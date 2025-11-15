"ബിഹാറില് വോട്ടു കൊള്ള, ഡാറ്റ ശേഖരിക്കണം", ആവശ്യവുമായി ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ നേതാക്കള്
ഡൽഹിയിലെ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ വസതിയിൽ വച്ചായിരുന്നു പാട്ടി നേതാക്കളുടെ യോഗം.
Published : November 15, 2025 at 2:56 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുമായുടെ വീട്ടിൽ യോഗം ചേർന്ന് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മഹാസംഖ്യത്തിൻ്റെ പരാജയം, പാർട്ടിയുടെ പ്രകടനം എന്നിവയെ കുറിച്ച് യോഗത്തില് സംസാരിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ വസതയിൽ വച്ച് നടന്ന യോഗത്തിൽ മിക്ക പാർട്ടി നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു.
ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയും സംസാരിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ബിഹാറിൽ നടന്നത് വോട്ടു കൊള്ളയാണെന്നും ഡാറ്റ ശേഖരിക്കണമെന്നും നോതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അപാകതകള് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.
അതേസമയം, ഇത്തവണ കോണ്ഗ്രസ് ദയനീയ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. 61 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച കോണ്ഗ്രസ് വെറും 6 സീറ്റുകളില് മാത്രമാണ് വിജയിച്ചത്. 2020 ലെ ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ച 70 സീറ്റുകളിൽ 19 എണ്ണത്തിലും വിജയിച്ചിരുന്നു. പാർട്ടിയുടെ പ്രകടനം അവലോകനം ചെയ്യുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഭരണഘടനയുടെയും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും സംരക്ഷണത്തിനായി കോൺഗ്രസ് ഇനിയും പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 203 സീറ്റുകളുമായി എന്ഡിഎ വന് വിജയം നേടി ബിഹാറില് അധികാരത്തിലെത്തിയിരുന്നു. ബിജെപി 89 സീറ്റുകളോടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായപ്പോള് ജെഡിയു 85 സീറ്റുകള് നേടി രണ്ടാമതെത്തി. മറുവശത്ത് ഇന്ത്യാ സഖ്യം 34 സീറ്റുകള് മാത്രം നേടിയപ്പോള് ആര്ജെഡി 24, കോണ്ഗ്രസ് ആറ് എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രധാന കക്ഷികളുടെ പ്രകടനം.
പ്രതികരിച്ച് ജയറാം രമേശ്
വോട്ട് ചോരിയാണ് മഹാഗത്ബന്ധൻ്റെ പരാജയത്തിന് കാരണെമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി ജയറാം രമേശ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ എന്നിവരെയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ സൂത്രധാരൻമാരെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ജനാധിപത്യത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്നും ജയറാം രമേശ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ആഘോഷിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
ബിഹാറിലെ ജനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എൻഡിഎ എന്ന് വിധി എഴുതിയെന്നും ഇത് വികസനത്തിന് നൽകിയ വോട്ടാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കി. ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയ ആഘോഷ ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 'സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും ജംഗിൾ രാജിനെ തള്ളി. എസ്ഐആറിനെ അവർ ഇരുകൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു' എന്നും നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.
കള്ളം പറയുന്നുവർ ഇത്തവണ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും ജനത്തിന് വേണ്ടത് വേഗത്തിലുള്ള വികസനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പത്ത് മണിക്കൂർ നീണ്ട വോട്ടെണ്ണൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭരണകക്ഷി സഖ്യം ചരിത്രവിജയത്തിലേക്കാണ് നടന്നുകയറിയത്. മിക്ക എക്സിറ്റ് പോളുകളും എൻഡിഎയുടെ വിജയം പ്രവചിച്ചെങ്കിലും ഇത്രയും വലിയ ലീഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.
