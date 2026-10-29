ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ സഖ്യം; നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന 'പൊതു കുറ്റവിചാരണ'ക്ക് അന്തിമ രൂപം നൽകി നേതാക്കൾ
ഇന്ന് ബെംഗളൂരുവിലെ ഖാർഗെയുടെ വസതിയിലാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ നേതാക്കൾ യോഗം ചേർന്നത്.
By PTI
Published : October 29, 2026 at 4:31 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ട് കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പ്രതീകാത്മക പ്രതിഷേധവുമായി ഇന്ത്യ സഖ്യം . കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷന് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ വസതിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ (സിഇസി) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പൊതു കുറ്റവിചാരണ (public impeachment) നടപടികൾക്ക് ഇന്ത്യാ സഖ്യം നേതാക്കൾ അന്തിമ രൂപം നൽകി.
ഇന്ന് ബെംഗളൂരുവിലെ ഖാർഗെയുടെ വസതിയിലാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ നേതാക്കൾ യോഗം ചേർന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ മോക്ക് പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിനായി ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ പിന്തുടരേണ്ട പൊതു കുറ്റവിചാരണ നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ് യോഗം ചേർന്നത്.
കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്ര, ജയറാം രമേശ്, കെ. സി. വേണുഗോപാൽ, ടിഎംസിയുടെ ഡെറക് ഒബ്രയാൻ, സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ ഹരേന്ദ്ര മാലിക്, ജെഎംഎമ്മിൻ്റെ മഹുവ മാജി, സിപിഎമ്മിൻ്റെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്, സിപിഐയുടെ സന്തോഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് ഖാർഗെ
ഗ്യാനേഷ് കുമാർ നടത്തിയ വോട്ട് കൊള്ളയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണെന്ന് ബെംഗളൂരുവിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. "ഞങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. ഇനിയും പ്രതിഷേധിക്കും. എല്ലാ പാർട്ടികളും ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നാളെ പോലും മോക്ക് പാർലമെൻ്റ് ഉണ്ട്, നവംബർ 1 ന് ഞങ്ങൾ റാലി നടത്തും. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കും. ഞങ്ങൾ പോരാടും. ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ പോരാടിയില്ലെങ്കിൽ, ആളുകൾ ഉണർന്നിരിക്കില്ല," മല്ലികാർജുന് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
ഖാർഗെയുടെ വസതിയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം, ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ കുറ്റവിചാരണ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്നതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ മാധ്യമ, പബ്ലിസിറ്റി വകുപ്പ് മേധാവി പവൻ ഖേര പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യാ സഖ്യം നേതാക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നുവെന്നും കുറ്റവിചാരണ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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എസ്ഐആറും വോട്ട് കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രധാന വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ജനങ്ങളുടെ വേദനയും ജനാധിപത്യത്തിനെതിരായ ആക്രമണവും ചർച്ചയിലൂടെ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്നും ലോക്സഭയിലെ കോൺഗ്രസ് ഉപനേതാവ് ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നാമെല്ലാവരും ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ പൊതു കുറ്റവിചാരണയിൽ ഓരോ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും ഒരാൾ മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ എന്ന് ഹരേന്ദ്ര മാലിക് പറഞ്ഞു. നാളെ പാർട്ടി നേതാവ്തന്നെ സംസാരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ആരെയെങ്കിലും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ജയറാം രമേശ്
ഒക്ടോബർ 30 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.30 ന് ഖാർഗെയുടെ 10, രാജാജി മാർഗിലെ വസതിയിൽ കുമാറിനെതിരെ പൊതു കുറ്റവിചാരണ നടത്തുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇൻ-ചാർജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു.
"ഭരണഘടനയുടെ അക്ഷരവും ആത്മാവും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിത്തറയെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആസൂത്രിതമായി അട്ടിമറിച്ചു. വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, സുപ്രീം കോടതിയോട് അദ്ദേഹം കള്ളം പറഞ്ഞു," രമേശ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ കുറ്റവിചാരണ നടത്താൻ അനുമതി നിഷേധിച്ചതായി കോൺഗ്രസ് ചൊവ്വാഴ്ച ആരോപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്പ്രദായം നശിപ്പിച്ച ശേഷം സാധാരണക്കാരുടെ ശബ്ദം നിശബ്ദമാക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു. തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം (എസ്ഐആർ) ൽ ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്നാരോപിച്ച് കോൺഗ്രസും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുകയാണ്.
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