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'ജയിച്ചാൽ കൈയടി, തോറ്റാൽ തെറി'; പ്രതിപക്ഷത്തെ പരിഹസിച്ച് ഡൽഹിയിൽ കൂറ്റൻ ബോർഡുകൾ

ആരാണ് പോസ്റ്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും ബിജെപി ഇതിനകം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി.

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INDIA bloc meeting underway in Delhi (Screengrab)
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By PTI

Published : September 30, 2026 at 12:56 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ നിർണായക യോഗം ഡൽഹിയിൽ ചേരാനിരിക്കെ, പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ പരിഹസിച്ച് തലസ്ഥാനത്ത് പോസ്റ്ററുകൾ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഇരട്ടത്താപ്പുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂറ്റൻ ബോർഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

ആരാണ് പോസ്റ്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും ബിജെപി ഇതിനകം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഇന്ത്യ മുന്നണി യോഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു. യോഗം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ രാഹുലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുകയാണെന്ന് ബിജെപി മീഡിയ വിഭാഗം നാഷണൽ കൺവീനർ ആശിഷ് ഉഷ അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ മുന്നണി യോഗത്തിൽ ആരൊക്കെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് വ്യക്തമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. ചിലരുടെ മുഖങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്രമാത്രമാണ്, ചില നിർബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം, അല്ലാതെ ആരും വെറുതെ അവിശ്വസ്തരാകില്ല എന്ന ഹിന്ദി കവിതയും അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചു. യോഗത്തെക്കുറിച്ചല്ല, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ഉയരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പോസ്റ്ററുകളിലെ പരിഹാസം

ജയിക്കുമ്പോൾ, തോൽക്കുമ്പോൾ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചാണ് ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജയിക്കുമ്പോൾ എന്നതിന് താഴെ എസ്.ഐ.ആർ കോൺഗ്രസിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന കോൺഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂരിൻ്റെ വാക്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തോൽക്കുമ്പോൾ എന്നതിന് താഴെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അതിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഒന്നുതന്നെയാണ്, എന്നാൽ കഥ മാറുന്നു എന്ന വരികളോടെയാണ് ഈ പോസ്റ്റർ അവസാനിക്കുന്നത്.

കാപട്യം അതിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റർ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരായ ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പില്ല എന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ വാക്കുകൾ ജയിക്കുമ്പോൾ എന്നതിന് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തോൽക്കുമ്പോൾ എന്നതിന് താഴെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന പശ്ചിമബംഗാൾ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ വാക്കുകളാണുള്ളത്. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റർ. ജയിച്ചാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് കൈയടി, തോറ്റാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് തെറി എന്നർഥം വരുന്ന ഹിന്ദി വാചകങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. മമത ബാനർജി, അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ ചിത്രങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ യോഗം

അതേസമയം, ഇൻഡി സഖ്യം എന്ന പ്രയോഗത്തിനെതിരെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡെറക് ഒബ്രിയാൻ രംഗത്തെത്തി. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഇൻക്ലൂസീവ് അലയൻസ് (ഇന്ത്യ) എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിൻ്റെ പൂർണരൂപമെന്നും ബിജെപി അത് മനഃപൂർവം ഇൻഡി സഖ്യം എന്ന് വളച്ചൊടിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗോദി മീഡിയ ഇതിനെ ഇന്ത്യ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.

എസ്.ഐ.ആർ നടപടികളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് സംയുക്ത പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനുമുള്ള കർമപദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകാനാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണി നേതാക്കൾ ഇന്ന് യോഗം ചേരുന്നത്. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറെ നീക്കാൻ ലോക്‌സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള കരട് നോട്ടിസ് തയ്യാറായതായും യോഗത്തിൽ ഇതിന് അംഗീകാരം നൽകുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

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കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, മുൻ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി, എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ജയറാം രമേശ്, കെ സി വേണുഗോപാൽ, തൃണമൂൽ നേതാക്കളായ മമത ബാനർജി, അഭിഷേക് ബാനർജി എന്നിവർക്ക് പുറമെ എസ്പി, സിപിഐ, സിപിഎം, എൻസിപി (എസ്പി), ശിവസേന (യുബിടി) തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളിലെ നേതാക്കളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. എന്നാൽ ഡിഎംകെ, എഎപി എന്നീ പാർട്ടികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ രാജ്യസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കുകളുള്ളതിനാൽ എസ്പി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. പകരം പ്രതിനിധികളെ അയക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

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TAGGED:

ELECTION COMMISSION OF INDIA
BJP MOCKS RAHUL GANDHI
MAMATA BANERJEE TMC NEWS
OPPOSITION ALLIANCE JOINT PROTEST
INDIA BLOC DELHI MEETING

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