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2029 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യാ മുന്നണി വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു; ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യാ മുന്നണി സഖ്യത്തിൻ്റെ യോഗത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പുതുക്കിയ പതിപ്പ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്‌താവന.

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Rahul gandhi (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 14, 2026 at 10:58 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: 2024 ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും 2029 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ഇതിനോടകം വിജയിച്ചുകഴിഞ്ഞെന്നും ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്‌ച (ജൂൺ 8) ഇന്ത്യാ മുന്നണി സഖ്യത്തിൻ്റെ യോഗത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പുതുക്കിയ പതിപ്പ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്‌താവന. നിരവധി സഹപ്രവർത്തകർ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഹിന്ദിയിലുള്ള വിവർത്തനം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ താൻ അത് തയ്യാറാക്കുകയാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.

ഐക്യത്തോടെ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കണം

ജൂൺ 8 ന് നടന്ന ഇന്ത്യാ സഖ്യ യോഗത്തിൽ 20 ലധികം നേതാക്കളുടെ പ്രസംഗങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കേട്ടതിനുശേഷം ഒടുവിൽ അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌തു. ഇന്ത്യയുടെ ചിന്താഗതി, രാഷ്‌ട്രത്തിൻ്റെ ആത്മാവ്, രാഷ്ട്രത്തിന്‍റെ ജനാധിപത്യമൂല്യങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും സമ്മർദത്തിലകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ ശബ്‌ദം അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ പ്രവർത്തകരുടെ ഐക്യവും പ്രതിരോധവും കൂടിച്ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഫലപ്രദമാകൂ എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി തൻ്റെ എകസ്‌ പോസ്‌റ്റിൽ കുറിച്ചു. 2024 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും 2029 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇതിനോടകം വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു.

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യോഗത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഹിന്ദി വിവർത്തനം എക്‌സിൽ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ഐക്യത്തോടെ തുടരുമെന്നും ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്നും പോസ്‌റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ അവർ തകിടംമറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, പൊതുജനത്തിന്‍റെ ശബ്‌ദം അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഭരണകാര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള രോഷം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഇന്ത്യാ മുന്നണി നേതാക്കളോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ, സഖ്യം നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നമായി വിജയിക്കാൻ സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന വസ്‌തുതയും വെളിപ്പെടുത്തി.

പാർട്ടിയിൽ ഏകോപനമില്ലെന്ന വാദങ്ങൾ തള്ളി

ഇന്ത്യാ മുന്നണി യോഗത്തിൽ എല്ലാ നേതാക്കളോടും ഐക്യത്തോടെ തുരണമെന്നും ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു. ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ചെറുത്താൽ ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ എളുപ്പമാണെന്നും പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ ഏകോപനമില്ലെന്ന വിമർശനങ്ങളും രാഹുൽ ഗാന്ധി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇത്തരം പ്രസ്‌താവനകൾ ബിജെപി പുറത്തുവിടുന്ന ആശയങ്ങളാണെന്നും ഇത് ശരിയല്ലെന്നും ഇന്ത്യാ മുന്നണിയിലെ ഓരോ പാര്‍ട്ടിയും ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിന്‍റെ വിമോചനത്തിനായി നിലകൊള്ളുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രസംഗം പുറത്തുവിട്ടതിൽ വിമർശനം

അതേസമയം, രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന് പിന്നാലെ വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യാ മുന്നണി യോഗത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസംഗം പുറത്തുവിട്ടതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചയിൽ ഒമ്പത് മിനിറ്റ് വീഡിയോ മാത്രമാണ് പുറത്തുവിട്ടതെന്നും ബാക്കി 95 ശതമാനം ചർച്ചകളും കോൺഗ്രസ് മറച്ചുവെച്ചുവെന്നും ബ്രിട്ടാസ് ആരോപിച്ചു.

കേരളത്തിൻ്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ പിണറായി വിജയനെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ തനിക്കാവില്ലെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശമടക്കം ചർച്ചയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസിൻ്റെ പ്രതികരണം. യോഗത്തിൽ മറ്റ് നേതാക്കൾ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് പുറത്തുവിടാൻ തയാറാകണമെന്നും ബ്രിട്ടാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആർഎസ്‌എസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സിപിഎമ്മിന് ആവശ്യമില്ലെന്നുമായിരുന്നു ബ്രിട്ടാസിൻ്റെ പ്രസ്‌താവന.

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