദിവസങ്ങളിലും ഡൽഹിയിൽ കൂടുതൽ സമരപരിപാടികൾക്കാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യം രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാം തീയതി രാംലീലാ മൈതാനിയിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ വലിയ റാലി നടക്കും. എന്നാൽ ഈ റാലി മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിലെ വ്യാപാരികൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗതാഗതക്കുരുക്കും കച്ചവടത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ്, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ മമതാ ബാനർജി എന്നിവർക്ക് വ്യാപാരികൾ കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും മുൻനിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തന്നെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.
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